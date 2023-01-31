¡ÈID¤Ê¤·¤Ç¤â·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÏÇã¤¨¤ë¡É¡¡¥ª¥ì¥ª¥ì¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥¢¥³¥¢¥³º¾µ½¡×¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤â²£¹Ô¤¹¤ë¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¡×¤ÎÇØ·Ê
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¤ÎÆüËÜ¿Í4¿Í¤¬¤¤¤ë¼ýÍÆ½ê¤ÎÁ°¤«¤éºÇ¿·¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈID¤Ê¤·¤Ç¤â·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÏÇã¤¨¤ë¡É¡¡¥ª¥ì¥ª¥ì¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥¢¥³¥¢¥³º¾µ½¡×¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤â²£¹Ô¤¹¤ë¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¡×¤ÎÇØ·Ê
¥Ó¥¯¥¿¥ó¼ýÍÆ½ê¤ÎÁ°¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óË¡Ì³¾Ê¤¬¡Ö¤¢¤¹¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¿Í4¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤ò¶¯À©Á÷´Ô¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÁØ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í4¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢1¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó6Âæ¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Å¹°÷
¡Ö¡ÊQ.¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë100¥Ú¥½¡£¡ÊQ.Çã¤¦¤Î¤ËID¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡£¡ÊQ.³¤³°¤Î¿Í´Ö¤â¡ÌID¤Ê¤É¡ÍÍ×¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡ËÇã¤¨¤ë¤è¡×
SIM¤Ï»È¤¤¼Î¤Æ¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤ÐÂ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¡È¥ª¥ì¥ª¥ì¡É¡¢¡È¥¢¥³¥¢¥³º¾µ½¡É¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤¬Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï4·î¤Þ¤Ç¤ËÈ³¶â·º¤âÆ³Æþ¤·¡¢ID¤ä¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤È¤ÎÉ³ÉÕ¤±¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤âÉÔÀµ¤Ë¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤äÌÈµö¾Ú¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¡¢¤µ¤é¤Ë³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤Þ¤Ç¤¬ÉÔÀµ¤Ë¼è°ú¤µ¤ì¡¢¤ª¶â¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÀàÅð¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬¤É¤¦ÄÌ¿®¼êÃÊ¤òÆÀ¤¿¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÈÈºá³èÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Â¾ð¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£