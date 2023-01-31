·Ù»ëÄ£¤¬»áÌ¾¤òÈ¯É½ ÈæÆþ´É¼ýÍÆÃæ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×4¿Í Èï³²Ìó2300·ï Ìó35²¯¤« ¶¯Åð»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢ÁÜºº
Á´¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯Åð»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢´ØÏ¢¤¬ÁÜºº¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆþ´É»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆÃæ¤ÎÆüËÜ¿Í4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬»áÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û ·Ù»ëÄ£¤¬»áÌ¾¤òÈ¯É½ ÈæÆþ´É¼ýÍÆÃæ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×4¿Í Èï³²Ìó2300·ï Ìó35²¯¤« ¶¯Åð»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢ÁÜºº
·Ù»ëÄ£¤¬ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆþ´É»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤º¤ì¤â½»µïÉÔÄê¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÅÏÊÕÍ¥¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ëº£Â¼Ëá¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡ËÆ£ÅÄÀ»ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¾®ÅçÃÒ¿®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤Î4¿Í¤Ç¤¹¡£
ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï2019Ç¯¤ËÂ¾¤ÎÃç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¹âÎð¤ÎÃË½÷¤Ë¶âÍ»Ä£¤Î¿¦°÷¤ä·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢ÉõÅû¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤ë¼ê¸ý¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¹ç¤ï¤»¤Æ10Ëç¤òÅð¤ß¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½70Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏSNS¾å¤Ç¹â³Û¤ÊÊó½·¤ò¼¨¤·¤ÆÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¡Ö¤«¤±»Ò¡×¤Ê¤É¤òÊç½¸¤·¡¢ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥à¡×¤ÇÈÈ¹Ô¤Î»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤é4¿Í¤Ï2017Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Î´Ö¤ËÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤Ë½Ð¹ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÂáÊá¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤é3¿Í¤Ï2019Ç¯7·î¤«¤é¡¢Æ£ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï2021Ç¯2·î¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2019Ç¯11·î¡¢¥Þ¥Ë¥é¤ÇÆüËÜ¿Í36¿Í¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë53¿Í¡¢18¤ÎÅÔÉÜ¸©¤Î·Ù»¡¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ70¿Í°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò2018Ç¯11·î¤«¤é2020Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç2300·ï¤Û¤É¡¢Áí³Û¤ª¤è¤½35²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ïº£¸å¡¢¸½ÃÏ¤ËÁÜºº°÷¤òÇÉ¸¯¤·¡¢ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤é4¿Í¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÁ÷´Ô¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢4¿Í¤¬°ìÏ¢¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ç¤â»Ø¼¨Ìò¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£