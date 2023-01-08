1²¯±ß¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý1300Ëü±ß¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤ÎÈá»´¤ÊËöÏ© ¡ÖÆ´¤ì¤ÎÀ¸³è¡×¤ò°ÅÅ¾¤µ¤»¤¿ÍÉ¤ì¤ÈÁû²»
Ä¯Ë¾¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤è¤¯¡¢²Á³Ê¤â°ì¸®²È¤è¤ê¼êº¢¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ä¶Äã¶âÍø¤Îº£¤Ê¤éÍÍø¤Ê¾ò·ï¤ÇÍ»»ñ¤â¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÅÔ¿´¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬Âç¿Íµ¤¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤ÎÈá·à
ÊõÀÐÈ¢¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´ã²¼¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯Åìµþ¤ÎÌë·Ê¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬ÀÄÇò¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
Photo by iStock
¡Ö¤Ä¤¤¤ËÆ´¤ì¤ÎÀ¸³è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×
'19Ç¯¤ËÅìµþ¡¦Ë½§¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÃæÌî¹À¤µ¤ó¡Ê43ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¡Ö°ìÅÙ¤Ï¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¡Ê39ºÐ¡Ë¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡½¡£
ÃæÌî¤µ¤ó¤Ï³°»ñ·ÏÀ½Ìô²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ÇÇ¯¼ý800Ëü±ß¡¢ºÊ¤ÎÈþÎ¤¤µ¤ó¤ÏPR²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Ç500Ëü±ß¡£É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤ÇÇ¯¼ý1300Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤À¡£
ÃÏÊý½Ð¿È¤ÎÃæÌî¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÏÅìµþ¤Ç¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÊë¤é¤·¤ËÆ´¤ì¡¢ÃÛ10Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î29³¬60Ö¤Î°ì¼¼¤ò1²¯±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£Æ¬¶â¤ÏÆó¿Í¤ÇÃù¤á¤¿1000Ëü±ß¤Ç¡¢»Ä³Û¤ÏÉ×6000Ëü±ß¡¢ºÊ3000Ëü±ß¤Î¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ò35Ç¯¤Ç¼Ú¤ê¤¿¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ò²Ã¤¨¤ÆÉ×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ëè·î12Ëü±ß»ÙÊ§¤¦ÄøÅÙ¤Ê¤é½½Ê¬¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÃÏÊý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÊë¤é¤·¤ò¸¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£»ä¤ÏÅìµþ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¡¼¡¼ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢Åö½é¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÃæÌî¤µ¤ó¡Ë
±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÌ¢±ä¤À¤Ã¤¿¡£É×ÉØ¤È¤â¤ËºßÂð¶ÐÌ³¤È¤Ê¤ê¡¢²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¹¤ë¤È¡¢ºÊ¤ÎÂÎÄ´¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼¡Âè¤Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£½»¤ó¤ÀÅö½é¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¹âÁØ³¬¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿²£ÍÉ¤ì¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÇºÊ¤¬»²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤ÎÀ¸³è²»¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾å¤Î³¬¤ÈÎÙ¤Ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â²»¤äµã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ºßÂð¶ÐÌ³Ãæ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë»Ò¶¡¤ÎÁû²»¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤ÅÜÌÄ¤ê¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¶î¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃæÌî¤µ¤ó¡Ë
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÐÌ³Àè¤Î¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¡¢Æó¿Í¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÏÂçÉý¥«¥Ã¥È¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤òÅö¤Æ¹þ¤ó¤À¥í¡¼¥óÊÖºÑ·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢À¸³è¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖË½§¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤â¡¢½µ¤Ë1²ó¤Î³°¿©¤â¡¢½µËö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥ÖÄÌ¤¤¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÄü¤á¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤òÀáÌó¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÃæÌî¤µ¤ó¡Ë
·ë¶É¡¢ÃæÌî¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¥¿¥ï¥Þ¥óÀ¸³è¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Î¸À¤¤Áè¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÌî¤µ¤ó¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÊª¤òÇã¤¦¤ÈºÊ¤«¤éÌµÂÌ¸¯¤¤¤À¤ÈÇÍ¤é¤ì¡¢ºÊ¤¬¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÃæÌî¤µ¤ó¤¬¤«¤Ä¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÇä¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢·ã¹·¤·¤¿¡£É×ÉØÃç¤Ï½¤ÉüÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¡£
¡ÖºÊ¤Ï¿Æ¤Ë¥í¡¼¥ó¤Î»Ä³Û¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢5000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ú¶â¤È¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ç¤Î¶õµõ¤ÊÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤â¾å¸þ¤«¤º¡¢¥ê¥¹¥È¥éÍ½È÷·³¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤é¥í¡¼¥ó¤¬ÊÖ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¸ÊÇË»º¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤ÇÀ®¸ù¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¼«¹û¤ì¤¿²áµî¤Î¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¡×¡ÊÃæÌî¤µ¤ó¡Ë
¹âÁØ³¬¤ÈÄãÁØ³¬¤Î³Êº¹
¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¤Î¤´¤È¤¯¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¡¢¹âÁØ³¬¤ÈÃæÁØ³¬¡¢ÄãÁØ³¬¤Ç½»¤à¿Í¤Î²û¶ñ¹ç¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÄí´Ö¤Î³Êº¹¤ò¼Â´¶¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
ËÜ»³²ÄÆà»Ò¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï3Ç¯Á°¡¢Ä¹ÃË¤Î¾®³Ø¹»Æþ³Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀîºê¡¦ÉðÂ¢¾®¿ù¤Ë¤¢¤ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î23³¬¤ËÆþµï¤·¤¿¡£É×¤ÏÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÐÌ³¤ÇÇ¯¼ý1200Ëü±ß¡£²ÄÆà»Ò¤µ¤ó¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤À¡£
¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÂ©»Ò¤Î¾®³Ø¹»¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤âÂ¿¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥è¥¬¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢½ù¡¹¤Ë³Êº¹¤ò°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì²ó2000±ß¤Î¥é¥ó¥Á¤òËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Î»ä¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÌµÂÌ¸¯¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÁØ³¬¤Ë½»¤à¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢¤´¼ç¿Í¤¬°å¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤«¤é¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¥«¥Í¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤À¤È¤Ê¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¥Á²ñ¤Ï»Ò¶¡¤Î³Ø¹»¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃÇ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê²ÄÆà»Ò¤µ¤ó¡Ë
º£Ç¯¡¢Ä¹ÃË¤¬¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ø½¬½ÎÂå¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÄÆà»Ò¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¾åÁØ³¬¤Ë½»¤à¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤«¤é½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¡Ø¥¦¥Á¤Ï5Ç¯À¸¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï½Î¤Ë¶õ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤¬Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÈÆ±¤¸½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ØÈñ¤Ï·î³Û6Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À°Â¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¹¡£
¹âÁØ³¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï²Æ´ü¹Ö½¬¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ä±Ñ²ñÏÃ¤Ê¤É¤Î½¬¤¤»ö¤ÎÈñÍÑ¤ÇÇ¯´Ö100Ëü±ß¤Ï¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤ß¡¢»Ò¶¡¤È¥Þ¥ÞÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ¤¬»Ò¶¡¤Î¶µ°é¤Ë¤¤¤¯¤é¡Ø²Ý¶â¡Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
²ÄÆà»Ò¤µ¤ó¤¬ºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ä¹ÃË¤Î¸ÀÆ°¤À¡£°ÊÁ°¤ÏÆü¤¬Êë¤ì¤ë¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¡¢Ãç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÄãÁØ³¬¤Ë½»¤àÍ§Ã£¤È¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤ÏÈà¤é¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¡Ø½Î¤â¹Ô¤«¤º¤ËÍ·¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ïµ¤³Ú¤Ç¤¤¤¤¤è¤Ê¡Ù¤Ê¤É¤È¸ýÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤È³Ø½¬½Î¤Î±ýÉü¤À¤±¤ÎÆü¾ï¤¬Â³¤¯¤È¡¢Â©»Ò¤¬¤¤Á¤ó¤È°é¤Ä¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×¡Ê²ÄÆà»Ò¤µ¤ó¡Ë
Â¾¤Ë¤â¥¿¥ï¥Þ¥óÀ¸³è¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¸åÊÔµ»ö¡ØÃæ¹ñ¿Í¤âìíî½¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¡Ä55ºÐÃËÀ¤Î¡Ö¿´Äì·ùµ¤¤¬º¹¤·¤¿¡×¥ï¥±¡Ù¤Ç°ú¤Â³¤¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¿¿¼Â¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2022Ç¯8·î27Æü¹æ¤è¤ê