À¯ÉÜ¡¢¼õ¿ÇÎÁ6±ßÃÍ¾å¤²¤Ø¡¡½¾ÍèÊÝ¸±¾Ú¤À¤±¡¢Íè½Õ¤«¤é
¡¡À¯ÉÜ¤Ï½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ç¤Î¼õ¿ÇÎÁ¤ò¡¢ÍèÇ¯4·î¤«¤é12·îËö¤Þ¤ÇÆÃÎãÅª¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Áë¸ýÉéÃ´3³ä¤Î¾ì¹ç¡¢½é¿Ç¤ÈºÆ¿Ç»þ¤Ë¸½¹Ô¤è¤ê¤½¤ì¤¾¤ì6±ß¾å¾è¤»¤¹¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¯¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¡¢¥«¡¼¥ÉÉáµÚ¤ÈÉÂ±¡¤ÎÂÐ±þ¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¡£´Ø·¸¼Ô¤¬20ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¤Ç¤â½¾ÍèÊÝ¸±¾Ú¤Î»ÙÊ§³Û¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤¬¡¢²Á³Êº¹¤¬¹¤¬¤ë¡£¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤ÈÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¶¯°ú¤ÊÍ¶Æ³ºö¤ËÈ¿È¯¤âµ¯¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡²ÃÆ£¾¡¿®¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤ÈÎëÌÚ½Ó°ìºâÌ³Áê¤¬21Æü¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ·è¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¡£