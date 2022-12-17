Æî²ÌÊâ¼ç±é¤ÎÉñÂæ±é½Ð²È¡¢½÷Í¥¤«¤é¡Ö¶»¤ä¤ª¿¬¤ò¿¨¤ë¡×¡ÖÈÜàÐ¤ÊLINE¡×¤È¼ÂÌ¾¹ðÈ¯¤µ¤ì¤ë¤âÌÔÈ¿ÏÀ¡ª
¡¡½÷Í¥¡¦ÂçÆâºÌ²Ã¤¬12·î15ÆüÉÕ¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢·àÃÄ¡ÖDULL-COLORED POP¡×¤Î¼çºË¤Ç±é½Ð²È¤ÎÃ«¸°ì»á¤ò¡ÖÄóÁÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÂçÆâ¤ÏÆ±Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¦note¾å¤Ç¤âÃ«»á¤«¤é¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¤ò¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ«¸°ì»á¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿½÷Í¥
¡¡°ìÊý¡¢Ã«»á¤âÆ±ÆüÃæ¤Ë¼«¿È¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï»ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç»ö¤Ê¤ªµÒÍÍ¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø±é´Ø·¸¼Ô¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤º¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÆâ¤ÎÁÊ¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡×¤ÈÊ°¤ê¡¢Èà½÷¤ÈÁè¤¦¹½¤¨¤ò¸«¤»¡¢¶È³¦Æâ³°¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷Í¥¤¬¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÈ¯
¡¡¤Þ¤º¡¢ÂçÆâ¤Ï¡ÖDULL-COLORED POP¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö2018Ç¯6·î¤«¤éÃ«¤Ë¡ØÆü¾ïÅª¤Ë¶»¤ä¤ª¿¬¤ò¿¨¤ë¡Ù¡ØÈÜàÐ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡Ù¡ØÈÜàÐ¤ÊÆâÍÆ¤ÎLINE¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡ÙÅù¤ÎÀ²Ã³²¤ò2021Ç¯3·î¤Þ¤Ç¼õ¤±Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¿¼¹ï¤Ê¡¢¿É¤¹¤®¤ëÀ²Ã³²¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÈï³²¤òµºÜ¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö·Î¸ÅÃæ¤Ë°û¼ò¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·Î¸Å¤ò¤¹¤ë¡×¡ÖîÉîÄ¾õÂÖ¤Ç·Î¸Å¾ì¤ËÍè¤ë¡×¡ÖÀÅª¤Ê±é½Ð¤ò±é¼Ô¤Îµö²Ä¤ò¼è¤é¤º¹Ô¤¦¡×¡Ö¼ã¤¤Ìò¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÊ£¿ô¿Í¤ÎÁ°¤ÇÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¡×¡Ö½÷À¥¥ã¥¹¥È¤Ë¸ª¤òÙæ¤Þ¤»¤ë¡×¡Ö½÷À¤òÉ¬¤º¼«Ê¬¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤é¤»¤ë¡×¡ÖÊª¤ËÅö¤¿¤ë¡¢ÂÖÅÙ¤ËÂç¤¤¯ÉÔ²÷´¶¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é·Î¸Å¤ò¤¹¤ë¡×¡ÖµÞ¤Ë¿Í¤òÃ¡¤¯¡¢½³¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã«»á¤Î¹Ô°Ù¤òË½Ïª¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÂçÆâ¤ÏÅ¬±þ¾ã³²¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ò´µ¤Ã¤ÆÄÌ±¡¤äÅêÌô¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Öº£¤Þ¤ÇÀ¼¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤¬À¼¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤¬¾¯¤·¤Ç¤âµÙ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¡¢¼ÂÌ¾¤Ë¤Æ¹ðÈ¯¡¦ÄóÁÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢Ã«»á¤Ï¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÈà½÷¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤ª¤è¤Ó°°Õ¤Î¤¢¤ë¸ØÄ¥¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡×¡Ö¼è¤ê²¼¤²¤ÆÄº¤¯¤Þ¤ÇÀï¤¦³Ð¸ç¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¤·¡¢ÂçÆâ¤ÈÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã«»á¤Î±é½ÐÉñÂæ¡Ø²È¤ò²õ¤¹¡ÝÂ¾¡¢Ã»ÊÔ¡Ý¡Ù¤Ï½éÆü¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿12·î16Æü¡¢Æ±»á¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÁ´¸ø±éÃæ»ß¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢Ã«»á¤Ï¡ÖÀÄÇ¯ÃÄ¡×±é½ÐÉô¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±·àÃÄ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¼çºË¡¦Ê¿ÅÄ¥ª¥ê¥¶»á¤¬¡ÖÂ¾¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÂç¶Ú¤Î¹ðÈ¯¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÆâÂ¦¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÃ«»á¤ÏÀÄÇ¯ÃÄ±é½ÐÉô¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥Èµ¿ÏÇ
¡Öº£Ç¯¤Ï3·î¤Ëºç±ÑÍº»á¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë½÷Í¥¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÉñÂæ¶È³¦¤Ç¤âÃ«»á¤ËÉâ¾å¤·¤¿µ¿ÏÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê±Ç²è»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂçÆâ¤Î¹ðÈ¯ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤Ê¤É¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«»á¤À¤¬¡¢Æ±Ê¸¾ÏÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï·Î¸Å¾ì¤ÇÅÜ¹æ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅª¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ½Ò¤â¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ã«»á¤¤¤ï¤¯2016Ç¯¤Ë¼«¿È¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢°Ê¹ß¤Ï¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÃÊ¤ËÍê¤é¤º¸½¾ì¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¤À¤È¼«³Ð¤ò¶¯¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÂçÆâ¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö2018Ç¯¡×¤«¤é¤Ç¡¢¡ÖÈà½÷¤ËÂÐ¤·ÁÊ¤¨¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢ÂçÆâ¤µ¤ó¤Î¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¡ØÏ¢ÂÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿½÷Í¥¡¦¥Ï¥Þ¥«¥ï¥Õ¥ß¥¨¤µ¤ó¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¡ØÃ«¸°ì¤Ë¤ª¤Ñ¤¤¤µ¤ï¤é¤ì¤¿¤Ê¤¦¡Ù¡Ê9·î¡Ë¡¢¡ØÃ«¤µ¤ó¤Ë¤ª¤Ñ¤¤¤µ¤ï¤é¤ì¤¿¤Ê¤¦¡Ù¡Ê10·î¡Ë¤Ê¤É¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Ã«»á¼«¿È¤¬¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2016Ç¯°ÊÁ°¤Ë¡ØÀÅª¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»öÎã¤Î1¤Ä¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢2016Ç¯°Ê¹ß¤ÎÃ«»á¤Ë¤âµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð2021Ç¯5·î¡¢·àºî²È¶¨²ñ¤ÏÆ±Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö·àºî²È¤ÈÇÐÍ¥¤Î¤¿¤á¤Î¤»¤ê¤Õ¤ÎÆÉ¤ß¤«¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹Ö»Õ¤¬¼õ¹Ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤·¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÃ«»á¡£ËÜ¿Í¤âÆ±Ç¯5·î8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡ÖÅö³ºÊ¸½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¹Ö»Õ¡Ù¤È¤Ï»ä¡¢Ã«¸°ì¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¹Ö¼ÔÂ¦¤ÎÈ¯¸À¤ËÌäÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä·º¤ÈÆ±¤¸¡×¤À¤È¼çÄ¥
¡¡¤³¤Î»þ¡¢Ã«»á¤Ï¼õ¹Ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈ¿ÏÀÆâÍÆ¼«ÂÎ¤Ï¡Ö»ä¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤êÅ±²ó¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ÎÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤¬¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»ä¤Î²á¼º¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¡¢ÂçÆâ¤Î¹ðÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿Æ±Æü¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦µÜÃÏÞ«À®¤ânote¤Ç¡ÖDULL-COLORED POP¤òÂàÃÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡Ö·àÃÄ¼çºË¡¦Ã«¸°ì¤Ë¤è¤ëÀË½ÎÏµÚ¤Ó¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¤â·àÃÄ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡×¡Ö·Î¸Å¾ì¤ËîÉîÄ¾õÂÖ¤Ç¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¤ê·Î¸Å¾ì¤Ç°û¼ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈË½Ïª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÂçÆâ¤µ¤ó¤âµÜÃÏ¤µ¤ó¤â¡¢Ã«»á¤¬»Å»öÃæ¤Ë°û¼ò¡¢¤Þ¤¿¤ÏîÉîÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂêÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼Â¤ÏÃ«»á¡¢2018Ç¯9·î9Æü¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦ÍÅç¥³¥ì¥¹¥±»á¤È¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡Ø²¶¤â¤¢¤Ê¤¿¤â¥¢¥ëÃæÃç´Ö¡¡ÃçÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¡¡²¶¤Ï¤Á¤Ê¤ß¤ËÃë´Ö¤«¤é¿Í¤Ë±£¤ì¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ù¤È¥ê¥×¥é¥¤¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÇÃÇ¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤ò¡Ø¥¢¥ëÃæ¡Ù¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤ª¼ò¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤â¡È¼òÉÓ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¡É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦Á°¡Ë
¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÂçÆâ¤é¤Î¹ðÈ¯¤òÃÎ¤Ã¤ÆÃ«»á¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇ¤½Ð¤¹¼Ô¤â¡£±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¯¤¸¤éºÂ¤Ê¤´¤ä¡×¤Î¼çºË¡¦¤ê¤È¤¦¤µ¤»á¤Ï¡ÖµîÇ¯¡¢Ã«¸°ì¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¥À¥ë¥«¥é¤ÎÁÏºî¸½¾ì¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë±é·à¤¬¹¥¤¤Ç¤â¡¢Èà¤È¤Ïº£¸å°ìÀÚ´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¼¡¤Î»Å»ö¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉú¤»¤Ä¤Ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã«»á¤ÏÂçÆâ¤È¡ÖÀï¤¦³Ð¸ç¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢¡Ø²È¤ò²õ¤¹¡ÝÂ¾¡¢Ã»ÊÔ¡Ý¡Ù¤ÎÁ´¸ø±éÃæ»ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥È¤ËÄÉµ¤¹¤ë·Á¤Ç¡ÖÁÊ¾õ¤¹¤é¸«¤º¡¢»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤âÂÔ¤¿¤º¤Ë¤³¤Î·èÄê¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ï¹Ô¤¤¹¤®¤¿¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢»ä·º¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¾µÉþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Â³¤¤Ï»ÊË¡¤Î¾ì¤ÇÁè¤¤¤Ä¤Ä¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ò²ñÅªÉ÷Ä¬¤ËÂÐ¤·¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£Æ±ÁûÆ°¤Ïº£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£