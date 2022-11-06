¡Ö¼ÖÃæÇñ¡×ÍøÍÑ¼ÔÁý¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëÂ¿È¯!? µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡ÖºÇÄã¸Â¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡× ¼ÖÃæÇñ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤È¤Ï¡©
¼ÖÃæÇñ¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¡×¤Ï
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ÖÃæÇñ¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤Ç¤Ï¼ÖÃæÇñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ºòº£¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Ì©¤¬Èò¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤¬¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼ÖÃæÇñ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ¥À¥¤¥Ï¥Ä¿··¿¥¢¥È¥ì¡¼¤Î¡Ö¼Ö¾åÇñ»ÅÍÍ¡×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê69Ëç¡Ë
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë¼ÖÃæÇñ¤â¥Ö¡¼¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÃæÇñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌäÂê¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎSA¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ë¤äPA¡Ê¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ßÈ¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹´ü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉÔÅö¤ËÂÚºß¤Ë¤è¤êÀ¸³è¥´¥ß¤òÂçÎÌÅê´þ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¸ø¶¦¤ÎÀöÌÌ½ê¤Ç¿æ»ö¤äÀöÂõ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ì¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¼Ö³°¤Ë¥¤¥¹¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÂ¤Ù¡¢²Ðµ¤ÍøÍÑ¤ò¤È¤â¤Ê¤¦±ã²ñ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°¼Á¤Ê»öÎã¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼ÖÃæÇñ¥Þ¥Ê¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ÖÃæÇñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖÂçÎÌ¤Î¼ÖÆâ¥´¥ß¤ò¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤·¤ÆÁö¤êµî¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö³°¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÏÃ¤·À¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Î°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¹Àè¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¿²Çñ¤Þ¤ê¤ò¤¹¤ë¼ÖÃæÇñ¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¨¤ÆÊØÍø¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÃæÇñ¤ÎÄêµÁ¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¼ÖÃæÇñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ÖÃæÇñ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö²»¤È¼¼ÆâÅô¤Î¸÷¤¬¼Ö³°¤ËÏ³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ìë´Ö¤ÎÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ï¼ÖÆâ¤Î¸÷¤¬³°¤ËÏ³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹©É×¤Î¤Û¤«¡¢Áû²»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥×¤ä¼ÖÆâ¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë²»¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÌÌ¤«¤é¡Ö¼ÖÆâ¤ò¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¶á¤¯¤Ë¥È¥¤¥ì¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¼ÖÃæÇñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡¦¥Ó¥ë¥À¡¼¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÆüËÜRV¶¨²ñ(JRVA)¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸ø¶¦Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼¸·¼é10¤«¾ò¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¹´üÂÚºß¤ò¤ª¤³¤Ê¤ï¤Ê¤¤
¡¦¥¥ã¥ó¥×¹Ô°Ù¤Ï¤ª¤³¤Ê¤ï¤Ê¤¤
¡¦µö²Ä¤Ê¤¯¸ø¶¦¤ÎÅÅ¸»¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤
¡¦¥´¥ß¤ÎÉÔÅöÅê´þ¤Ï¤·¤Ê¤¤
¡¦¥È¥¤¥ì½èÍý¤Ï¹µ¤¨¤ë
¡¦¥°¥ì¡¼¥¿¥ó¥¯¤ÎÇÓ¿å¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤
¡¦È¯ÅÅµ¡¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤òÊ§¤¦
¡¦¥ª¥Õ²ñ¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ï¿µ½Å¤Ë
¡¦¼Ö°Ø»Ò¥Þ¡¼¥¯¤Î¤È¤³¤í¤ËÃó¼Ö¤·¤Ê¤¤
¡¦ÌµÂÌ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤
¡¡¼ÖÃæÇñ¤Ï¼ê·Ú¤Ë¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼ÖÃæÇñ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙ¥ë¡¼¥ë¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤²á¤´¤·Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£