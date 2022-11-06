¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù´ÆÆÄºÇ¿·ºî¤Ë¥Þ¡¼¥Ù¥ë¿·ºî¤Ê¤É ¤³¤Î½©¸ø³«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ª¤¹¤¹¤áºîÉÊ3Áª
ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë´ñÀ×¤ÎÊª¸ì¤È¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÂ£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÀßÎ©100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¿·¤¿¤ËÂ£¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤È¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡Ê11/23·à¾ì¸ø³«¡Ë¡£Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤¹Æ±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¤³¤Î½©¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçÃíÌÜ¤Î3ËÜ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¢¡¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡Ê11/23(¿å¡¦½Ë)·à¾ì¸ø³«¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¤â90²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥É¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡£Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÅÚ¾í¤äÅ·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿Ë¤«¤Ê¹ñ¥¢¥ô¥¡¥í¥Ë¥¢¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤ò±Ä¤à¿´Í¥¤·¤¤¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡£°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î¥¤¡¼¥µ¥ó¤ÈºÊ¤È¶¦¤Ë²º¤ä¤«¤Ê¤¬¤é¤â¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥ô¥¡¥í¥Ë¥¢¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¤¢¤ë¿¢Êª¤¬ÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦¤¬Êø²õ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡ª¤«¤Ä¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¤¢¤ë¿¢Êª¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢À¤³¦¤òµß¤¨¤ëÍ£°ì¤Î¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÌ¤ÃÎ¤Î¾ì½ê¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦<¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥ï¡¼¥ë¥É>¡É¤Ø¤ÈËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£¼«¤éÊâ¤²ó¤ëÂçÃÏ¤äµû¤Î¤è¤¦¤Ë±Ë¤°¿å¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡¢¼«Á³¤Î¶¼°Ò¤ÈÀ¸¤Êª¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ï´íµ¡¤òµß¤¦¥«¥®¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡©À¤³¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÈëÌ©¤È¤Ï¡½¡ª¡©
¢¡¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¿¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡Ù¡Ê11/11(¶â)·à¾ì¸ø³«¡Ë
¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï¡È½é¡É¤È¤Ê¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ(R)ºîÉÊ¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼±Ç²è¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨À¤³¦Ãæ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Á°ºî¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ù¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¡£ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê²¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥é¤ò¼º¤Ã¤¿¥ï¥«¥ó¥À¡£¹ñ²¦¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤êÈá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥ï¥«¥ó¥À¤Î¸µ¤Ë¡¢¡ã³¤¤ÎÄë¹ñ¡ä¤Î¶¼°Ò¤¬Ç÷¤ë¡½¡ª¥ï¥«¥ó¥À¤Ï´íµ¡¤òÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥é¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢³¤¤ÎÄë¹ñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡ª¡©¹ñ²¦¤Î¤¤¤Ê¤¤¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤¤¤Ê¤¤¥ï¥«¥ó¥À¤Ç¡¢Èà¤é¤¬Àï¤¤¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©¤³¤Î½©¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è»Ë¾å¡¢ºÇÂç¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¡È´õË¾¤Î¥É¥é¥Þ¡É¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡£
¢¡¡ØËâË¡¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ£²¡Ù¡Ê11/18(¶â)¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¡Ë
»Â¿·¤ÊÀßÄê¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÇî¤·¤¿Á°ºî¡ØËâË¡¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤òÊ¤¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿°ìºî¡£¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤ÎÉñÂæ¤ÏÁ°ºî¤«¤é15Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½Âå¤Î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ç¡¢Á°ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¥¸¥¼¥ë¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¤Î°¦Ì¼¥â¡¼¥¬¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ç¤Ï¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ¿·À¸³è¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¥¸¥¼¥ë¤¬ËâË¡¤ÎÎÏ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ä®Ãæ¤ò´¬¤¹þ¤àÂçÁûÆ°¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥¸¥¼¥ë¤ä¥â¡¼¥¬¥ó¤Ï¤ª¤È¤®ÏÃ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë¤¯¤é¤·¤Þ¤·¤¿(Happily Ever After¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¥¸¥¼¥ë¤È¥â¡¼¥¬¥ó¤Î°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤´Ø·¸À¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡ª¡©
¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡Ù
(C)2022 Disney. All Rights Reserved.