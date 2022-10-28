²ð¸î¤Î¥×¥í¤¬¸«¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡ÄÇ§ÃÎ¾É¤ÎÃû¸õ¤ò¼¨¤¹Ž¢ºâÉÛ¤Î°Õ³°¤ÊÊÑ²½Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¸¶ÀîÂç²ð¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ù¡ÊBOW BOOKS¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Éþ¤ÎÃåÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¿©¤Ù¤ë¡Ä
ÆüËÜ¿À·Ð³Ø²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤È¤Ï¡¢°ìÅÙÀµ¾ï¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬¸åÅ·Åª¤ÊÇ¾¤Î¾ã³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÄã²¼¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡¢°Õ¼±¾ã³²¤Î¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡Ê°ì»þÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×¤Ï¡¢¡Ö¸åÅ·Åª¤ÊÇ¾¤Î¾ã³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î°ìÉô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î°ìÉô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãø¤·¤¤À¸³è¤Î¤·¤Å¤é¤µ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ïµ²±¾ã³²¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÎÁÍý¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÉþ¤ÎÃåÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ë¹Ôµ¡Ç½¡Ê¼Â¹Ôµ¡Ç½¡Ë¾ã³²¤ä¡¢¡Ö¿Í¤Î´é¤ò¼±ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤«¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤Î´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«Åö¼±¾ã³²¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤âÃÊ³¬Åª¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª²Ö¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤«¡ÖÈï³²Åª¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡¦¿´Íý¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤É¤¤¿ì¤ÃÊ§¤¤¤â¡Ö¥È¥¤¥ì°Ê³°¤Ç¤ª¤·¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê¾ì½ê¤Î¸«Åö¼±¾ã³²¡Ë¤È¤«¡Öµ²±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Êµ²±¾ã³²¡Ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤áÇ§ÃÎ¾É¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ºòÆü¤ÎÍ¼¿©¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤â¤ÎËº¤ì¡×
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÂ¿¤¯¤Çµ²±¾ã³²¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ï²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤â¤ÎËº¤ì¡×¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤«¤òÃµ¤·¤Ë2³¬¤ËÍè¤¿¤±¤É¡¢²¿¤òÃµ¤·¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¡Ö¤â¤ÎËº¤ì¡×¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Î°ìÉô¤òËº¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤ëµ²±¾ã³²¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¡Ö¤â¤ÎËº¤ì¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòÆü¤Î¿©»ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤ëµ²±¾ã³²¤Ï¡¢¿©»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Îµ²±¤¬¥Ý¥Ã¥«¥ê¤ÈÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¤â¤ÎËº¤ì¤Ï¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ï¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Ü¥±¡¢¥¿¥¹¥±¥Æ¡Ä¡Ä¡×¤³¤ì¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤´¼«Âð¤Ë¡¢²¿Ëç¤â²¿Ëç¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌëÃæ¤Ë°ì¿Í¤Ç½ñ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ç§ÃÎ¾É¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Ãû¸õ¤ÏÇã¤¤Êª¤ÈºâÉÛ¤ËÉ½¤ì¤ë
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÃû¤·¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¤â¤Î¤ò²¿ÅÙ¤âÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÉ¦Äæ¤ê¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Þ¤¿Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ºÇ½é¤ÏËÜ¿Í¤â²ÈÂ²¤â¾Ð¤Ã¤ÆºÑ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²¿ÅÙ¤âÂ³¤¯¡£ËÜ¿Í¤âÆâ¿´¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é²¡¤·Æþ¤ì¤Ë±£¤¹¡£²ÈÂ²¤¬²¡¤·Æþ¤ì¤ò³«¤±¤Æ¡¢É¦Äæ¤ê¥¯¥ê¡¼¥à¤¬10¸Ä¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï°Û¾ï¤À¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡×¤È»öÂÖ¤ò¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤ªºâÉÛ¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËËÄ¤é¤à¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Á¬¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö134±ß¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¡ÖÎÁ¶â¤¬134±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¼«¿È¤ÎºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¡×¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢ºâÉÛ¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÉ´±ß¶Ì¤ò1Ëç¤È½½±ß¶Ì¤ò3Ëç¤È°ì±ß¶Ì¤ò4Ëç¼è¤ê½Ð¤»¤Ð¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íý²ò¤äÈ½ÃÇ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é½½Ê¬¤Ê¾®Á¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Àé±ß»¥¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Áý¤¨¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¾®Á¬¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ªºâÉÛ¤¬ËÄ¤é¤à¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤ªÞ¯Íî¤ÊÉ×¤Ëµ¯¤¤¿°ÛÊÑ
D¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤«¤é¤ªÞ¯Íî¤ÊÃËÀ¤Ç¡¢È±¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±ü¤µ¤Þ¤¬D¤µ¤ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ·ëº§¡£¤½¤ì¤«¤é50Ç¯¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£D¤µ¤ó¤Ï¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤ÈÆ±¤¸¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢±ü¤µ¤Þ¤¬ÀöÌÌ½ê¤ÎÃª¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¼ç¿Í¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿À°È±ºÞ¤¬²¿¸Ä¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸æ¼ç¿Í¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Û£Ëæ¤Ë¤´¤Þ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¿ôÆü¸å¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¼ç¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¼ç¿Í¤ÎÈ±¤¬¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤â²¿ÇÜ¤â¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
À°È±ÎÁ¤Î¹ØÆþ¤òËº¤ì¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À°È±¤·¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤¿Æ¬¤ËÀ°È±ÎÁ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤¿È±¤ò¸«¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Ø¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡Ù¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡×¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½¡¢±ü¤µ¤Þ¤¬¾Ð¤¤ÏÃ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÃû¤·¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤â²ÈÂ²¤â¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£85ºÐ°Ê¾å¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢2020Ç¯»þÅÀ¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ìó500Ëü¿Í¤¤¤Æ¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤ÏÌó7¿Í¤Ë1¿Í¡ÊÌó15¡ó¡Ë¤Î³ä¹ç¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï730Ëü¿Í¤ËÁý²Ã¤·¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Î¤¦¤Á¡¢5¿Í¤Ë1¿Í¡Ê20¡ó¡Ë¤Î³ä¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î³ä¹ç¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍÉÂÎ¨¤¬¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¾å¤¬¤ë¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡Ê75ºÐ°Ê¾å¤È¤«ÆÃ¤Ë¤ªÇ¯¤ò¾¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Î15¡ó¤¬Ç§ÃÎ¾É¤À¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï65¡Á75ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¸Â¤ì¤ÐÍÉÂÎ¨¤Ï3¡ó¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£75¡Á80ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤âÌó10¡ó¡¢80¡Á85ºÐÌ¤Ëþ¤ÇÌó22¡ó¡¢85ºÐ°Ê¾å¤Ç50¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³Î¼Â¤ÊÍ½ËÉË¡¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤
¤È¤¤É¤¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢»à¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¤À¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ËÜ²»¤ÇËÜµ¤¤Ç¤½¤ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢75ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë»à¤Ì¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢97¡ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬60Âå¤ÇÉÂ¤ò´µ¤¦¤È¡¢¡ÖÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏµÒ´ÑÅª»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Ë¬¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢¼«¤éÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Ù¤³¤Ù¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÀÕ¤á¤ëµ¤¤âÉÂ¤ÈÆ®¤¦¿Í¤òÈÝÄê¤¹¤ëµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸½¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ä¡¢¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é»à¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¡¢¿Í¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ëÈ¯¸À¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡¢²ÈÂ²¤Î¶ìÇº¤ä´èÄ¥¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò»ý¤ÄËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Àè½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¿¤·¤«¤ÊÊýË¡¤Ï¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤ò¾¯¤·²¼¤²¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×ÄøÅÙ¤ÎÇ§¼±¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ç¤¤ëÍ½ËÉ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤éÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£²È¤ÇÇ¾¥È¥ì¤è¤ê¤â³°¤Ø½Ð¤«¤±¤è¤¦
Ç§ÃÎ¾É¤È¤Ï¡¢¡ÖÇ§ÃÎµ¡Ç½¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¡×¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎµ¡Ç½¤È¤Ï¡¢¡ÖÊª»ö¤òÇ§¼±¤·Íý²ò¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Êµ¡Ç½¡×¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¿¤·¤«¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÂ¿¤¯»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤È²°Æâ¤è¤ê¤âÇ§ÃÎ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡¡Ö¼Ö¤¬Íè¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤¤¤Æ¤Ï´í¤Ê¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡¢£¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÚÇ§ÃÎ¡áÇ§¼±¢ªÍý²ò¢ªÈ½ÃÇ¡Û¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÇ§ÃÎ¾É¤òÍ½ËÉ¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢²È¤ÎÃæ¤ÇÇ¾¥È¥ì¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤â³°¤Ë½Ð¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£°ìÍý¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¼Ò²ñ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Æ°²½¤äAI¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¤¬Êª»ö¤òÇ§ÃÎ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤ë¤È¼«Æ°Åª¤ËÊØºÂ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÍÑ¤òºÑ¤Þ¤¹¤È¾¡¼ê¤ËÀö¾ô¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿ÌëÃæ¤Ç¤â¡¢¡¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡ÖÊØºÂ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÍÑ¤òÂ¤·¤¿¤é¡¢ÊØºÂ¤ËÇ¢¤¬ÉÕ¤¡¢¤¢¤È¤ÇÌ¼¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡¢£¡ÖÊØºÂ¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤éÍÑ¤òÂ¤·¡¢¥ì¥Ð¡¼¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¿å¤òÎ®¤·¤Æ¡¢¼¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÊØºÂ¤ò¸µ¤ËÌá¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤¨¤ÆÀè¿Êµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤º¤Ë¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÉÔÊØ¤ÊÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢½¢Ï«Ç¯Îð¤Î¹âÎð²½¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¥×¥é¥¹¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ï¡ÚÇ§ÃÎ¡áÇ§¼±¢ªÍý²ò¢ªÈ½ÃÇ¡Û¤ÎÏ¢Â³¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£Ç§ÃÎ¾É¤Ç¿É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍ½ËÉË¡
¤Þ¤¿¡¢Ç§ÃÎ¾É¼«ÂÎ¤ÎÍ½ËÉ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë»ëÅÀ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÊ¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤«¤éºÊ¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤«¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´õË¾¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ë¸þ¤±¤¿Ç§ÃÎ¾É¹ÖºÂ¤Ç¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¡¢¢¿´¤¬Æ°¤´¶Æ°¤¹¤ë¤³¤È¡¢£Æ¬¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢Îø¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Í¡£Îø¤ò¤¹¤ì¤ÐÆ¬¤â¿´¤â¹ø¡Ê¿ÈÂÎ¡Ë¤âÆ°¤¯¤«¤é¡ª¡×¤È¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¸À¤Ã¤¿½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤¿²ÈÂ²¤Ï¾È¤ì½¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤òÒë¤á¤Ï¤»¤º¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÏËÉ¤²¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÍ½ËÉ¤Ï¡¢À®¸ù¤·¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
----------
¸¶Àî Âç²ð¡Ê¤Ï¤é¤«¤ï¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
²ð¸î»Î
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô½Ð¿È¡£2004Ç¯¤è¤ê¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÅì±×ÄÅÊ¡»ã²ñ¤Ç14Ç¯´Ö¡¢¤½¤Î¸å¡¢Í¸Â²ñ¼ÒÄ¹¼Ô¤Î¿¹¤Ç3Ç¯´Ö¡¢²ð¸î»Î¡¢À¸³èÁêÃÌ°÷¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò»ý¤Ä¸æËÜ¿Í¤È¸æ²ÈÂ²¤Ø¤Î²ð¸î¡¦»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£Ç§ÃÎ¾É²ð¸î¼ÂÁ©¸¦½¤¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë²ÈÂ²»Ù±ç¤Î¹Ö»Õ¤òÃ´¤¤¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î²ð¸î»Î¤ò°éÀ®¡£¸½ºß¤Ï¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ¡¢²ð¸î»ö¶È¤Î·Ð±Ä¼ÂÌ³¤È±¿±Ä»Ù±ç¤ò¶È¤È¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ù¡ÊBOW BOOKS¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê²ð¸î»Î ¸¶Àî Âç²ð¡Ë