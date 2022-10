大好きな男性が亡くなってしまったことを肌で感じたのだろうか? スリランカで今月中旬、ある民家で行われた男性の葬式に姿を現したメスザルは、男性が呼吸をしていないのを確かめると涙を流し、そっとキスをしたという。『The Dodo』などが伝えている。

【この記事の動画を見る】

スリランカ東部のバティカロアで今月17日夜、動物好きだったピータンバラム・ラジャンさん(Peetambaram Rajan、56)が病気で亡くなった。

その翌日のことだった。家族や親戚らがピータンバラムさんの自宅に集まり故人と対面、最後の別れを告げていると突然、予期せぬ訪問者が現れた。

それは霊長目オナガザル科のハヌマンラングールというサルで、ピータンバラムさんは生前、毎日自宅にやってくるそのメスザルにフルーツなどのトリーツを与えていた。

そしてその日もいつものようにやって来たサルは、家の様子が普段と違うことに気付き、台の上に横たわるピータンバラムさんを見つけると近づいてきたという。

当時の様子はカメラが捉えており、多くの人が見守る中、サルは故人のそばに腰かけ、まるで呼吸を確かめるかのように胸に手を置いたり、顔を近づけたり、白い服を掴み揺すったりしていた。

目撃者によると、サルはピータンバラムさんがびくともしないことが分かると涙を流し、死者に敬意を示すかのようにキスしたそうで、周りの人間と同じように男性の死を悲しんでいたように見えたという。

なお動物行動学者のマーク・ベコフ博士(Dr. Mark Bekoff)によると、人間と同じように動物にも感情があるそうで、様々な感情の中で最も明確に、そしてストレートに表現するのは深い悲しみだそうだ。

ちなみに今年5月にはメキシコで、棺を覗き亡き飼い主の匂いを嗅ぐ犬の姿が捉えられ話題となった。犬はそうすることで、飼い主の死を悟ったのではないかという。

画像は『Indiatimes.com 2022年10月21日付「Viral Video: Langur Refuses To Accept Feeder’s Death, Tries To Wake Him Up During Funeral」』『Ayathuray Rajasingam 2022年10月20日付Facebook「உயிரிழந்த நபருக்காக கண்ணீர் சிந்திய குரங்கு!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)