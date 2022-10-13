¡ØÍ·¡ùµº¡ù²¦¡Ù¹â¶¶ÏÂ´õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÌ¿µß½õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊÆÊ¼¾Ú¸À¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬¥³¥á¥ó¥È
¡¡º£Ç¯£··î£¶Æü¤Ë²Æì¸©Ì¾¸î»Ô°ÂÏÂ¤Î²¹ç¤Ç¡¢°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖÍ·¡ùµº¡ù²¦¡×¤Îºî¼Ô¡¢¹â¶¶ÏÂ´õ¤µ¤ó¡ÊËÜÌ¾¡¦¹â¶¶°ì²í¡¢µýÇ¯£¶£°¡Ë¤¬Å®»à¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë£²ÆüÁ°¤Ë¡Ö¿ÍÌ¿µß½õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊÆÊ¼¤¬¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¤È¥Þ¥¹¥¯¡¢Â¤Ò¤ì¤òÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£»à°ø¤ÏÅ®»à¤Ç¡¢Ê¢Éô¤Ë¤Ï³¤ÍÎÀ¸Êª¤Ë¤«¤Þ¤ì¤¿º¯¤³¤½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã×Ì¿½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë²Æì¡¦ÆÉÃ«Â¼¤Ë¤¢¤ëÊÆ·³Î¦·³´ðÃÏÄ»µï¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ö¥ë¥¸¥ç¡¼¾¯º´¡Ê£´£¹¡Ë¤«¤é¿·¾Ú¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥¸¥ç¡¼»á¤Ï¿ÍÌ¿µß½õ¤ÇÊÆ·³¤«¤é·®¾Ï¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿²áÄø¤Ç¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ëµß½õ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î³¤¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¾Ú¸À¤·¡¢ÊÆ¡ÖÀ±¾ò´ú¿·Ê¹¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ë¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¤Ï£··î£´Æü¸á¸å¤Ë²¸Ç¼Â¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡¦¥°¥é¥Ã¥È¡×¡Ê¿Íµû¤ÎÆ¶·¢¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ëÊì¿Æ¤ËÁø¶ø¡£Î¥´ßÎ®¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë£²¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥Ö¥ë¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ºÌ¼¤ò½õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤âµß½õ³èÆ°¤Ë²Ã¤ï¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢µß½õ³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤Ë¹â¶¶¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¤â¤¦¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ·³¤«¤é¿ÍÌ¿µß½õ¤Î¸ùÀÓ¤Ç¡¢É½¾´¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈà¤Ï±ÑÍº¤À¡£¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤ª¤¦¤È¤·¤Æ»à¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ò½õ¤±¤Æ»à¤ó¤À¤Î¤«¡£¤Þ¤¸¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ö±ÑÍº²á¤®¤ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤¬Å®»à¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±£³ÆüÍ¼»þÅÀ¤Ç¡¢Âè½½°ì´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤Ï¡ÖÄ´ººÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢½¸±Ñ¼Ò¤â¡Ö·Ù»¡¤ÎÈ¯É½¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²óÅú¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£