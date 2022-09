【海外ドラマ】女性主人公にフォーカス！　かっこいい女性が活躍するおすすめドラマ

『ダーク・エンジェル』や『ジェシカ・ジョーンズ』といったアクションドラマはもちろん、個性豊かな強い女性たちが登場する『デスパレートな妻たち』や『SEX AND THE CITY』など、海外ドラマを見るときの一つに魅力的な女性主人公たちの存在があるだろう。そこで今回は、様々なジャンルからかっこいい女性が活躍するおすすめ作品をご紹介。次に見るドラマの参考にしてほしい。

女性が主人公の物語と聞くと、美しいファッションや、キラキラとした恋愛と仕事模様を映した物語をイメージするだろう。そのような作品で描かれる女性たちからインスパイアされたり、元気をもらえるパワーがある。一方で、サスペンスやスパイのストーリーであれば、女性の力強さも引き立ってみえる。今回は、そんなパワフルでかっこいい女性たちがメインの作品を紹介しよう。

Jennifer Garner as Sidney Bristow in s TV series, #Alias. NOW avaliable in @disneyplus! pic.twitter.com/pQOjmTI40f