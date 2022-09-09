テレビ朝日系で23日に『ミュージックステーション』4時間スペシャル（後6：00）の放送が決定し、出演アーティスト第1弾としてSnow Man、NiziUら14組が発表された。

【写真】ITZYとNiziUの“姉妹”共演も Mステ4時間SP出演者第1弾

『Mステ』4時間スペシャルでは、「１万5000人が投票した最強ぶちアゲソングランキング」を発表。生放送中には視聴者生投票による決選投票を行い、No.1最強ぶちアゲソングを決定する。

出演アーティストたちも“ぶちアゲソング”を生パフォーマンス。ORANGE RANGEや湘南乃風は、大ヒットぶちアゲソングメドレーを披露する。

さらに、北海道日本ハムファイターズの公式チアガール・ファイターズガールとマスコットのフレップ・ザ・フォックスがイニング間に披露し、ブームを巻き起こしている「きつねダンス」の原曲を歌うノルウェーの兄弟ユニット「Ylvis」（イルヴィス）もMステ初登場する。

出演アーティストや楽曲、スペシャル企画の内容は改めて発表される。

■『ミュージックステーション』４時間SP出演アーティストITZYYlvis（きつねダンス）ORANGE RANGECreepy NutsKOH+郷ひろみ湘南乃風Snow ManToshlNiziUnobodyknows＋THE BEAT GARDEN布袋寅泰優里ほか ※50音順