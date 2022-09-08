¹¤È´¤±¤Ë¤Ï¡Ö²¼½àÈ÷¡×¤¬ÂçÀÚ♡¥×¥í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ö¼ÂÏ¿¹¤È´¤±¥á¥¤¥¯¡×¤Î¥³¥Ä
¹¤È´¤±¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î²¼½àÈ÷
¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë»þ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Êø¤ì¤ä¤¹¤¯Á¡ºÙ¤ÊÌÜ¸µ¼þ¤ê¤Ï²¼½àÈ÷¤¬Ì¿¤Ç¤¹¡ªÉ¬¤º½àÈ÷¤òÃúÇ«¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ù¡¼¥¹¤òÅÉ¤ë
Ãæ»Ø¤«Ìô»Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¿´¤«¤éº¸±¦¤Ë¹¤²¤ë¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¿§¥à¥é¤¬Ìµ¤¤¤è¤¦¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢öÅÉ¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢âÛ¤¬¤ä¤ä¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐOK¡ª¡Ê¥µ¥é¥µ¥é²á¤®¤ë¤Î¤â¡¢¥Ù¥È¥Ù¥È¤¹¤ë¤Î¤âNG¡Ë
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢âÛ¤Î¤¯¤¹¤ß¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÈ¯¿§¤ä¿§¤â¤Á¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊø¤ì¤Æ¥Ñ¥ó¥ÀÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤...¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¢ÌÜ¤Î²¼¤ÏËË¤è¤ê1¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¯¡ª
ÌÜ¸µ¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤ò·è¤á¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¢öÌÜ¤Î²¼¤ÏËË¤è¤ê¤â1¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ä¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤òÌÜ¤Î²¼¤Ë¤Ä¤±¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë»þ¤ÏÉ¬¤º¥½¥Õ¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡ª¡Ë
ÌÜ¼þ¤ê¤ÏÈéÉæ¤¬Çö¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±½À¤é¤«¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÌÜ¼þ¤ê¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤¤ÏÉ¬¤º¥ª¥Õ¡ª
ÌÜ¼þ¤ê¤¬¥Ù¥¿¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤ä¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î¼ºÇÔ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÏÀèÃ¼¤ÎºÙ¤¤¥Ö¥é¥·¤ÇÃúÇ«¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê²¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å¤Ë¤â¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡¡Ë
¤Ä¤±½ª¤ï¤Ã¤¿¤é...¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ¬¤º»ØÀè¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ç¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î²¼½àÈ÷¤ÏOK¡ª
¹¤È´¤±¥Á¡¼¥¯¤Î²¼½àÈ÷
¥Þ¥¹¥¯¤È¤ÎËà»¤¤Ç¥Á¡¼¥¯¤¬¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Á¡¼¥¯¤òÊø¤ì¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë°Ù¤Ë¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Á¡¼¥¯¤ÎÁ°¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥¯¤ò»Å¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ãæ»Ø¤ÈÌô»Ø¤Ç¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥¯¤òÍ¥¤·¤¯¥È¥ó¥È¥ó¤È¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë
¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¥È¥ó¥È¥ó¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡ª
¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥¯¤Î¾å¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Á¡¼¥¯¤ò¥ª¥ó
¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥¯¤ÎÈ¯¿§¤È¿§¤â¤Á¤¬¥°¥Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹♡
¹¤È´¤±¥ê¥Ã¥×¤Î²¼½àÈ÷
¥ê¥Ã¥×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ä¤±¤ë¤À¤±¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Êø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Õ¤Ã¤¯¤é¥ê¥Ã¥×¤òºî¤ë°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¤Î²¼½àÈ÷¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¡ª
¡¸ý³Ñ¤Î¤¯¤¹¤ß¤ò¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ä¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¥«¥Ð¡¼
¤³¤³¤Î¤¯¤¹¤ß¤¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤È¥°¥Ã¤È¹¤È´¤±¤Þ¤¹¡£
¢¥ê¥Ã¥×²¼ÃÏ¤Ç¿°¤ò½á¤ï¤»½Ä¤¸¤ï¤ò¥«¥Ð¡¼
½Ä¥¸¥ï¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°õ¾Ý¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
£¿°¼þ¤ê¤ÎÌýÊ¬¤ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¥ª¥Õ
ÌýÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¥ê¥Ã¥×¤¬¼è¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¿°¤ÎÎØ³Ô½¤Àµ
¸ý³Ñ¤Ï¾¯¤·¾å¸þ¤¤ËÉÁ¤¯¤È¡¢Í¥¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¢öÃæ¤â·Ú¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿§¤â¤Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¥ê¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ´°À®¡ª
¥Þ¥¹¥¯¤ò±ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤¿¸å¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Î¾å¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö²¼½àÈ÷¡×¡ª¤¼¤Ò¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö