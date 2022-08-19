²Æ¤Î¤á¤Þ¤¤¡¦Æ¬ÄË¤Ï¡ÖÇ®Ãæ¾É¡×¤«¤â¡©±þµÞ¼êÅö¤ÈÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤ÌÜ°Â
¡¡Ç®Ãæ¾É¤ä²Ð½ý¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆü¾Æ¤±¡¢ÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤Ãî¤ä³¤ÍÎÀ¸Êª¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡¢Åù¡¹¡£²Æ¤Ï´í¸±¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤·¤«¤âÉÂ±¡¤¬²Æµ¨µÙ¶È¡ª¤½¤ó¤Ê»þ¤Î¤ª½õ¤±BOOK¤¬¡Ø¾ÅÆîER¤¬¶µ¤¨¤ë ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î±þµÞ¼êÅö¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡£¾ÅÆîER¤¬´Æ½¤¤·¤¿ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢50¼ïÎà°Ê¾å¤Î±þµÞ¼êÅö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÀìÌç³°¤¬¤Ê¤¤¡¢ER°å¤Ã¤Æ²¿¼Ô¡©
¡¡ER°å¤È¤Ï¡ÖEmergencyRoom¡á¶ÛµÞ³°Íè¤Î¿ÇÎÅ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë°å»Õ¡×¤Î¤³¤È¡£¡ÖÀìÌç³°¤¬¤Ê¤¯¡¢¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î½é´ü¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°å»Õ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£24»þ´Ö365Æü¡¢´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ÅÆî³ùÁÒÁí¹çÉÂ±¡¤ÎµßµÞÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡ÊER¡Ë¡£µßµÞ¼Ö¤ÎÈÂÁ÷Âæ¿ô¤ÏÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¾ÅÆîER¤Î4Ì¾¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë±þµÞ¼êÅö¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤«¡¢ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤«¡¢ÌÜ°Â¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢¡¤á¤Þ¤¤¤ËÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¡¢¤½¤ìÇ®Ãæ¾É¤«¤â
¡¡²Æ¤Î´í¸±¾É¾õ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ç®Ãæ¾É¡£Ç®Ãæ¾É¤È¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ½ñ¤«¤é¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç®Ãæ¾É¤È¤Ï¡¢½ë¤¤´Ä¶¤ËÂÎ¤¬¤¦¤Þ¤¯Å¬±þ¤Ç¤¤º¤Ëµ¯¤³¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£ÂÎÆâ¤Ç¤ÎÇ®¤Î»ºÀ¸¤ÈÊü»¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¯¤º¤ì¤Æ¡¢ÂÎ²¹¤¬Ãø¤·¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤ÎÄøÅÙ¤ò´Ê·é¤Ë¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡ùÇ®Ãæ¾É¤ÎÄøÅÙ¡ù
¡¦·Ú¾É¡ÊµÅÙ¡Ë¡Ä¡Ä¤á¤Þ¤¤¡¢¼º¿À¡¢Î©¤Á¤¯¤é¤ß¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¡Ê¶ÚÆù¤Î¹ÅÄ¾¡Ë
¡¦ÃæÅù¾É¡Ê¶ÅÙ¡Ë¡Ä¡ÄÆ¬ÄË¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢·ñÂÕ´¶¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë¡Ê·Ú¤¤°Õ¼±¾ã³²¡Ë
¡¦½Å¾É¡Ê·ÅÙ¡Ë¡Ä¡Ä°Õ¼±¾ã³²¡¢¤±¤¤¤ì¤ó¤¹¤ë¡¢¼êÂ¤Î±¿Æ°¾ã³²¡¢¹âÂÎ²¹¡¢´Îµ¡Ç½¾ã³²¡¢¿Õµ¡Ç½¾ã³²¡¢·ì±Õ¶Å¸Ç¾ã³²
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î±þµÞ¼êÅö¤òËÜ½ñ¤«¤é¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ù±þµÞ¼êÅö¡ù
¡¦¤Þ¤º¤ÏÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦È¯´À¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±öÊ¬¤ÎÆþ¤Ã¤¿¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¡£
¡ÖÇ®Ãæ¾É¤Ï¡¢¾É¾õ¤ÎÄøÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²óÉüÅÙ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤ÈËÜ½ñ¡£¡Ö·Ú¾É¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð²á¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡¢·Ð²á¤¬¤è¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Æ½é¤á¤ÆÂç¾æÉ×¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤È¤¤¤¨¤ë¡×¡£¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç·Ú»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤º¤Ë¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡ù¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¡ù
¡¦½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡¢°²½·¹¸þ¢ªÉÂ±¡¤Ø
¡¦¾É¾õ¤¬¶¯¤¯¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¡£°Õ¼±¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¤¢ªµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö
¡Ö¤Þ¤µ¤«»ä¤¬¡×¤È¤«¡Ö»ä¤ÏÊ¿µ¤¡×¤Ê¤É¡¢Ææ¤Î¼«¿®¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¹âÎð¼Ô¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜ½ñ¤¤¤ï¤¯¡ÖÏ·²½¤È¤È¤â¤Ë²¹ÅÙ¤Î´¶ÅÙ¤¬Æß¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç®¤µ¤ä¤Î¤É¤Î³é¤¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤½ëÇ®´Ä¶¤Î¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£½ë¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÎ²¹Ä´À°¤Îµ¡Ç½¤âÆß¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç®¤¬ÂÎ¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡£¹âÎð¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤äÀº¿À¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¡¢¼«¸Ê´ÉÍý¤¬Æñ¤·¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡Æü¾Æ¤±¤Ï¤ä¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤¯¸«¤Æ¤Ï¥À¥á
¡¡Ï¢Æü30¡î±Û¤¨¤ÎÆüËÜ¤Î²Æ¡£»þ¤Ë¤Ï40¡î¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³¤¤ä¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤«¤º¤È¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Æü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄ¹»þ´Ö³°¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤ÇÈéÉæ¤¬¥Ò¥ê¥Ò¥ê¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄË¤ß¤¬¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤â¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¡ÖÆü¾Æ¤±¤Ï»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¤ä¤±¤É¡×¤ÈËÜ½ñ¡£¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ëÄË¤ß¤ÎÂ¾¡¢¡ÖÈéÉæ¤¬¤¿¤À¤ì¤¿¤ê¡¢¿å¤Ö¤¯¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤µ¤Ã¤½¤¯±þµÞ¼êÅö¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¡¡ù±þµÞ¼êÅö¡ù
¡¦Æü¾Æ¤±Ä¾¸å¤ÏÇ¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ÇÎäµÑ
¡¡¤Û¤Æ¤Ã¤ÆÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤ä¡¢ÊÝÎäºÞ¤òÊñ¤ó¤À¥¿¥ª¥ë¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢Îä¤ä¤¹¡£
¡¦¥ï¥»¥ê¥ó¤Ê¤É¤ÇÊÝ¸î
¡¡ÍÎÉþ¤È¤³¤¹¤ì¤ÆÄË¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¥ï¥»¥ê¥ó¤òÅÉ¤ë¡£ÈéÉæ¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢ÄË¤ß¤¬¤ä¤ï¤é¤°¡£