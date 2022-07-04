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Mickey Mouse could soon leave Disney as 95-year copyright expiry nears | Walt Disney Company | The Guardian
https://www.theguardian.com/film/2022/jul/03/mickey-mouse-disney-copyright-expiry
In 2024, Mickey Mouse will enter public domain - will this actually happen, and how will it affect Disney? - Quora
https://www.quora.com/In-2024-Mickey-Mouse-will-enter-public-domain-will-this-actually-happen-and-how-will-it-affect-Disney
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Took some creative liberties but it sticks pretty close to the source material. Just added Mint Mobile and changed ¡Æhoney¡Ç to ¡Æmoney¡Ç really¡Ä pic.twitter.com/OaexQ7IeEm— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 2, 2022
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'Winnie the Pooh' Horror Movie 'Blood and Honey' Explained by Director - Variety
https://variety.com/2022/film/news/winnie-the-pooh-blood-and-honey-director-1235278405/
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