KAT¡½TUNÃæ´ÝÍº°ì¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×Éüµ¢¡¡¡Ö¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤«¤é²óÉü¤·¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿KAT¡½TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡Ê38¡Ë¤¬3Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÃæ»³½¨À¬¤¬¡ÖÃæ´Ý¤¯¤ó¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·³Ý¤±¤ë¤È¡¢Ãæ´Ý¤ÏÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö10Æü¤°¤é¤¤¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öµ×¡¹¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡Ö¤¨¡¼¤È¡¢º£Æü¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¤¿¤¬¡Ö5Æü´Ö¤°¤é¤¤¤Ï¿²¹þ¤ó¤ÀÆü¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ¡À¼¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤ÏÉ÷¼Ù¤È°ì½ï¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£