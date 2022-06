グレープストーンが展開する“東京ばな奈ワールド”は、バナナが大好きなミニオンとコラボレーション。『東京ばな奈ミニオン「見ぃつけたっ」 濃厚バナナカスタード味』を2022年7月1日から関西の主要な駅・空港・百貨店・高速道路サービスエリアなどで販売いたします。

バナナが大好物のミニオンが、“おいしいバナナスイーツブランド No.1”の『東京ばな奈』とコラボレーション。ハチャメチャなミニオンデザインの『東京ばな奈』が登場します!

さて販売場所はというと、あれ……おかしいな……。まさかの、関西限定!? 誰かがイタズラして関西限定になっちゃったみたいです。もしかして、これもミニオンの仕業かも!? 『東京ばな奈』なのに東京で買えないなんて、なんてハチャメチャ! そんな訳で、『東京ばな奈』史上初、東京で手に入らない『東京ばな奈』の誕生です。

※日本マーケティングリサーチ機構調べ。2021年3月期_ブランドのイメージ調査。

バナナが大好きなミニオンのために、バナナ20%UP! こってり濃厚バナナカスタード味

ついつい歌も歌ってしまうほどバナナが大好きなミニオンたち。『東京ばな奈ミニオン』は、バナナ好きのみんなのためにバナナを20%UP!

関西で愛されるこってり濃厚なバナナカスタードに仕上げました。いつも以上に濃厚なバナナの味わいをぜひ味わってみてください。

ボブ、スチュアート、ケビン、カール、オットー、7月15日にいよいよ全国公開の最新作映画『ミニオンズ フィーバー』にも登場する、お茶目なミニオンたちが大集合!

ふわふわのスポンジケーキに描かれたミニオンデザインは全部で5種類。どのミニオンデザインが入っているかは開けるまでのお楽しみ!

※時期によりお菓子の柄は異なる場合がございます。

『東京ばな奈ミニオン』を大切そうに見つめるボブのパッケージにも注目! さらに、手提げまでかわいい♪

こだわり抜いたパッケージデザインも要チェック! ボブ模様の『東京ばな奈ミニオン』をワクワク嬉しそうに見つめているボブ。まるで「バナーナ!」って言いながら喜んでいるみたい♪

箱を開けると表情豊かな『東京ばな奈ミニオン』たちがこちらを見て並んでいます。手提げも『東京ばな奈ミニオン』のためだけにデザインされた特別仕様です。

東京ばな奈なのに、関西限定!? ハチャメチャな販売場所はこちら

『東京ばな奈ミニオン「見ぃつけたっ」濃厚バナナカスタード味』は、東京ばな奈史上初の関西限定。2022年7月1日から関西の主要な駅・空港・百貨店・高速道路サービスエリアなどで販売いたします。

■駅

新大阪駅/大阪駅/天王寺駅/ユニバーサルシティ駅/京都駅/三ノ宮駅/新神戸駅/姫路駅

■空港

関西国際空港/大阪国際(伊丹)空港/神戸空港

■百貨店

阪急うめだ本店 地下1階 フードステージ(7月1日〜5日)

※7月中旬以降、他百貨店でも販売予定。

■高速道路サービスエリア

宝塚北S.A./草津P.A.上り・下り/大津S.A.上り/西宮名塩S.A.上り・下り/三木S.A.上り・下り/岸和田S.A.下り

※上記販売場所の他、一部店舗や催事でも取り扱いを予定しております。

【東京ばな奈ミニオン発売記念キャンペーン】先着でミニオングッズもプレゼント!

■ミニオンブーブークッションプレゼント

場所:阪急うめだ本店 地下1階 フードステージ

期間:7月1日〜5日

条件:1,500円(税込)以上お買い上げいただいたお客様 初日から先着700名

※会期中無くなり次第終了です。

※1会計につき1枚のお渡しです。

■ミニオンステッカープレゼント

場所:

阪急うめだ本店 地下1階 フードステージ(毎日先着100名)

関西国際空港 アプローズ第2ターミナル 国内ゲート店(先着1,000名)

大阪国際(伊丹)空港 中央ブロック2F インフォメーション前(先着1,000名)

神戸空港 関西旅日記(先着500名)

高速道路サービスエリア・パーキングエリア[宝塚北S.A./草津P.A.上り・下り/大津S.A.上り/西宮名塩S.A.上り・下り/三木S.A.上り・下り/岸和田S.A.下り](各先着250名)

期間:7月1日〜無くなり次第終了

※阪急うめだ本店は、7月1日〜5日

条件:期間中にお買い上げいただいたお客様

※1会計につき1枚のお渡しです。

『東京ばな奈ミニオン「見ぃつけたっ」 濃厚バナナカスタード味』商品情報

【発売日】

2022年7月1日

※販売開始時間は売場によって異なる場合がございます。

【価格】

4個入:648円(税込)

8個入:1,166円(税込)

12個入:1,728円(税込)

※Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)との商品化契約に基づき、株式会社グレープストーンが企画・制作した商品です。

Minions: Rise of Gru (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.