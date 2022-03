リーカーのMajin Bu氏(@MajinBuOfficial)がTwitterに、iPhone SE(第3世代)用の保護フィルムとケースの画像を投稿しました。保護フィルムの画像から、iPhone SE(第3世代)は何らかの新しいセンサーを搭載している可能性が取り沙汰されています。

Majin Bu氏(@MajinBuOfficial)は、iPhone SE(第3世代)用の保護フィルムから得られた情報として、同モデルのフロントパネル上部に搭載されるセンサーはiPhone SE(第2世代)より1つ多い、3つになると述べています。



From what I know iPhone SE 2 has two front sensors, probably from what you can see from the photos the SE 3 model could receive a third sensor pic.twitter.com/OcG4QRS0Qy

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 2, 2022