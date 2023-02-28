Apple関連の確度の高いリーク情報や予想を行うアナリストのミンチー・クオ氏が、Appleが一度中止した第4世代iPhone SEの生産計画を再始動させているとSNSに投稿しました。Kuo: New iPhone SE With 6.1-Inch OLED Display and Apple's 5G Chip Planned - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2023/02/27/kuo-iphone-se-4-oled-display/クオ氏は2023年2月28日に、「私の最新の調査によると、Appleは最近、液晶ではなく有機ELディスプ
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