Image: MacRumors ついにホームボタンなくなる？(1/10)[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm's Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg- 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023 現行のiPhone SEは第3世代で、2022
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