¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÆÈµï¤ÎÊì¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤é¾×·â¤ÎÏ¢Â³¡Ä20Ç¯¤âÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤»¤Ð¡¢¼Â¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÈÊì¤È¤¤¤¦¿Í¡É
¼ÂÊì¤È¤ÎÆ±µï¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢É×ÉØÃç¤Þ¤Ç´íµ¡¤Ë½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹À¸¤¤Î¤»¤¤¤«¡¢Éã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Êì¿Æ¤¬°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¡Ê44ºÐ¡Ë¤ÏÆÈµï¤Î¼ÂÊì¤òµ¤¸¯¤Ã¤ÆÆ±µï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¼«Âð¤Ç°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤À¤·¡¢À³Ê¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é²¿¤Î¿´ÇÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Èá·à¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤È¤Ï¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¡Ä¡Ä¡£
ÆÈµï¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤È¤ÎÆ±µï¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
Æ±µï»Ï¤Þ¤ë¡Ä¡ÄÊì¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©
Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤òµöÍÆ¤·¤¢¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÉ×ÉØ´Ø·¸¤â´í¤¦¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¡¢¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ï²ò·èË¡¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶°Æ¡§µµ»³ ÁáÉÄ
¥¤¥é¥¹¥È¡§poko¡Ê@daccho_poko¡Ë
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)