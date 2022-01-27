¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Ãæ¹ñ¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¡¡ÂçÇ÷¤ÎÀèÀ©PK¤ËÂ³¤¤¤Æ°ËÅì¤¬WÇÕºÇ½ªÍ½Áª3ÀïÏ¢Â³ÃÆ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ
Á°È¾¤ËÂçÇ÷¤ÎPK¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾16Ê¬¤ËÃæ»³¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é°ËÅì¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1·î27Æü¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè7Àá¤ÎÃæ¹ñÀï¤ËÎ×¤ß¡¢FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬PK¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¸åÈ¾¤ËMF°ËÅì½ãÌé¤¬ºÇ½ªÍ½Áª3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍ½Áª¤Ï³ÆÁÈ2°Ì°Ê¾å¤¬¼«Æ°Åª¤Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´10»î¹çÃæ¤Î6»î¹ç¤ò½ª¤¨4¾¡2ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ12¤ÎÆüËÜ¤ÏBÁÈ¤Ç2°Ì¡£3°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤ÇÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Éé½ý¤Ë¤è¤ê¼ç¾¤ÎDFµÈÅÄËãÌé¤ÈDFÉÚ°Â·òÍÎ¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤º¡¢ÉÔÆ°¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ç¤¤¤¿¤Ê¤«¤ÇDFÈÄÁÒÞæ¤ÈDFÃ«¸ý¾´¸ç¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë2¿Í¤¬½Ð¾ì¡£¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏMF±óÆ£¹Ò¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¼çÆ³¸¢¤òÄÏ¤ó¤ÀÆüËÜ¤ÏÁ°È¾11Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿MF°ËÅì½ãÌé¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ï¥ó¥É¤ÎÈ¿Â§¡£PK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤òFWÂçÇ÷¤¬¥´¡¼¥ë±¦¤ØÎäÀÅ¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢Æ±13Ê¬¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾20Ê¬¡¢±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿·Á¤Ç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÇÃæ±û¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¡£¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤·¤¿MFÆîÌîÂó¼Â¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤ÄÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î·Á¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤»¤º¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾28Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¶¹¤¤Ãæ¤Ç¤âÂçÇ÷¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤Ï¤Ê¤é¤º¡£1-0¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤ò½ª¤¨¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯»î¹ç¤òÅ¸³«¡£¸åÈ¾12Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤é3¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿°ËÅì¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¡£¤½¤³¤ËÂçÇ÷¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Î¾å¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÏÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡¢ºòµ¨¤ÎJ1ÆÀÅÀ²¦FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤òÂçÇ÷¤Ë¡¢DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤ËÂå¤¨¤ÆDFÃæ»³ÍºÂÀ¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÄ¾¸å¤Î¸åÈ¾16Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ»³¤¬Áê¼ê¤ÎÇÛÃÖ¤Î´Ö¤ËÍî¤È¤¹Àµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤½¤³¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤«¤éÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿°ËÅì¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÂÔË¾¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£°ËÅì¤Ï¤³¤ì¤ÇºòÇ¯11·î¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÀï¡¢¥ª¥Þ¡¼¥óÀï¤ËÂ³¤ºÇ½ªÍ½Áª¤Î3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸åÈ¾28Ê¬¤Ë¤ÏºÇ½ªÍ½ÁªÃæ¤ÎÎßÀÑ·Ù¹ð¤ò1Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë±óÆ£¤ËÂå¤¨¤ÆMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÅêÆþ¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÏGK¸¢ÅÄ½¤°ì¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò2-0¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ò15¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ2°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò14¤È¤·¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ16¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÏÆüËÜ»þ´Ö28ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¥ª¥Þ¡¼¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼¡Àï¡¢2·î1Æü¤ËÆüËÜ¤Ï¼ó°Ì¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Èºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¾¡¤ÁÅÀ3¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë