Éâµ¤¼Õºá²ñ¸«¤«¤é£²Ç¯È¾¤Î¸¶ÅÄÎ¶Æó¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½¡×¡¡£²£°Ç¯±Û¤·¤Î·ëº§¼°¹Ô¤¦
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸¶ÅÄÎ¶Æó¡Ê£µ£±¡Ë¤ÈºÊ¤Î°¦¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¹ÖÃÌ¼Ò¤Ç¿ÀÁ°·ëº§¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î·ëº§¼°¤Ï°¦¤¬Ãø½ñ¡ÖÊÌ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Î½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£°£±Ç¯¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤â¼°¤Ïµó¤²¤Æ¤ª¤é¤¹¡¢»ØÎØ¤Î¸ò´¹¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó£²£°Ç¯±Û¤·¤Î·ëº§¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°¦¤Ï¡Ö¼ç¿Í¤¬£²£°Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡Ø»ØÎØ¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×¤È´î¤ó¤À¡£Î¶Æó¤Ï¡Ö·è¤·¤Æ»ØÎØ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»ØÎØ¤ò³°¤¹µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼º¤¯¤·¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤¡¤È¤«¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿Éâµ¤¼Õºá²ñ¸«¤«¤é£²Ç¯È¾¤¬·Ð²á¡£¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¶Æó¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀº¿ÊÃæ¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì»à¤Ì¤Þ¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÌ¯¤ËÏÃ¤·¤¿¡£°¦¤Ï¡Ö¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È·ù¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ØÎØ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¤Å¤Ä´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¡¹¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë»Ñ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£