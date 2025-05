免責事項 当サイトでは情報の更新を心がけておりますが、一部最新情報と異なる可能性がございます。最新情報は各サイトにて詳細をご確認ください。このページはアフィリエイトにより収益を得る場合があります。広告を含む商品・サービスには「PR」と表示します。

格安SIMを検討している方のなかには、iPhoneを格安SIM(格安スマホ)で利用したいと考えている人も少なくないのではないでしょうか。

結論からいうと、格安SIM(格安スマホ)でiPhoneは利用可能です。

ただし、iPhoneが使える格安SIMにはメリットとデメリットがあるため、事前に知っておくことが重要になります。

本記事では格安SIMでiPhoneを利用するメリットやデメリット、さらに利用する場合の手順も解説します。

【iPhone向け格安SIMおすすめランキング】



2位

3位

4位

5位

特徴 ・最大14,000ポイントプレゼント

・高速データ無制限 ・最大15,000円相当のauPAY還元

・通信速度が速い ・最大20,000円キャッシュバック

PayPayカード割あり ・dポイント最大20,000ポイント

・動画配信サービスをお得に契約 ・月額料金が最大6か月間990円

・パケットが分け合える 月額料金 0GB〜3GB:1,078円

3GB〜20GB:2,178円

20GB〜無制限:3,278円 4GB:2,365円

〜15GB:3,465円

33GB+電話10分:3,278円 4GB:2,365円

30GB:4,015円

35GB+電話10分:5,115円 30GB:2,970円

110GB:4,950円 1GB:1,298円

5GB:1,518円

10GB:1,958円

20GB:2,178円

50GB:2,948円 初期費用 0円 3,850円 3,850円 0円 事務手数料:3,300円

SIMカード発行料:440円 実測平均速度 下り:102.11Mbps

上り:27.33Mbps 下り:126.61Mbps

上り:17.33Mbps 下り:122.81Mbps

上り:19.59Mbps 下り:131.04Mbps

上り:13.26Mbps 下り:52.45Mbps

【iPhone向け格安SIMおすすめランキング】 1位2位3位4位5位特徴 ・最大14,000ポイントプレゼント・高速データ無制限 ・最大15,000円相当のauPAY還元・通信速度が速い ・最大20,000円キャッシュバックPayPayカード割あり ・dポイント最大20,000ポイント・動画配信サービスをお得に契約 ・月額料金が最大6か月間990円・パケットが分け合える 月額料金 0GB〜3GB:1,078円3GB〜20GB:2,178円20GB〜無制限:3,278円 4GB:2,365円〜15GB:3,465円33GB+電話10分:3,278円 4GB:2,365円30GB:4,015円35GB+電話10分:5,115円 30GB:2,970円110GB:4,950円 1GB:1,298円5GB:1,518円10GB:1,958円20GB:2,178円50GB:2,948円 初期費用 0円 3,850円 3,850円 0円 事務手数料:3,300円SIMカード発行料:440円 実測平均速度 下り:102.11Mbps上り:27.33Mbps 下り:126.61Mbps上り:17.33Mbps 下り:122.81Mbps上り:19.59Mbps 下り:131.04Mbps上り:13.26Mbps 下り:52.45Mbps上り:12.5Mbps 詳細

※すべて税込価格

※平均通信速度は「みんなのネット回線速度(タップでみんなのネット回線速度確認サイトへジャンプします)」に投稿された測定平均値を記載

※すべて税込価格

※平均通信速度は「みんなのネット回線速度(タップでみんなのネット回線速度確認サイトへジャンプします)」に投稿された測定平均値を記載

目的に応じておすすめの格安SIM(格安スマホ)があるため、上記を参考にチェックしてみてくださいね。

iPhoneが使える格安SIM(格安スマホ)を選ぶポイント

格安SIM(格安スマホ)でiPhoneを利用したい人向けに、自分で格安SIMを比較する際に重視したいポイントをご紹介します。

ゲット君 気になる格安SIMがあったら、まずこのポイントをチェックするのがおすすめだよ!

iPhoneが使える格安SIM(格安スマホ)を選ぶポイント iPhoneの対応可否 データ容量 通信速度 キャンペーン SIMロック解除の有無

それではひとつずつポイントをみていきましょう。

iPhoneの対応可否

まずもっとも重要なポイントが、自分が利用したいiPhoneが希望する格安SIMに対応しているのか確認することです。

ゲット君 使いたい機種があっても、格安SIMの方で動作確認がされていなかったら実際には使えないよ!

格安SIM(格安スマホ)各社のホームページには動作確認済みの対応機種が一覧で表示されているため、使いたいiPhoneが対応しているか事前にチェックすることが大切です。

データ容量

格安SIMはほとんどのプランが、利用できるデータ容量に制限があります。

ゲット君 月間データ容量に制限があることがほとんどで、無制限プランもあるけど速度制限があったりエリア制限があったりするよ。

月額料金は利用できるデータ容量によって大きく変化するため、自分にあった容量のプランを選ぶことが大切です。

自分にあった容量は、以下に1GBでできることの目安をまとめてみたので、参考にしてどれくらいの容量が必要か計算してみましょう。

利用目的 1GBの目安 メール送信 約2,000通 LINE通話 約50時間 Twitter(140文字でツイート) 約3,100回 YouTube(低画質) 約3時間 YouTube(高画質) 約1.5時間 オンラインゲーム

(SwitchやPS4) 約6時間 オンラインゲームのアップデート

(SwitchやPS4) 1回未満

(1.5GB〜10GB以上) Hulu

(ハイビジョン画質) 約1時間 ZOOMでのビデオ通話 約1.5時間

たとえば、Youtubeを高画質で毎日2時間ほどみる場合は、毎月約50GBのデータ容量が必要です。

格安SIMは1か月で利用できるデータ容量が少ない場合が多く、20GB前後がもっともデータ容量の大きいプランであることも少なくありません。

もし高画質の動画をスマホで長時間みたい場合は、容量の大きいプランのある格安SIMを検討するか、いつも使っている映像配信サービスがカウントフリーになる格安SIMを検討するのがおすすめですよ。

なお、BIGLOBEモバイルは、YoutubeやU-NEXTなど21種のエンタメコンテンツのデータ容量がカウントされないエンタメフリー・オプション(オプション料金が必要)があるので、動画をよく見る人にはおすすめです。

BIGLOBEモバイルの

詳細をチェック \エンタメフリーで動画視聴がお得!/

無制限プランがある格安SIM16社の比較をしたい人はこちらの記事を確認してみてくださいね。

通信速度

格安SIM(格安スマホ)は大手キャリアの回線を借りて通信を行っていますが、各社で実際の通信速度が大きく異なります。

より快適に利用したい場合は、各社の実測平均速度を比較することが大切ですよ。

ナビ博士 5Gに対応しているかどうかも重要なポイントじゃから、一緒に確認しておくことが大事じゃぞ!

主要格安SIM(格安スマホ)15社の実測通信速度を比較してみましょう。

【主要格安SIM通信速度の比較】 格安SIM 実測平均速度 5G通信 楽天モバイル 102.11Mbps 〇 UQモバイル 126.61Mbps 〇 ワイモバイル 122.81Mbps 〇 J:COMモバイル 65.5Mbps 〇 mineo 52.45Mbps 〇 QTモバイル 50.14Mbps 〇 NUROモバイル 27.69Mbps 〇 BIC SIM 50.01Mbps 〇 LinksMate 83.48Mbps 〇 IIJmio 57.16Mbps 〇 b-mobile 50.16Mbps ― exciteモバイル 24.58Mbps ― イオンモバイル 34.55Mbps 〇 BIGLOBEモバイル 14.4Mbps 〇 DTI SIM 94.69Mbps ―

※平均通信速度は「みんなのネット回線速度(タップでみんなのネット回線速度確認サイトへジャンプします)」に投稿された測定平均値を記載

実測平均速度は計測した時間帯や環境によっても異なるため一概にはいえませんが、参考にはなるため上記をチェックして格安SIMを選ぶ参考にしてみてくださいね。

実際に格安SIMを契約して、速度を検証しているこちらの記事も是非あわせてご確認ください!

キャンペーン

格安SIMは各社キャッシュバックや割引などキャンペーンを行っている場合があります。

家族で一緒に使うと月額料金が割引されたり、光回線とセットにすると割引されるなど、お得に利用できる場合があるので事前にチェックすることが大切です。

また、キャンペーンをチェックする際には、キャンペーンの内容をしっかり確認しましょう。

キャンペーンはどのプランが対象になるのか、対象となる期間に限りはあるのか、適用される期間や最低利用期間は発生するのかなど、比較する項目は多岐にわたります。

一般的な例として確認しておきたい項目は、以下のとおりです。

対象プラン 適用期間 有料オプションへの加入有無 キャッシュバックの受け取り方法 最低利用期間の有無 併用できないキャンペーンの有無

お得なキャンペーンであるほど適用条件の確認が大切になるため、少しでも安くしたい方はしっかりチェックしておきましょう。

【おすすめ格安SIMのiPhoneに関するキャンペーン比較】 格安SIM名 キャンペーン名称 キャンペーン期間 キャンペーンへの参加方法 併用できないキャンペーン 楽天モバイル 〆膿靴iPhone 16eがおトク!最大40,000円相当還元

iPhone 16がおトク!対象のiPhoneが最大36,000円相当還元 2025年2月21日(金)22:00〜終了日未定

2024年9月13日(金)21:00〜終了日未定 【1】キャンペーンのエントリー

【2】乗り換え(MNP)で「Rakuten最強プラン」へ申し込む

【3】「Rakuten最強プラン」の利用を開始

【4】「Rakuten Link」を利用する ,鉢共通:iPhone購入&対象のiPhone下取りで、

5,000ポイント還元キャンペーン UQモバイル 対象機種購入で最大22,000円割引 2023年4月4日 〜 終了日未定 /卦契約、他社から乗りかえでUQmobileオンラインショップで対象機種を購入

対象の「料金プラン」および「増量オプション供雰邀550円)」

に新たに加入、または継続して加入中の方 - ワイモバイル ソフトバンク認定中古品iPhoneがお得に買える 終了日未定 /卦契約、他社から乗りかえでソフトバンク認定中古品iPhoneを購入

▲轡鵐廛2 M/Lを契約 - ahamo ahamo対象機種をおトクに購入しよう 2023年12月13日 〜 終了日未定 新規または乗り換えで割引対象機種を契約する - mineo - - - -

SIMロック解除の有無

ドコモ・au・ソフトバンクの大手キャリアで購入したiPhoneを格安SIMで利用したい場合は、SIMロック解除が必要な場合があります。

ナビ博士 iPhoneを購入したキャリアと、希望する格安SIM(格安スマホ)の利用回線が違う場合はSIMロック解除が必要になるんじゃ。

主要格安SIM(格安スマホ)15社がどの回線を利用しているかは、以下のとおりです。

【主要格安SIM回線の比較】 格安SIM ドコモ回線 au回線 ソフトバンク回線 楽天回線 楽天モバイル ✕ 〇 ✕ 〇 ワイモバイル ✕ ✕ 〇 ✕ UQモバイル ✕ 〇 ✕ ✕ mineo 〇 〇 〇 ✕ QTモバイル 〇 〇 〇 〇 LINEMO ✕ ✕ 〇 ✕ NUROモバイル 〇

※NEOプランはドコモのみ 〇 〇 ✕ exciteモバイル 〇 〇 ✕ ✕ BIC SIM 〇 〇 ✕ ✕ BIGLOBEモバイル 〇 〇 ✕ ✕ イオンモバイル 〇 〇 ✕ ✕ J:COMモバイル ✕ 〇 ✕ ✕ b-mobile 〇 ✕ 〇 ✕ LinksMate 〇 ✕ ✕ ✕ povo ✕ 〇 ✕ ✕ IIJmio 〇 〇 ✕ ✕ DTI SIM 〇 ✕ ✕ ✕ ahamo 〇 ✕ ✕ ✕

ドコモは2021年8月27日以降、auは2021年10月1日以降、ソフトバンクは2021年6月以降に発売されたスマホにはSIMロックがかかっていません。

そのため、上記より前に発売されたiPhoneを格安SIMで使いたい場合は、格安SIMで使用する回線を参考に、必要に応じてSIMロックを解除しましょう。

iPhoneのSIMロック解除を行っておけば、格安SIMがどの回線を利用していても通信できます。

SIMロックの解除は、契約しているキャリアに問い合わせることで解除できます。

【大手キャリアのSIMロック解除窓口】 ドコモ au ソフトバンク Webサイト My docomo

受付時間:24時間 My au

受付時間:9:00〜21:30 My SoftBank

受付時間:9:00〜21:00 電話 ドコモインフォメーションセンター

電話番号:151(無料)

受付時間:9:00〜20:00 ー ー ショップ ドコモショップ auショップ ソフトバンクショップ

どのキャリアもSIMロック解除手数料は無料です。

iPhoneが使えるおすすめ格安SIM(格安スマホ)ランキング5選

【おすすめ格安SIM(格安スマホ)比較】 格安SIM 月額料金 実測値(下り) 回線 目玉キャンペーン iPhone16シリーズ販売価格 楽天モバイル 〜3GB:1,078円

3GB〜20GB:2,178円

20GB以降:3,278円 102.11Mbps 楽天回線 1年間実質無料!

最大14,000ポイント還元キャンペーン! iPhone 16e:104,800円

iPhone 16:141,700円

iPhone 16 Plus:158,800円

iPhone 16 Pro:181,800円

iPhone 16 Pro Max:224,800円 UQモバイル ミニミニプラン(4GB):2,365円

トクトクプラン(1〜15GB):3,465円

コミコミプラン+(33GB(月間データ容量30GB+

データ10%増量特典3GB)+10分かけ放題):3,278円 126.61Mbps au 最大15,000円相当をauPAY残高に

還元キャンペーン! iPhone 16e:112,800円 ワイモバイル シンプル2S(4GB):2,365円

シンプル2M(30GB):4,015円

シンプル2L(35GB)+電話10分:5,115円 122.81Mbps ソフトバンク 最大20,000円相当PayPayコード

プレゼントキャンペーン! iPhone 16e:119,088円 ahamo 30GB:2,970円

110GB:4,950円 131.04Mbps ドコモ 乗り換えで20,000dポイント

プレゼントキャンペーン! iPhone 16e:118,910円

iPhone 16:145,200円

iPhone 16 Plus:168,410円

iPhone 16 Pro:192,830円

iPhone 16 Pro Max:236,940円 mineo 1GB:1,298円

5GB:1,518円

10GB:1,958円

20GB:2,178円

50GB:2,948円 52.45Mbps ドコモ・au・ソフトバンク マイピタ1〜20GBが

最大6か月間990円キャンペーン! iPhone 16:135,168円

iPhoneが使えるおすすめの格安SIM(格安スマホ)を比較したうえで、パターンごとに以下の5社がおすすめです。

iPhoneが使えるおすすめの格安SIM5選 iPhone16が購入できる!データ無制限「楽天モバイル」 家族セット割&自宅セット割がお得!通信速度も速い「UQモバイル」 家族や同居人と使ってお得「ワイモバイル」 どのプランも5分以内の通話無料「ahamo」 節約モードで使い放題!パケットも分け合える「mineo」

格安SIMをどう使いたいか、重視したいポイントはどこかを基準におすすめをチェックしてみてくださいね。

それではおすすめの格安SIMをひとつずつみていきましょう。

iPhone16がお得に購入できる!データ無制限の「楽天モバイル」

引用:楽天モバイル公式サイト

格安SIMでまずおすすめなのが、最新のiPhone16をセット購入できる「楽天モバイル」です。

ゲット君 他社格安SIMだと、iPhone16に対応していても購入できないケースも多いから、iPhone16を格安SIMで購入して利用したい人には楽天モバイルがおすすめだよ!

楽天モバイルでは、データ通信量を無制限で安く利用できる点が大きなメリットです。

これらをふまえて、楽天モバイルの基本情報をみてみましょう。

楽天モバイル 利用回線 ・楽天回線

・au 契約期間 なし 月額料金 〜3GB:1,078円

3GB〜20GB:2,178円

20GB以降:3,278円 通話料金 専用アプリ利用で無料

アプリなしは22円/30秒

15分かけ放題:月額1,100円 5G対応 〇 下り平均速度 102.11Mbps iPhone SE(第3世代)対応 〇 iPhone16対応 〇 テザリング 無料 SMS対応 〇

※すべて税込価格

※平均通信速度は「みんなのネット回線速度(タップでみんなのネット回線速度確認サイトへジャンプします)」に投稿された測定平均値を記載

楽天モバイルは使ったデータ量によって月額料金が変化し、20GB以上は月額3,278円でデータ通信量の制限なく利用できます。

また、iPhone16が全通信キャリアで最安となっている点もおすすめポイントと言えるでしょう。

楽天モバイルは格安SIMのイメージが強く、「大手キャリアお比較する電波が繋がりにくいのでは?」と不安な方もいるかもしれませんね。

しかし公式サイトによると、提供エリアの人口カバー率は業界最高水準の99.9%なので、電波が繋がりにくいといった問題は起こりにくいといえますよ。

引用:楽天モバイル公式サイト

ナビ博士 楽天回線エリアはサービスエリア検索からチェックできるぞ!

また、楽天モバイルで購入可能なiPhoneは以下のとおり。

楽天モバイルで購入可能なiPhone iPhone16e iPhone16 iPhone16 Plus iPhone16 Pro iPhone16 Pro Max iPhone15 iPhone15 Plus iPhone15 Pro iPhone15 Pro Max iPhone14 iPhone14 Plus iPhone13 iPhoneSE(第3世代)

iPhoneに関するおトクなキャンペーン情報 最新のiPhone 16eがおトク!最大40,000円相当還元キャンペーン! iPhone 16がおトク!対象のiPhoneが最大36,000円相当還元キャンペーン!

iPhone 16eを対象にした最大40,000円相当還元キャンペーンや、iPhone 16e以外のiPhone 16シリーズを対象にした36,000円相当還元キャンペーンの2種類が開催中です。

最新のiPhoneシリーズを手にしたいとお考えの方は、おトクなキャンペーンを使用して、手に入れてください。

また楽天モバイルから48回払いで購入した対象iPhoneを25か月目以降に返却すると、残りの支払代金が最大24回分不要になる買い替え超トクプログラムを開催しています。

引用:楽天モバイル買い替え超トクプログラム

楽天モバイル買い替え超トクプログラムでは、本体代の支払いを48回払いで選択する必要がありますが、24回分払った段階で新しい製品に乗り換えられるため、高額な最新iPhoneでも実質半額で利用できますよ。

引用:楽天モバイル買い替え超トクプログラム

さらに楽天モバイルではiPhoneトク得乗り換えキャンペーンといって、楽天モバイルの契約と対象iPhoneを購入すれば最大16,000円相当のポイント還元と、最大20,000円の割引が受け取れる特典を実施しています。

最新のiPhoneをお得に購入できるだけでなく、キャンペーンを利用すれば本体代金を実質的に安くできる楽天モバイルは、格安SIMでiPhoneを利用したい人にとくにおすすめですね。

楽天モバイルへ乗り換えるメリット 最新のiPhone16が全通信キャリアで最安! データ通信量が無制限 買い替え超トクプログラムで、分割支払い代金最大24回分が不要に iPhoneトク得乗り換えキャンペーンで最大16,000円相当分のポイント還元 【期間限定】三木谷キャンペーンで14,000ポイントプレゼント

三木谷キャンペーンの詳細はこちらの記事で解説しています。

楽天モバイルの公式サイト \iPhone16が全通信キャリアで最安!/

楽天モバイル【Rakuten最強プラン】

高速データ無制限:月額3,168円

>>三木谷キャンペーン専用リンク

関連記事:楽天モバイルの評判やキャンペーンは?口コミからメリットとデメリットを解説【2025年最新】

家族セット割&自宅セット割がお得!通信速度も速い「UQモバイル」

auのサブブランドとして通信速度が速く安定した回線を利用できる「UQモバイル」もおすすめの格安SIMです

ゲット君 キャリアのサブブランドだからauの高品質な回線をそのまま利用できちゃうのが魅力だね!

通信速度がネックと思われがちの格安SIMでも、UQモバイルなら高速で安定した通信が可能です。

また、UQモバイルではau認定の高品質リユーススマートフォンを購入できます。

ゲット君 高品質リユーススマートフォン…ってどういうものなの?

au認定の高品質リユーススマートフォンは、以下の条件をクリアした端末をさします。

au認定の高品質リユーススマートフォンの条件 専門の業者が検査済

バッテリー残量80%以上、基本機能接続機能ともに正常 専用ソフトでデータを消去し、完全初期化済み 万が一不具合があった場合は購入日から30日間は無償で交換可能 故障紛失サポートにも申し込み可能

新品ではないものの、厳しい検査をクリアし、かつデータも完全消去されていて、サポート体制も十分整っている端末になるので、安心して利用可能ですよ。

なお、UQモバイルの基本情報は以下のとおりです。

UQモバイル 利用回線 ・au 契約期間 なし 月額料金 ミニミニプラン(4GB):2,365円

トクトクプラン(1〜15GB):3,465円

コミコミプラン+(33GB(月間データ容量30GB+

データ10%増量特典3GB)+10分かけ放題):3,278円 通話料金 通常:22円/30秒

通話パック60:660円/月

10分かけ放題:880円/月

完全かけ放題:1,980円/月 5G対応 〇 実測平均速度 126.61Mbps

※すべて税込価格

※平均通信速度は「みんなのネット回線速度(タップでみんなのネット回線速度確認サイトへジャンプします)」に投稿された測定平均値を記載

月額料金は他社の格安SIMと比較すると平均的な額ですが、auひかりやWiMAXとの自宅セット割を適用すれば毎月1,100円の割引を受けられ安く利用できます。

実測平均速度も格安SIMのなかでは速い方なので、利用料金とバランス良く利用したい人におすすめですよ。

また、UQモバイルは認定中古品だけではなく新品のiPhoneも購入可能で、UQモバイルで購入できる端末は以下の端末になります。

UQモバイルで購入できるiPhone(新品) iPhone16e iPhone15 iPhone14

iPhoneに関するおトクなキャンペーン情報 オンラインショップおトク割

UQ mobileのオンラインショップで対象機種を購入のうえ、対象の料金プランと「増量オプション供雰邀550円)」に加入すると、機種代金から最大22,000円が割引されるおトクなキャンペーンが開催中です。

この機会に、ぜひお得に最新iPhoneをご検討ください。

引用:UQmobileオンラインショップおトク割

UQモバイルへ乗り換えるメリット au認定の高品質リユーススマートフォンが購入できる 機種代金が最大22,000円割引 新品のiPhoneも購入可能 自宅セット割や乗り換え特典などキャンペーンが豊富 実測平均速度も90Mbps台と速い 契約期間の縛りがない

現在、最大15,000円相当のau Pay残高還元キャンペーンを実施中ですので、格安SIMを検討の方はぜひチェックしてみてくださいね。

UQモバイルの公式サイト \au認定の高品質中古iPhoneが購入可能/

関連記事:UQモバイルの評判は?後悔しないために知っておきたいメリット・デメリットを解説!

家族や同居人と使ってお得「ワイモバイル」

ワイモバイルはソフトバンクのサブブランドとして利用できる格安SIMです。

ゲット君 UQモバイルと同様、キャリアの高品質な回線をそのまま利用できるんだね!

実測速度も他社の格安SIMと比較しても下り平均80Mbps以上と安定しており、ソフトバンクショップに併設されていることも多いワイモバイルショップでサポートも受けられるので安心です。

また、ワイモバイルでは、家族だけでなく、同居している人とも家族割が適用されるため月額料金を安くできますよ。

家族でワイモバイルを契約したい方におすすめの格安SIMです。

ワイモバイルの基本情報は、以下のとおりです。

ワイモバイル 利用回線 ・ソフトバンク 契約期間 なし 月額料金 シンプル2S(4GB):2,365円

シンプル2M(30GB):4,015円

シンプル2L(35GB)+電話10分:5,115円 通話料金 通常:22円/30秒 5G対応 〇 実測平均速度 122.81Mbps

※すべて税込価格

※平均通信速度は「みんなのネット回線速度(タップでみんなのネット回線速度確認サイトへジャンプします)」に投稿された測定平均値を記載

また、ワイバイルで購入できるiPhoneは以下の機種になります。

ワイモバイルで購入できるiPhone iPhone16e iPhone15 iPhone14 iPhone13 iPhoneSE(第3世代)

UQモバイルではソフトバンクが厳選した認定整備済みのiPhoneも購入可能です。

最新iPhoneで使いたい方は、端末は別で用意してSIMのみ契約するという方法を検討するのもいいでしょう。

ワイモバイルでは、新規加入・乗り換えで最大20,000円のキャッシュバックキャンペーンを実施中です。

ワイモバイルへ乗り換えるメリット 同居人も家族割に含まれるため安く利用できる ソフトバンク認定の整備済みiPhoneが購入できる 最大20,000円キャッシュバックのほかにもキャンペーンが豊富 光回線やPayPayカードとのセット割がある

ワイモバイルの公式サイト \ソフトバンク回線を使える!/

関連記事:【2025年最新】ワイモバイルの評判は悪い?口コミからわかるメリットとデメリットを徹底解説!

どのプランも5分以内の通話無料「ahamo」

ahamoはオンライン申し込み専用のドコモの格安プランです。

月間30GBまで月額2,970円で使えるというシンプルな料金設定が魅力のサービスです。

ahamo 利用回線 ・ドコモ 契約期間 なし 月額料金 30GB:2,970円

110GB:4,950円 通話料金 通常:22円/30秒 5G対応 〇 実測平均速度 131.04Mbps

※すべて税込価格

※平均通信速度は「みんなのネット回線速度(タップでみんなのネット回線速度確認サイトへジャンプします)」に投稿された測定平均値を記載

他社と比較して、料金が少し高く設定してあると感じますが、海外に行ってもそのまま使用できるのが嬉しいポイント。

ゲット君 海外対応SIMやポケット型Wi-Fiを借りなくてもいいから海外旅行時にもおすすめだよ!

またahamoでは、新型iPhoneをはじめとした多くの端末を販売しています。

ahamoで購入できるiPhone iPhone16e iPhone16 iPhone16 Plus iPhone16 Pro iPhone16 Pro Max iPhone15 iPhone15 Plus iPhone15 Pro iPhone15 Pro Max iPhone14 iPhoneSE(第3世代)

iPhoneに関するおトクなキャンペーン情報 ahamo対象機種をおトクに購入しよう

ahamoでは、iPhoneへの乗り換えの場合に最大42,493円の割引が、新規契約の場合に最大27,000ポイントの進呈があります。

端末毎の詳しい割引価格については、ahamoに新規契約・お乗り換えを検討中のあなたへ!ahamo対象機種をおトクに購入しよう!のページで、ご確認できます。

ahamoへ乗り換えるメリット シンプルでわかりやすい2つのプラン 5分以内のかけ放題が追加料金なし適用 海外でも30GBまで無料で使える

現在、30GBや110GB利用している方は、月額料金を比較してみてくださいね。

ahamoの公式サイト \ドコモ回線を割安で使える!/

関連記事:ahamo(アハモ)の評判は?口コミからわかったメリット・デメリットを徹底解説!

節約モードで使い放題!パケットも分け合える「mineo」

月間のデータ通信量に縛られたくないなら、節約モードで使い放題になる「mineo」がおすすめです。

ゲット君 節約モードってなに?

ナビ博士 節約モードをONにすると最大通信速度が1.5Mbpsに低下するが、その分データを無制限利用できるようになるんじゃ。

mineoでは節約モードをONにすることでデータ通信が使い放題になる「パケット放題 Plus」というサービスがあるんじゃよ。

引用:パケット放題 Plus

mineoのパケット放題 Plusは月額385円(税込)でオプションを追加すると、最大1.5Mbpsの通信速度で使い放題になるサービスです。

3日間で10GB以上利用すると速度制限がかかるものの、月間のデータ通信量を気にせず利用できます。

なお、パケット放題 Plusは10GB以上のコースを契約すると無料で追加できるため、お得ですよ。

mineo 利用回線 ・ドコモ・au・ソフトバンク 契約期間 なし 月額料金 【マイピタ】

1GB:1,298円

5GB:1,518円

10GB:1,958円

20GB:2,178円

50GB:2,948円 通話料金 22円/30秒

もしくは

10円/30秒 5G対応 〇 実測平均速度 52.45Mbps

※すべて税込価格

※平均通信速度は「みんなのネット回線速度(タップでみんなのネット回線速度確認サイトへジャンプします)」に投稿された測定平均値を記載

また、mineoは余ったパケットをユーザー同士でわけあえる点も魅力のひとつです。

引用:パケット放題 Plus

余ったパケットをフリータンクと呼ばれる共有パケット貯蔵庫に貯めておけば、ユーザーが誰でも月1GBまで引き出せるサービスがあるため、パケットが余る月も足りない月も柔軟に利用できますよ。

mineoは他社の格安SIMと比較して、独自のサービスが充実しているのがおすすめポイントと言えるでしょう。

なお、mineoで購入できるiPhoneは以下のとおりです。

mineoで購入できるiPhone iPhone16(128GB・256GB) iPhone15(128GB・256GB) iPhone14(128GB・256GB・512GB) iPhoneSE 第3世代(64GB・128GB) iPhone13(128GB・256GB・512GB)

iPhoneに関するおトクなキャンペーン情報

現在、mineoではiPhoneに関するキャンペーンは終了していますが、代わりに「マイピタ」プラン(1〜20GB)が最大6カ月間月額990円で利用できるキャンペーンを実施中です。

端末に関係なくSIM契約で適用可能なため料金を抑えたい方におすすめの内容です。

mineoへ乗り換えるメリット 節約モードをONにすることで最大1.5Mbpsでデータ通信量が使い放題 月額基本料金割引キャンペーン 余ったパケットが分け合えるフリータンクがある 契約期間の縛りがない

\節約モードでデータ通信量使い放題/ mineoの公式サイト

関連記事:mineo(マイネオ)の評判を口コミ調査!料金プランやメリット・デメリットを解説

iPhoneが使える格安SIM(格安スマホ)へ乗り換えるメリット3つ

格安SIMでiPhoneを利用するとどのようなメリットがあるのか、解説していきましょう。

ゲット君 格安SIMでiPhoneを使いたい!と思っている人以外も、メリットをみていいなと思ったらぜひ検討してみてね!

iPhoneが使える格安SIM(格安スマホ)へ乗り換えるメリット 大手キャリアより安く利用できる 中古のiPhone端末を購入できる 以前使っていたiPhoneを再利用できる

それではひとつずつみていきましょう。

大手キャリアより安く利用できる

ひとつめのメリットとして、格安SIM自体が大手キャリアの従来プランよりも月額料金が安く、お得にiPhoneが利用できる、という点があげられます。

実際に大手キャリアの従来プランと、格安SIMの月額料金を比較してみましょう。

【大手キャリアと格安SIM各社の月額料金比較】 キャリア データ量 月額料金 大手キャリア ドコモ(eximo) 〜1GB

1GB〜3GB

3GB〜無制限 4,565円

5,665円

7,315円 au 無制限

(使い放題MAX+5G) 7,458円 ソフトバンク 無制限

(メリハリ無制限+) 7,425円 楽天モバイル 無制限 3,278円 格安SIM ワイモバイル 30GB 4,015円 UQモバイル 33GB 3,278円 QTモバイル 30GB 2,970円 mineo 50GB 2,948円 IIJmio 35GB 2,400円

※すべて税込価格

大手キャリアの従来プランは、月間のデータ通信量が無制限で利用できます。

ゲット君 どれだけ使っても制限がかからないのはすごくいいね!

じゃあ大手キャリアのプランでiPhoneを利用した方がいいんじゃないの?

ナビ博士 確かにデータ通信量が無制限なのは大きなメリットじゃな。

しかし月額料金が7,000円を超えてしまうから、データ通信量が少なくても大丈夫なら格安SIMの方が断然お得になるんじゃよ。

大手キャリアの場合、家族割や光回線とのセット割を適用したとしても、月額1,000〜2,000円程度の割引にしかなりません。

一方で格安SIMの場合は、月間で利用できるデータ量に規定はあるものの、割引がなくても大手キャリアより月額料金を大幅に安くできるためおすすめです。

自分がどれだけのデータ量が必要かは「利用できるデータ容量をチェックする」の項目で、データ通信量の目安を解説しているので参考にしてチェックしてみてくださいね。

中古のiPhone端末を購入できる

格安SIMのなかには、中古のiPhone端末を購入できるところがあります。

iPhone新品にこだわらない場合、中古端末を安く購入できるのがメリットのひとつです。

中古のiPhoneが購入できるおすすめ格安SIMは、以下の5社になります。

UQ mobile ワイモバイル イオンモバイル J:comモバイル IIJmio

最新モデルでなくても良い、中古品でも気にならないという人は、iPhoneの端末代を大幅に安く抑えられる中古iPhoneの購入を検討してみましょう。

ゲット君 中古品といっても、ほとんどが認定中古品や未使用品だから品質は保証されているよ!

ナビ博士 中古端末なら、端末の購入代金が安く済むのが大きなメリットじゃな。

以前使っていたiPhoneを再利用できる

格安SIMでiPhoneを使うメリットとして、以前に使っていたiPhoneも再利用して使うことができるという点があげられます。

古いiPhoneでもOSをアップデートすれば同じように使えるため、データ通信用としてや、キッズケータイとしても利用可能です。

ゲット君 キッズケータイとして利用できるのは便利だね!

大手キャリアのキッズケータイでは使える機能が制限されている場合も多くありますが、iPhoneを使うことで機能制限もなく利用できます。

ナビ博士 機能が制限されたキッズケータイでは不十分な年齢の子どもには、格安SIMで以前使っていたiPhoneを利用するのはおすすめじゃよ。

なお古いiPhoneを格安SIMで利用するには、格安SIMで対応している機種でないと利用できないので、事前に手持ちの端末が対応しているか確認しておきましょう。

【2025年最新版】iPhoneを安く買う方法!iPhone16・15やSIMフリー機種など価格と購入先を比較

iPhoneが使える格安SIM(格安スマホ)へ乗り換えるデメリット・注意点5つ

格安SIMでiPhoneを利用するにあたって、事前に知っておきたいデメリットも確認しておきましょう。

ゲット君 契約した後で知ると後悔しちゃうポイントもあるから、契約する前にしっかりチェックしておいてね!

iPhoneが使える格安SIM(格安スマホ)へ乗り換えるデメリット・注意点 大手キャリアの格安プランの方がお得な場合もある APN設定を自分で行う必要がある 最新のiPhoneが対応していない場合がある LINEアプリの認証ができない SIMカードやeSIMが認識されないときがある

大手キャリアの格安プランの方がお得な場合もある

格安SIM(格安スマホ)のメリットとして「大手キャリアより安く利用できる」と紹介しましたが、大手キャリアの格安プランの方が安くなる場合があることに注意が必要です。

【大手キャリアの格安プランと格安SIM(格安スマホ)各社の月額料金比較】 キャリア名 データ量 月額料金 大手キャリアの

格安プラン ahamo 30GB 2,970円 povo 20GB 2,700円 LINEMO 30GB 2,970円 格安SIM(格安スマホ) ワイモバイル 30GB 4,015円 UQ mobile 33GB(月間データ容量30GB+

データ10%増量特典3GB+10分かけ放題) 3,278円 QTモバイル 20GB 1,780円 mineo 20GB 2,178円 IIJmio 25GB 2,000円 楽天モバイル 無制限 3,278円

※すべて税込価格

ゲット君 あれっ…大手キャリアの20GBプランの方が、一部の他社格安SIMのプランよりもちょっとお得そうに見えるね?

月間で利用したいデータ量によっては「ahamo」「povo」「LINEMO」のほうが安くなる場合もあります。

ただしワイモバイルやUQ mobileは家族割やセット割が適用できるなど、月額料金だけでは比較できないお得さがあるのも事実です。

そのため、自分の利用したいデータ容量と月額料金、適用できるキャンペーンを比較してプランを選ぶことが大切になります。

ゲット君 「iPhoneが使える格安SIM(格安スマホ)を選ぶポイント」の項目でも、チェックしておきたいポイントを紹介しているから確認してみてね!

APN設定を自分で行う必要がある

格安SIMでiPhoneを利用する場合、APN設定を自分で行う必要がある点にも注意が必要です。

APNとは?

APNは「Access Point Name」の略称で、いわゆるアクセスポイント名のことをいいます。

インターネットに接続するためにはアクセスポイントと呼ばれる中継地点を通って接続する必要があり、アクセスポイントは各事業者が用意しています。

ドコモ・au・ソフトバンクの場合は、APNがすでに設定されている(SIMカードに割り振られる事業者番号で判別できる)ため自身で設定する必要はありません。

しかし格安SIMの場合はAPNを設定しないと大手キャリアのものであると判断されてしまうため、インターネットに接続できなくなってしまいます。

ナビ博士 たとえばau回線を利用する格安SIMの場合、元々SIMカードに割り振られている事業者番号がauになっているから、そのまま使おうとするとau側から契約がなくてエラーで返ってきてしまうんじゃよ。

そのため格安SIMで利用する場合は、自分でAPN設定を行う必要があるのです。

APN設定は格安SIMを契約して、SIMが届いた後に行いますが、設定の際はインターネットに接続する必要があるため、Wi-Fi環境が必須となります。

くわしいAPN設定の方法については後ほど「APN設定を行う」の項目で解説しているのでチェックしてみてくださいね。

最新のiPhoneが対応していない場合がある

格安SIM(格安スマホ)でもiPhoneは利用できますが、すべてのiPhoneが対応しているわけではなく、とくに最新のiPhoneが対応していない場合があるため注意

また、格安SIM(格安スマホ)では最新iPhoneが売り出されるまで時間がかかる場合があるため、iPhoneの最新モデルを利用したい場合は、必ず事前に確認することが大切です。

ナビ博士 格安SIM側で動作確認が完了しないと利用できないから、使いたい機種が対応しているか必ずチェックするんじゃよ。

ゲット君 iPhoneが購入できるかどうかも各社によって違うし、購入できる機種もそれぞれ違うんだよ。

格安SIM(格安スマホ)各社によって購入できる端末が大きく異なるのでしっかり比較しましょう。

LINEアプリの認証ができない

iPhoneだけではなく全てのスマートフォンにいえることですが、格安SIMを利用する場合、原則LINEアプリの年齢認証・ID検索ができないことに注意が必要です。

ゲット君 年齢認証・ID検索ができないって…LINEアプリ自体は使えるの?

ナビ博士 LINEアプリ自体は使えるんじゃが、年齢認証・ID検索ができないことでフレンド検索が難しくなっているんじゃよ。

IDを使用したフレンド検索ができなくなるため、QRコードを交換して友達を追加するなど、他の方法が必要になります。

SIMカードやeSIMが認識されないときがある

iPhoneに格安SIMを挿入しても「SIMなし」や「無効なSIM」と表示されたり、eSIMが有効化できない場合があります。

そんな時は、以下の原因が考えられます。



→電源をオフにしてSIMを正しくセットし直す。 SIMカードの挿入ミス→電源をオフにしてSIMを正しくセットし直す。 iPhoneのSIMロック

→「設定」→「一般」→「情報」からSIMロックの有無を確認し、必要なら解除手続きを行う。 APN設定の未完了(eSIMも要確認)

→Wi-Fi接続し、格安SIMの公式サイトからAPN構成プロファイルをインストール。

→eSIMの場合、QRコードの再読み込みやプロファイルの削除・再インストールを試す。 SIMカード・eSIMまたはiPhoneの不具合

→他のスマホでSIMを試す、または別のeSIMを発行し、原因を特定。 iOSの未更新

→最新のiOSにアップデートする。

ゲット君 これらの方法を試せば、多くのケースでSIMやeSIMが認識されるよ!

iPhoneが使える格安SIMへ乗り換える方法【iPhoneの用意〜APN設定まで】

格安SIMについてメリットからデメリット、選ぶポイントまで解説してきましたが、実際に申し込む場合の手順(乗り換えの方法)についても紹介していきましょう。

iPhoneを現在持っている場合、新しく購入する場合など、パターン別にも解説しているのでチェックしてみてくださいね。

iPhoneを用意する

a.いま使っているiPhoneに格安SIMカードを挿入して使う場合

b.SIMフリーのiPhoneを購入して使う場合

c.iPhoneを格安SIMで購入する場合 MNP予約番号を準備する(MNPの場合) 希望する格安SIMへ申し込みを行う iPhoneにSIMカードを挿入する APN設定を行う

それでは順番に見ていきましょう。

1.iPhoneを用意する

まずはiPhoneを準備するところからはじめましょう。

iPhoneを用意するパターンとしては以下の3つが考えられるため、自分が希望するパターンを選んでチェックしてみてくださいね。

いま使っているiPhoneに格安SIMカードを挿入して使う場合 SIMフリーのiPhoneを購入して使う場合 iPhoneを格安SIMで購入する場合

いま使っているiPhoneに格安SIMカードを挿入して使う場合

自分が持っているiPhoneに、格安SIMのSIMカードを挿入して使いたい場合(現在のiPhoneを継続して利用したい場合)、以下の順番で手続きを行いましょう。

iPhoneが、希望する格安SIMの対応端末一覧に入っているか確認する 必要に応じてSIMロックを解除する

まずは手持ちのiPhoneが希望する格安SIMの対応端末一覧に入っているか確認が必要です。

ゲット君 iPhoneを継続して利用したくても、対応機種に入っていないとSIMカードをさしても正常に動かないから注意しないといけないよ!

無事対応端末一覧に入っていることを確認したら、必要に応じてiPhoneを契約しているキャリアへSIMロック解除の申し込みを行います。

ナビ博士 iPhoneを利用しているキャリアと、希望する格安SIM(格安スマホ)の回線が同じならSIMロックを解除しなくてもそのまま使えるんじゃが、SIMロックを解除しておくと便利じゃぞ!

SIMロック解除は以下から手続きを行えるので、チェックしておいてくださいね。

【大手キャリアのSIMロック解除窓口】 ドコモ au ソフトバンク Webサイト My docomo

受付時間:24時間 My au

受付時間:9:00〜21:30 My SoftBank

受付時間:9:00〜21:00 電話 ドコモインフォメーションセンター

電話番号:151(無料)

受付時間:9:00〜20:00 ー ー ショップ ドコモショップ auショップ ソフトバンクショップ

手持ちのiPhoneを利用する場合、格安SIMでSIMカードを申し込む形になりますが、SIMカードを選ぶ場合は手持ちのiPhoneに対応したサイズを選ぶよう注意しましょう。

SIMフリーのiPhoneを購入して使う場合

SIMフリーのiPhoneを購入して使う場合も、まずは格安SIMの対応端末一覧に希望するiPhoneが入っているか確認しましょう。

希望するiPhoneが対応していることを確認したら、実際にiPhoneを購入しますが、購入するには以下の方法があります。

Apple StoreでSIMフリーのiPhoneを購入する iPhoneの中古端末を取り扱っている店舗で購入する

なお、Apple Storeで購入できるiPhoneは以下のとおりです。

容量 価格 iPhone 16e 128GB 99,800円 256GB 114,800円 512GB 144,800円 iPhone 16 128GB 124,800円 256GB 139,800円 512GB 169,800円 iPhone 16 Plus 128GB 139,800円 256GB 154,800円 512GB 184,800円 iPhone 16 Pro 128GB 159,800円 256GB 174,800円 512GB 204,800円 1TB 234,800円 iPhone 16 Pro Max 256GB 189,800円 512GB 219,800円 1TB 249,800円 iPhone 15 128GB 112,800円 256GB 127,800円 512GB 157,800円 iPhone 15 Plus 128GB 124,800円 256GB 139,800円 512GB 169,800円 iPhone 14 128GB 95,800円 256GB 110,800円 512GB 140,800円 iPhone 14 Plus 128GB 112,800円 256GB 127,800円 512GB 157,800円 iPhone SE 64GB 62,800円 128GB 69,800円 256GB 84,800円

※すべて税込価格

なお、Apple Storeで製品を購入する場合、Apple Trade Inという手持ちのデバイスを下取りに出すことで、新しい製品の購入価格から下取り額分が割引になるキャンペーンを利用できます。

たとえば、iPhone 15 Pro Maxを下取りに出すと、下取り額は最大109,000円、iPhone 11でも最大22,000円で下取りしてもらえます。

Apple Storeを検討する場合で、手持ちのiPhoneは下取りに出しても大丈夫という場合におすすめなキャンペーンですので、ぜひ検討してみてくださいね。

iPhoneを格安SIM(格安スマホ)で購入する場合

iPhoneを格安SIMで購入する場合は、格安SIMでセット販売があるプランを探し、希望するiPhoneを購入しましょう。

主要格安SIM(格安スマホ)のうち、iPhoneをセット購入可能な格安SIMは以下のとおりです。

【iPhoneをセット購入可能な格安SIM比較】 格安SIM iPhone購入(新品) iPhone購入(中古) 楽天モバイル 〇 ー ワイモバイル 〇 ー UQ mobile 〇 〇 mineo 〇 ー QTモバイル 〇 ー BIGLOBEモバイル 〇 ー イオンモバイル ー 〇 J:comモバイル 〇 〇 IIJmio ー 〇

セット購入できるiPhoneは格安SIM各社で異なることと、現状iPhone 15をセット購入できるのは楽天モバイル・mineo・QTモバイルのみとなる点には注意しましょう。

2.MNP予約番号を準備する(MNPの場合)

それぞれの方法でiPhoneを用意したら、次はMNP予約番号の準備を行います。

MNPとは?

今の携帯電話番号を引き継いで他社へ乗り換えることができるサービスのことをいいます。

携帯電話会社を乗り換える場合、携帯電話番号を引き継いで使いたい場合にはMNPをしますが、乗り換える「前」にまずMNP予約番号の準備が必要です。

ゲット君 新規で契約する場合には引き継ぎは必要ないから、次の項目にジャンプしてね!

MNP予約番号を取得するには、現在契約中のキャリアのマイページや店舗、電話問い合わせなどで取得できますよ。

MNP予約番号には有効期限があるので、取得したらすぐに格安SIMの契約を行いましょう。

3.希望する格安SIM(格安スマホ)へ申し込みを行う

乗り換えの場合はMNP予約番号も取得したら、実際に希望する格安SIMへ申し込みを行いましょう。

音声通話がついたプランや、データ通信のみプランなどさまざまなプランがあるため、希望するプランを事前に選んでおくのがおすすめですよ。

すでにiPhoneを用意して手元にある場合は「SIMのみ」のプランで契約します。

格安SIMでiPhoneもセット購入する場合は、希望するiPhoneを選んで契約可能ですよ。

4.iPhoneにSIMカードを挿入する

格安SIMへ申し込みを行い、手元にSIMカードが届いたらiPhoneにSIMカードを挿入し初期設定を行います。

端末にあったSIMカード以外は挿入できないので、SIMカードを申し込む場合はサイズにも注意しておきましょうね。

5.APN設定を行う

最後にiPhoneのAPN設定を行ったら利用開始です。

APN設定がどういったものなのかについては「APN設定を自分で行う必要がある」の項目で解説しています。

具体的なAPN設定の方法は、以下のとおりです。

iPhoneをWi-Fiに接続する Safariアプリから、契約した格安SIM(格安スマホ)のサイトへアクセスして、APNプロファイルをインストールする

iPhoneを新しく購入したり、いままでWi-Fiに接続していなかった場合にはWi-Fiの接続設定からはじめましょう。

iPhoneの設定アプリから、Wi-Fiをタップしネットワークの設定から該当のWi-Fiを選択して接続です。

また、格安SIMのなかにはAPNプロファイルをインストールする際に、QRコードを読み取ってダウンロード先へ進める場合もあるため、格安SIMのヘルプページや初期設定方法を確認してくださいね。

ナビ博士 APN設定を行う場合にはWi-Fi環境が必要になるから注意するんじゃぞ!

格安SIM(格安スマホ)に乗り換えてiPhoneを利用する際のよくある質問

格安SIMでiPhoneを利用する場合のよくある質問をまとめてみました。

今使っているiPhoneで格安SIMを契約(乗り換え)できる? 安い月額料金でiPhoneが使える格安SIMは? Apple Watchは格安SIMで使える? OSをすぐにアップデートすべき?

今使っているiPhoneで格安SIMを契約(乗り換え)できる?

今iPhoneを利用している場合、希望する格安SIMの対応機種に含まれているなら利用可能です。

対応機種に含まれていない場合、正常に動作しない可能性があるため注意しましょう。

またiPhoneを購入したキャリアと格安SIMの回線が同じではない場合、SIMロック解除が必要です。

SIMロックの解除は契約中のキャリアへ問い合わせて手続きが行えるため、格安SIMに申し込む前に手続きを行っておきましょう。

SIMロック解除手続きについては「いま使っているiPhoneに格安SIMカードを挿入して使う場合」などの項目で解説しているのでチェックしてみてくださいね。

安い月額料金でiPhoneが使える格安SIMは?

格安SIMは利用したいデータ容量で月額料金が大きく異なります。

10GBまでの小容量なら「LINEMO」「IIJmio」「nuroモバイル」「HISモバイル」などが安く利用できておすすめです。

25GBまでの中容量なら「楽天モバイル」「exciteモバイル」「QTモバイル」が候補にあげられますが、20GB程度であればahamo・povo・LINEMOなど大手キャリアの格安プランがお得な場合が多くあります。

格安SIMを選ぶ際は、毎月どれくらいのデータ量を使うかを確認して、マッチしたプランがある格安SIMを比較して選ぶのがおすすめです。

Apple Watchは格安SIMで使える?

Apple Watchは格安SIMで利用できますが、モデルによって注意すべき点があります。

iPhoneとのペアリングが必要なGPSモデルの場合、通常どおり利用が可能です。

しかしApple Watch単体でも通信が行えるセルラーモデルの場合、利用はできるものの、単独通信が行えなくなるため、キャリアで利用していたときと比較するとメリットは少なくなります。

セルラーモデルの単体通信は、キャリアのLTE回線を利用して通信を行っているため、格安SIMだとLTE通信ができず単独通信ができません。

セルラーモデルの単独通信に利点を感じている場合には、格安SIMの利用には注意が必要ですよ。

OSをすぐにアップデートすべき?

iPhoneのOSアップデートについては、格安SIMによっては不具合が出る可能性があるため、iOSのアップデート通知があってもすぐには行わず様子見するのがおすすめです。

格安SIMの方で新しいOSの動作確認が行われたあとにアップデートを行うのがいいでしょう。

まとめ

iPhoneを格安SIMで利用するには、手持ちのiPhoneのSIMを格安SIMに差し替えて利用する方法や、格安SIMで新しくiPhoneを購入して利用する方法など、さまざまな手段があります。

格安SIMでのiPhoneの利用はメリットもあり、事前に必ず知っておきたいデメリットもあるため、まずは以下のポイントを確認しておくことが大切です。

iPhoneが使える格安SIM(格安スマホ)へ乗り換えるメリット 大手キャリアより安く利用できる 中古のiPhone端末を購入でき 以前使っていたiPhoneを再利用できる

iPhoneが使える格安SIM(格安スマホ)へ乗り換えるデメリット・注意点 大手キャリアの格安プランの方がお得な場合もある APN設定を自分で行う必要がある 最新のiPhoneが対応していない場合がある LINEアプリの認証ができない SIMカードやeSIMが認識されないときがある

また、格安SIMでiPhoneを購入して利用する際の、おすすめランキングの格安SIM5選は以下のとおりです。



2位

3位

4位

5位

特徴 ・最大14,000ポイントプレゼント

・高速データ無制限 ・最大15,000円相当のauPAY還元

・通信速度が速い ・最大20,000円キャッシュバック

PayPayカード割あり ・dポイント最大20,000ポイント

・動画配信サービスをお得に契約 ・月額料金が最大6か月間990円

・パケットが分け合える 月額料金 0GB〜3GB:1,078円

3GB〜20GB:2,178円

20GB〜無制限:3,278円 4GB:2,365円

〜15GB:3,465円

33GB+電話10分:3,278円 4GB:2,365円

30GB:4,015円

35GB+電話10分:5,115円 30GB:2,970円

110GB:4,950円 1GB:1,298円

5GB:1,518円

10GB:1,958円

20GB:2,178円

50GB:2,948円 初期費用 0円 3,850円 3,850円 0円 事務手数料:3,300円

SIMカード発行料:440円 実測平均速度 下り:102.11Mbps

上り:27.33Mbps 下り:126.61Mbps

上り:17.33Mbps 下り:122.81Mbps

上り:19.59Mbps 下り:131.04Mbps

上り:13.26Mbps 下り:52.45Mbps

上り:12.5Mbps 詳細 説明箇所に飛ぶ 説明箇所に飛ぶ 説明箇所に飛ぶ 説明箇所に飛ぶ 説明箇所に飛ぶ 【iPhone向け格安SIMおすすめランキング】 1位2位3位4位5位特徴 ・最大14,000ポイントプレゼント・高速データ無制限 ・最大15,000円相当のauPAY還元・通信速度が速い ・最大20,000円キャッシュバックPayPayカード割あり ・dポイント最大20,000ポイント・動画配信サービスをお得に契約 ・月額料金が最大6か月間990円・パケットが分け合える 月額料金 0GB〜3GB:1,078円3GB〜20GB:2,178円20GB〜無制限:3,278円 4GB:2,365円〜15GB:3,465円33GB+電話10分:3,278円 4GB:2,365円30GB:4,015円35GB+電話10分:5,115円 30GB:2,970円110GB:4,950円 1GB:1,298円5GB:1,518円10GB:1,958円20GB:2,178円50GB:2,948円 初期費用 0円 3,850円 3,850円 0円 事務手数料:3,300円SIMカード発行料:440円 実測平均速度 下り:102.11Mbps上り:27.33Mbps 下り:126.61Mbps上り:17.33Mbps 下り:122.81Mbps上り:19.59Mbps 下り:131.04Mbps上り:13.26Mbps 下り:52.45Mbps上り:12.5Mbps 詳細

※すべて税込価格

※平均通信速度は「みんなのネット回線速度(タップでみんなのネット回線速度確認サイトへジャンプします)」に投稿された測定平均値を記載

メリットとデメリットを知って、さまざまな格安SIMを比較しつつ、自分にあったプランで快適に利用できる格安SIMを選びましょう。

