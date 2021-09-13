¥Þ¥Ã¥³¥¤ÀÆÆ£¡¢¥é¥¤¥¶¥Ã¥×¤Ç16.2¥¥í¤Î¸ºÎÌÀ®¸ù¡¡ÉÔÀÝÀ¸ÂÎ·¿¤«¤é°ìÇ°È¯µ¯¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¡×
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦±é½Ð²È¤Î¥Þ¥Ã¥³¥¤ÀÆÆ£»á¡Ê51¡Ë¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥à¡Ø¥é¥¤¥¶¥Ã¥×¡Ù¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£5¥ö·î´Ö¤Ç83.0¥¥í¤«¤é16.2¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢66.8¥¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿·ò¹¯Åª¤ÊÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±é½Ð¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¡ª ¥Ö¥è¥Ö¥è¤Î¥Þ¥Ã¥³¥¤ÀÆÆ£¤¬¥à¥¥à¥ºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ø
¡¡¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡Ù¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¿Íµ¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¶È³¦¿Í¡×¤Î¥Þ¥Ã¥³¥¤»á¡£»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤È¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¼ñÌ£¤Î¥Ð¥¤¥¯¡¢¥¥ã¥ó¥×¤äÄà¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤¤Èà¤â¸½ºß51ºÐ¡Ä¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤Ç¤ÎÃëÌëµÕÅ¾¡¢¡Ö¿¼Ìë¤Î¾ÆÆù¤«¤é¿²¤ëÁ°¤Î¥¢¥¤¥¹¡×¤È¡¢Ìë·¿¤Î¿©À¸³è¤ÇÄ¹Ç¯ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÉÔÀÝÀ¸¤È±¿Æ°ÉÔÂ¤¬¤«¤Ê¤ê¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤«¤é¡¢¡Ö¥Ñ¥ÑÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡Ä¡×¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë°ì¸À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¥é¥¤¥¶¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÃÎ¤ê¡¢¡ÖÂ¿Ë»¤À¤±¤ì¤ÉÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¿ÈÂÎ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥±¤Æ¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥¶¥Ã¥×¤Ç¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±¿Æ°¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¿©»ö¤äÀ¸³è½¬´·¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢5¥ö·î´Ö¤ÇÂÎ½Å¡Ý16.2¥¥í¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¡Ý23¥»¥ó¥Á¡Ê101.0¢ª78.0¥»¥ó¥Á¡Ë¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¡Ý11.4¡ó¡Ê27.4¢ª16.0%¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¿·CM¤Ç¤Ï¡¢ÃæÇ¯ÃËÀ¤¢¤ë¤¢¤ë¤ÎÈîËþ·¹¸þÂÎ·¿¤«¤é°ìÅ¾¡¢Æ±À¤Âå¤ä»Ò¤É¤â¤Ë¤â¸Ø¤ì¤ë·ò¹¯Åª¤ÇÆ´¤ì¤ÎÂç¿Í¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¤È¤¤è¤ê¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬Áý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖRIZAP¡Ê¥é¥¤¥¶¥Ã¥×¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯