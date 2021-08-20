ÃæÅÄæÆ¤Îµð¿ÍÅÅ·â²ÃÆþ¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¡×¤ÈÇò´ú
¡¡¤³¤ÎÁªÂò¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤·¤¿ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ë¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¡¢Æ±Î½¤ËË½¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿¤È¤·¤Æ½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬Ãæ¤À¤Ã¤¿ÃæÅÄ¤Îµð¿ÍÆþ¤ê¤¬·èÄê¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡ÖÇØÈÖ¹æ£±£°¡×¤ÎÎý½¬Ãå»Ñ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ÎÊÔÀ®Ã´Åö¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸¶µð¿Í¤ÎÀ»°è¤Î¤Ê¤Êä¶¯¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð²ÐÃæ¤Î·ª¤Ï½¦¤¨¤Ê¤¤¡£º£¤Î£±£²µåÃÄ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¡¢ÃæÅÄ¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤é¤ì¤ë´ÆÆÄ¤Ï¸¶´ÆÆÄ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È°ÜÀÒÀè¤È¤·¤Æµð¿Í¤Ï°Õ³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¸·¤·¤¤µð¿Í¤Î¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«²ò¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´¸¢´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¸¶´ÆÆÄ¤Î¡Ø¼«Ê¬¤Ê¤éÃæÅÄ¤òºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð³ÍÆÀ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¡ÊÆ±´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤ÆàÌäÂê»ùá¤È¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¡¢¤¦¤Þ¤¯Áà½Ä¤·ÀïÎÏ¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Î¡¦À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¡¢Íî¹çÇîËþ´ÆÆÄ¤é°ìÉô¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæÂ¼µªÍÎ¤Ë¤âÃæÆü¤ÎÍî¹ç´ÆÆÄ¤À¤±¤¬¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤é¤ì¤¿¡£ÃæÂ¼¤Û¤É¤ÎÂÇ¼Ô¤òÁà½Ä¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î¼ÂÀÓ¤¬É¬Í×¡£»°´§²¦£³²ó¤ÎÍî¹ç´ÆÆÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥à¥ê¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¸å¤Î³ÚÅ·¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÇÃæÂ¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÌ¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ëµð¿Í¤Î£´ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢´ÆÆÄ£±£µÇ¯ÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡£¹²ó¡¢ÆüËÜ°ì£³ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¸¶´ÆÆÄ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÁª¼ê¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡Áá¤±¤ì¤Ð£²£±Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Çàµð¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤¹¤ë¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¤Í¡¢¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÃæÅÄ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡µð¿Í¡¦ÂçÄÍµåÃÄÉûÂåÉ½¤â¡Ö¸¶´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿Í¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æµ±¤¤òÌá¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï¾¡Éé¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ð¤È¤¤¤¦¤«¸·¤·¤¤¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤Ç¤âí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤Ê¤¯Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò¤µ¤»¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÏÆÃÊÌ°·¤¤¤òÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÃæÅÄÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Èº£µ¨£±³ä£¹Ê¬£³ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³ÂÇÅÀ¤ÎÂÇËÀÉü³è¤Ø´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÃæÅÄ¤¬»Ø´ø´±¤Î´üÂÔ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ç±þ¤¨¡¢¿®Íê¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£