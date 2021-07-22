アニメ映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』（3月8日公開）の最新の興行収入が22日に公式ツイッターで発表され、公開136日間で観客動員数669万人、興行収入102.2億円を突破した。映画は一部劇場を除き21日に終映しており、大台の興収100億円突破するなど”有終の美”を飾った。

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ツイッターでは「7／21の終映（一部劇場を除く）にて観客動員 669万人、興行収入 102.2億円となりました」と報告し、「ご鑑賞いただいた皆様、本当にありがとうございました！！」とファンへ感謝の気持ちを伝えた。

公開初日から興収8億277万4200円、観客動員数53万9623人を記録し、前作『：Q』（2012年公開）初日の興行対比123.8％、観客動員対比121.7％と、大ヒットスタートとなった今作。前作『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』（2012年公開）の最終興収53億円を大きく上回っているほか、庵野秀明総監督が手掛けた『シン・ゴジラ』（2016年公開）の興収82.5億円を突破するなど、庵野監督の作品の中で最高記録更新となっている。

『新劇場版』シリーズは、テレビシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』に新たな設定とストーリーを加え全4部作として「リビルド」（再構築）したもので、今作は、2007年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』、09年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』、12年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』に続く作品であり、完結編となる。

■『シン・エヴァンゲリオン劇場版』興収の流れ初日：興行収入8億277万4200円、観客動員数53万9623人7日間：興行収入33億3842万2400円、観客動員数219万4533人14日間：興行収入49億3499万6800円、観客動員数322万2873人21日間：興行収入60億7821万1750円、観客動員数396万1480人28日間：興行収入68億9861万3200円、観客動員数451万3374人30日間：興行収入70億円突破35日間：興行収入74億2624万3700円、観客動員数484万8041人42日間：興行収入77億9931万4050円、観客動員数508万8007人49日間：興行収入80億円、観客動員数523万人59日間：興行収入82億8229万8700円、観客動員数542万3475人63日間：興行収入83億円、観客動員数546万人77日間：興行収入85.4億円、観客動員数559万人84日間：興行収入86.1億円、観客動員数563万人91日間：興行収入86.7億円、観客動員数567万人98日間：興行収入89億6530万6780円、観客動員数586万7510人99日間：興行収入90億円105日間：興行収入93.2億円、観客動員数611万人112日間：興行収入95億円、観客動員数626万人119日間：興行収入97.5億円、観客動員数639.3万人123日間：興行収入98.1億円、観客動員数643万人125日間：興収98.8億円、観客動員数647万人126日間：興収99.9億円、観客動員数654 万人127日間：興収100億1582万円、観客動員数655万人133日間：興収101.5億円、観客動員数664万人136日間：興行収入102.2億円、観客動員数669万人