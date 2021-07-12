¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡×¤Ë1²¯7200Ëü±ß¡¢¥¼¥ë¥ÀÈ´¤»Ë¾åºÇ¹â³Û ÊÆ¶¥Çä
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÇ¤Å·Æ²¡ÊNintendo¡Ë¤Î²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡NINTENDO64ÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡ÊSuper Mario 64¡Ë¡×¤¬11Æü¡¢¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î156Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯7200Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÍî»¥³Û¤¬100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯1000Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡9Æü¤Ë¡¢³¤³°ÈÇ¥Õ¥¡¥ß¥³¥óNESÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡ÊThe Legend of Zelda¡Ë¡×¤ÎÌ¤³«ÉõÉÊ¤¬87Ëü¥É¥ë¡ÊÌó9600Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¡¢»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥Çä¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤¿ÊÆ¶¥Çä²ñ¼Ò¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡ÊHeritage Auctions¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÍî»¥¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿È¸µ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¼¥ë¥À°ÊÁ°¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ËÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡ÊSuper Mario Bros¡Ë¡×¤Î66Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7300Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÀÎ¤ò²û¤«¤·¤à¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥Çä¤Ç¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àµ¡¤ä¥½¥Õ¥È¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê¥Ý¥±¥â¥ó¡¢Pokemon¡Ë¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤ä¡¢ÈóÂåÂØÀ¥È¡¼¥¯¥ó¡ÊNFT¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤â»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦ÊÆ¾®Çä¤êÂç¼ê¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥È¥ì¥«ÈÎÇäÃæ»ß ¿Íµ¤²áÇ®¤ÇË½ÎÏ»ö·ï¤â
¡¦²û¤«¤·¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àµá¤á¡Ä ½©ÍÕ¸¶¤Ë½¸¤Þ¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¡Ê2015Ç¯¡Ë
¡¦¡ÚÆ°²è¡Û¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡Ä ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ç²û¤«¤·¤Î¥²¡¼¥à¤òÀ©ºî¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á ¥Ù¥È¥Ê¥à