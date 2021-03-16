¡Ö¸«¤Æ¤ÆÉÔÌû²÷¡×¡Ö¶ì¼ê¡×»ëÄ°¼Ô¤¬ÉÔ²÷´¶ ¡ØÁú¹ß¤ê¥ß¥XIT¡Ù¤Î¼ºÎé¤Ê´ë²è¤¬ÂçÉÔÉ¾¡Ö¤â¤¦¤ä¤ê¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿´ë²è¡×»ØÅ¦¤â
¡¡Áú¹ß¤êÌÀÀ±(ÁÆÉÊ¡¢¤»¤¤¤ä)¡¢¥ß¥(ÚåÀ¸¡¢°¡À¸)¡¢EXIT(¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡¢·ó¶áÂç¼ù)¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÁú¹ß¤ê¥ß¥XIT¡Ù(TBS·Ï)¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¡£¡ÖÄ¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¤ò¸«¶Ë¤á¤í!½éÂÐÌÌ¤ÎÂç¸æ½ê¤ÈÆó¿Í¤¤ê¡×´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÌ¼¼¤Ë¤¤¤ë½éÂÐÌÌ¤ÎÂç¸æ½ê¥²¥¹¥È¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤âÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¥®¥ê¥®¥ê´ë²è¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëËÜ´ë²è¡£¥³¥ó¥Ó¤ÇÄ©Àï¤·¡¢ÊÒÊý¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡£º£²ó¡¢Áú¹ß¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤¬È½Äê¿Í¤òÃ´¤¦¤¿¤á¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤¬»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤ä¤ÏÁðÌî¿Î¤ÈÂÐÌÌ¡£Â¿³Û¤Î¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ½ªÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬ÍÍ¡¹¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤»¤¤¤ä¤ÏÈà½÷¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤á¸ý¡×¡Ö¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¡×¡Ö¥®¥ã¥é¡×¤ÎÏÃ¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ë¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¿¡£¤à¤Á¤ã¤Ê¤ª´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁðÌî¤Ï¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¡£¥Í¥¿¥Ð¥é¥·¸å¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤»¤¤¤ä¤Ï¡ÖÊ©ÁüÍÍ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÁÆÉÊ¤«¤é¡ÖÊ©¤Ç¤¨¤¨¤ä¤í¡£¤Ê¤ó¤ÇÂ©¤·¤Æ¤Ø¤ó¤Í¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤ó¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡>>¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÙÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î»Ê²ñ¤Ë»¿ÈÝ¡¢±«¾å¤¬¤ê·Ö¸¶¤Ï¤Ê¤¼Íî¤È¤µ¤ì¤¿?<<
¡¡¡ÖÚåÀ¸¤¬Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï»³²¼¿¿»Ê¤Ç¤·¤¿¡£°Ø»Ò¤ËÂ¤ò¾è¤»¤ë¤È¡¢»³²¼¤ÎÉ½¾ð¤¬¶¯Ä¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ìÈø¤Ë¡Ø¥×¡¼¡Ù¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÎ®¹Ô¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¶õµ¤¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Í¥¿¥Ð¥é¥·¸å¤Ë»³²¼¤Î¶»Ãæ¤ò¿Ö¤Í¤ë¤È¡¢°Ø»Ò¤ËÂ¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÈÄË¤¤¤Î¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤À¤±¤é¤·¤¯¡¢Í¥¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÇ¸å¤Ë·ó¶á¤Ï¡¢¥«¥¤¥ä¤ËLINE¸ò´¹&¥Ç¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¸¡¾Ú¡£¤³¤Á¤é¤âÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´ë²è¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×(·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼)¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤Ï¼ºÎé¤À¤±¤É¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö(·ó¶á¤¬)¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÈÖÁÈ¤À¤·¡Ä¤È¤¤¤¦ÈÄ¶´¤ß¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢À¿¼Â¤µ¤ÈÁê¼ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢»ëÄ°¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÂç¸æ½ê¤Ë¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤¹¤ë´ë²è·ù¤¤¡£Âç¸æ½ê¤¬ñÙ¤¹Â¦¤Ê¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸«¤Æ¤ÆÉÔÌû²÷¡£¤â¤¦¤ä¤ê¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿´ë²è¤À¤·º£¤µ¤é¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¬¤Ã¤«¤ê¡×¡Ö¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤¦¤¤¤¦´ë²è¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£