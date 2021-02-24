¸µ¥Õ¥¸ÂçÅçÍ³¹áÎ¤¥¢¥Ê¤¬Ì¥¤»¤ëÈþµÓ¡Ä¥°¥é¥Ó¥¢½éÄ©Àï¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬½ÅÈÇ¡Ö¤Û¤ÜÉÊÀÚ¤ì¾õÂÖ¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÂçÅçÍ³¹áÎ¤¡Ê37¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£22Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½é¼Ì¿¿½¸¡Ø¥â¥Î¥í¡¼¥°¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î½ÅÈÇ·èÄê¤òÊó¹ð¤·¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤!!¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Ûçæ¤ä¤«¤ÊÁÇÈ©¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡Ä½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»þÂå¤Ï¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹ JAPAN¡Ù¤Ê¤É¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ò¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö¡£³Î¤«¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ÈÑÛ¡¹¤·¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅç¥¢¥Ê¡£Åö»þ¤«¤é¤½¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢º£²ó¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥±ÃÏ¡¦²Æì¤Ç¿åÃå¤ä¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Ë¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£Í¼Êë¤ì¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÎÇº¤Þ¤·µ¤¤Ê¥Ý¡¼¥º¡¢ßÏÞ¯¡Ê¤·¤ç¤¦¤·¤ã¡Ë¤Ê¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¸«¤»¤¿ÈþµÓ¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÃå¤Æ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë»Ñ¡Ä¡ÄÉ¬¸«¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¥í¥°¤ÇÂçÅç¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¥â¥Î¥í¡¼¥°¡Ù½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿!!¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¸½ºß¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÉÊÀÚ¤ì¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤â¤Î¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤!!¡×¤È´î¤ÓÇúÈ¯¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤È¤¤¤¦°ìÊý¤Ç¡¢È¯Çä2Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö½ñÅ¹¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹!!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÅç¥¢¥Ê¤Ï¡¢1984Ç¯¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£À®¾ëÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2007Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¼ç¤ËÊóÆ»ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£17Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¸½ºß¤ÏMXTV¡Ø¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡Ù¤ÎMC¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¥é¥¸¥ª¡ØECO LIFE ¡Á¹¬¤»¤Î¥Ò¥ó¥È¡Á¡Ù¡ÊJFN·Ï13¶É¡Ë¤òÃ´Åö¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼°Ê³°¤Ë¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¾ðÊóÈÖÁÈÅù¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¡£¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢16Ç¯2·î¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¾®ÄÍ¿òÉ§»á¤È·ëº§¤·¡¢17Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¡£19Ç¯12·î31Æü¤Ë¾®ÄÍ»á¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£