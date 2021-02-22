³ØÎò¤Ï¡ÈÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¡É¤Ê¤Î¤«¡© ¡ÖÇ¯¶â¤¹¤éÊ§¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×ÃæÂ´½÷À¤¬ÌÀ¤«¤¹¶ìÆñ
¡¡¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤ò½ñ¤¤Ä¤Å¤Ã¤¿note¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸½ºßÌµ¿¦¤Ç20ºÐ¤Î·î¸÷¡Ê¤²¤Ã¤³¤¦¡Ë¤µ¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³ØÎò¤È¼ýÆþ¤Î´Ø·¸À¡¡ÃæÂ´¡¦¹âÂ´¡¦ÂçÂ´¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡Ê30Ê¬¤´¤í¡Á¡Ë
¡¡Èà½÷¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ëŽ¢³ØÎò¤ÎÊÉ¡×¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï³ØÎò¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢ÃæÂ´¤ÈÂçÂ´¤ÇÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½200Ëü±ß°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£À¸³¶Ç¯¼ý¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë5000Ëü±ß°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤¬ÊÙ³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Éã¼«¿È¤â¤¤¤¤³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤½¤ì°Ê³°¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç100ÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¡£À®ÀÓ¤¬Äã¤¤¤È¼«Ê¬¼«¿È¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡© ¤Ê¤ó¤Ç¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù ¤ÈÊì¿Æ¤ËÎÞ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤â¤Ê¤ì¤º¡¢³Ø¹»¤Ë¤âµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡£°ì»þ´ü¤Ï¥Ú¥ó¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¹¤éÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¡×
¡¡ÃæÂ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤¹·î¸÷¤µ¤ó¡£¡ÖÊÙ¶¯¡×¼«ÂÎ¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â¹»¤òÃæÂà¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤òµá¤á¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¿È¤ËÝî¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏÃæÂ´¤Ø¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³ØÎòÉÔÌä¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë»Å»ö¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ï¹âÂ´°Ê¾å¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¡ÊÌÌÀÜ¤â¡Ë¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ø¤¨¡© ÃæÂ´¡©¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£ÃæÂ´¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡¢¤È¤¹¤´¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¡×
¡¡ÃæÂ´¤È¤¤¤¦³ØÎò¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¡¹Ž¡½¢¿¦³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤Æ1¥«·î¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾õ¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡Öº£¤Ï»Ä¹â¤¬6Ëü±ß¡£¹ñÌ±Ç¯¶â¤¹¤éÊ§¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¢£¡Ö³ØÎò¤è¤ê¤â¿¦Îò¡×3BacksÂåÉ½¡¦»°±º¾°µ»á¤¬ÉÁ¤¯¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Î·Á
¡¡¡ÖºÆÀ¸¡¢¹¹Àµ¡¢Éü¶½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë3Backs¤Ç¤Ï¡¢³ØÎò¤ä¿¦Îò¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤è¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2Ç¯´Ö¤Î¸ÛÍÑ·¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ø¥ê¥Ð¥é¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3BacksÂåÉ½¤Î»°±º¾°µ»á¤Ï¡Ö¥ê¥Ð¥é¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤ÏÃæ¹âÂ´¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Î¼ã¼Ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡£¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ã»´ü´Ö¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»°±º»á¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑ¤¹¤ë¡£2Ç¯¤«¤±¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤Î¸¦½¤¤ä±Ä¶È¤Ê¤É¤Î¼ÂÁ©¸¦½¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ò½ª¤¨¤ëº¢¤Ë¤ÏÍúÎò½ñ¤Ë¡Ö2Ç¯´Ö¤Î¿¦Îò¡×¤¬½ñ¤±¤ë¡£¡Ö³ØÎò¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¿¦Îò¤ò¤½¤Î¾å¤Ë¤Ä¤±¤Á¤ã¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¼ÂÀÓ¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³ØÎò¤òÄ¶¤¨¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£³ØÎò¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ØÎò¤è¤ê¿¦Îò¤À¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°±º»á¤Ï³ØÎò¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡Ö¸ÛÍÑ¤·¤Æ2Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼ÂÌ³¼ÂÀÓ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö½¾Íè¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¿¦¶ÈÂÎ¸³¤È¤¤¤¦°·¤¤¤·¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÛÍÑ¤·¤Æ2Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼ÂÌ³¼ÂÀÓ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£ºÇ½ªÅª¤ËÇ¯¼ý¤Î¥Ù¡¼¥¹¤â¾å¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢2Ç¯¸å¤Î½¢¿¦¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿2Ç¯´Ö¤Î´ü¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°±º»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¤¯¤¯¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤¹ÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Â³¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶ÈÂ¦¤â¡¢È¾Ç¯¤Î¸ÛÍÑ´ü´Ö¤è¤ê¤â1Ç¯¡¢1Ç¯¤è¤ê¤â2Ç¯¡¢2Ç¯¤è¤ê¤â3Ç¯Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2Ç¯¤«¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Æ¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£»²²Ã¼Ô¤Ï2Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¸ÛÍÑ¡¢¼ÂÌ³¡¢¼ýÆþ¤Î3¤Ä¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¡¢¼ÒÂð¤ò´°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³èÊÝ¾Ú¤â¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÌÌÀÜ¤ËÍè¤¿¾õÂÖ¤ÎÃÊ³¬¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤è¤ê¤â¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î¤»¤¤¡¢¾å»Ê¤Î¤»¤¤¡¢¿Æ¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÍè¤ë¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ¤äÀ¸³è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«ÀÕ¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÇºà¤ÏÁ´Á³¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ð¸ç¤À¤±¸«¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë¡×
¡¡ºÎÍÑ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¿§Ç»¤¯»Ä¤ë¡È³ØÎò¡É¡£¤·¤«¤·¡¢³ØÎò¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Å¾¿¦¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢³ØÎò¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÍýÁÛ¤Î»Å»ö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¥ë¡¼¥È¤Ï¤É¤³¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¡£¡ÊABEMA¡¿¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë