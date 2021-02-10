¥¥ó¥³¥óÀ¾Ìî¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¿À¡×¹ë¸ì¤â¡ÄÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡Ö¤ªÁ°¤¬°ìÈÖ¿®ÍÑÅÙÇö¤¤¤ä¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¡Ê40¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö²Ú´ÝÂçµÈ¡õÀéÄ»¤Î¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹!¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë½Ð±é¡£¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿À¾Ìî¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¡Ö¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Î2¼ïÎà¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¡£°ã¤¤¤ÏÌµÎÁ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇµÒ¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤¬Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏµÒ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÇ§ÃÎ¥¿¥ì¥ó¥È¡×¡¢¤½¤ÎµÕ¤¬¡Ö¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½Ä¼´¤Ë¡Ö¿®ÍÑÅÙ¡×¡¢²£¼´¤Ë¡ÖÇ§ÃÎÅÙ¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿É½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¤ÈÀéÄ»¤Î4¿Í¤¬¤É¤³¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤«À¾Ìî¤¬¸ì¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¡Ê40¡Ë¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Ï¡Ê4¿Í¤Î°ÌÃÖ¤¬¡ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Èµ¿Ìä»ë¡£À¾Ìî¤¬¡ÖËÍ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅú¤¨¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥ä´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖÀéÄ»¡×¤Î¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¿À¤À¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤òµó¤²¤¿¡£¡¡À¾Ìî¤Ï¡Ö¿À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¿À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ë¸ì¡£¤¹¤ë¤ÈÂç¸ç¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬°ìÈÖ¿®ÍÑÅÙÇö¤¤¤ä¤ó¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÀ¾Ìî¤Ï¡Ö¿À¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤À¤Ã¤¿¡£