Kacper Pempel / reuters

延期を重ねつつもゲームファンの絶大な期待に応えてやっと世に出たものの、出てはいけないVの部位まで出てしまうなど、取り切れない数々のバグが問題となり、PlayStation Storeから削除、返金対応となったSFオープンワールドRPG『Cyberpunk 2077』ですが、その後米国でもマイクロソフトがXbox版の返金対応を開始し、小売店を通じて購入したパッケージ版もしくはデジタルコピー版に関してもCD Projekt Red(CDPR)が返金対応に応じる展開を見せています。

一方でCDPRは、それでもゲームをプレイし続ける人たち(およびPC版)のためのアップデートも随時入れており、今日12月19日にはHotfix 1.05がXboxおよびPlaystation版向けに提供を開始しました(PC版のパッチは「まもなく」)。

Hotfix 1.05 is now live on Xbox and Playstation systems! PC version will follow soon.

Here is the full list of changes:https://t.co/445ZFw42Ibpic.twitter.com/0h0GaYm1Z0