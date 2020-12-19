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Hotfix 1.05 is now live on Xbox and Playstation systems! PC version will follow soon.- Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 19, 2020
Here is the full list of changes:https://t.co/445ZFw42Ibpic.twitter.com/0h0GaYm1Z0
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source¡§Cyberpunk 2077