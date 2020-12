KDDIは12月9日、データ通信が使い放題で、「Amazonプライム」と動画配信サービス「TELASA」が利用できるauの新料金プラン「データMAX 5G with Amazonプライム」を12月11日からauで提供を開始すると発表しました。

Amazonプライム料金が含まれる新料金プラン

KDDIは、前日に予告していた発表イベントで、auの新料金プラン「データMAX 5G with Amazonプライム」を発表しました。



「データMAX 5G with Amazonプライム」は、5Gを含むデータ通信が使い放題で、Amazonの有料会員サービス(通常月額500円、年額4,900円、ともに税込)とTELASA(見放題プラン)が含まれるのが特徴の料金プランです。



「データMAX 5G with Amazonプライム」の各種割引適用前の料金は、通常は9,350円、データ利用量が2GB以下の場合は7,870円です。



2年契約、家族4人での「家族割プラス」適用、auスマートバリュー、スマホ応援割III(契約翌月から6カ月間)、5Gスタート割(契約翌月から12カ月間)の割引をすべて適用すると、通常で3,760円、2GB以下の場合は2,280円となります。







なお、携帯電話料金とAmazonプライムのセットは、NTTドコモが1年間限定のキャンペーンとして、2019年12月から提供しています。

既存プランもAmazonプライムが追加料金なしで利用可能に

KDDIは、既存の5G対応料金プランにAmazonプライムを追加料金なしで利用可能になる「データMAX 5G Netflixパック (P)」と「データMAX 5G ALL STARパック (P)」も発表しています。



「データMAX 5G Netflixパック (P)」は、Netflixが見放題になるプランで、12月11日に提供開始予定です。



「データMAX 5G ALL STARパック (P)」は、Netflixのほか、Apple Music、YouTube Premium、TELASAがすべて利用可能な「データMAX 5G ALL STARパック」にAmazonプライムがセットになったプランで、提供開始は2021年1月以降と案内されています。



各種割引適用前の料金は、「データMAX 5G Netflixパック (P)」が通常9,650円(2GB以下なら8,170円)、「データMAX 5G ALL STARパック(P)」が通常11,150円(2GB以下なら9,670円)です。







「ahamo」対抗プランの発表はなし

12月9日の発表会では、NTTドコモの新料金プラン「ahamo」に対抗するメインブランドでの新プランについての発表はありませんでした。



新料金プランの発表にあわせて、「三太郎」シリーズの新作CM「アイドルデビュー」篇も公開されています。









Source:KDDI

(hato)