【AFP＝時事】フランス皇帝ナポレオン・ボナパルト（Napoleon Bonaparte）が自殺を試みた際に使用した拳銃2丁が今月7日に仏フォンテーヌブロー（Fontainebleau）で競売にかけられる。競売会社が1日、発表した。落札予想価格は最高150万ユーロ（約2億6000万円）。銃には豪華な装飾が施され、金と銀でナポレオンの肖像画が彫られている。競売の担当者はAFPに、1814年にナポレオン軍が対仏同盟軍に敗れてパリが陥落し、絶望したナ