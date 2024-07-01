資生堂が、総合美容サイト「ワタシプラス」を刷新し、公式ECサイト「資生堂オンラインストア（SHISEIDO ONLINE STORE）」を7月25日にオープンする。 【画像をもっと見る】 2012年に誕生したワタシプラスは12年が経過し、より情報の見やすさや検索・購入のしやすさなどの利便性の向上、美容情報やコンテンツの充実化などを求める傾向が強くなった。今後、資生堂オンラインストアとして、いつでも気軽にユーザー自身がさまざまな