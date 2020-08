子どものときにBBガンで遊んだ経験がある人は少なくないはずだ。このほど、BB弾を被弾したことが原因で、男性が亡くなる事故が発生した。海外ニュースサイト『Derby Telegraph』はイギリス・スタッフォードシャー州に住む男性の発射したBB弾が、自らの睾丸に命中。その傷が原因で死亡したと8月7日に報じた。 >>警備員の男、マスクなしで入店の客を射殺 男の過去にも驚き、「やり過ぎ」の声<< ​​​同記事によると、53歳の男性は、BBガンを自らの股間に向けて発射。BB弾が片方の睾丸に命中したという。男性は「睾丸を痛めた」そうだ。BB弾とは、プラスチックの素材でできた球状の弾丸のことで、その大きさや威力は様々。BBガンと呼ばれる銃のおもちゃ、エアソフトガンで発射する。男性は、BBガンを発射したとき、お酒を飲み過ぎて、かなり酔った状態であったそうだ。後日、睾丸に痛みと腫れが発生した様子で、男性は病院を訪れた。診察した医師の話によると、男性は受傷したときの状況を話したくない様子で、大まかな内容しか医師に伝えなかったという。この日は男性の血液を採取して、診察を終えた。3日後の4月9日、血液検査の結果が出たため、男性は再び病院を訪問。医師から尿路感染症を発症していると告げられ、抗生物質が処方された。2度目の通院から6日後、男性は三たび病院を訪れた。男性はかなり具合が悪く、検査の結果、敗血症を発症していると判明。治療の施しようがないほど患部が腫れていたそうだ。のちに敗血症に伴う多臓器不全を引き起こし、同日遅くに男性の死亡が確認されたという。当初男性は、処方された薬をすぐに飲まなかったと医師に説明。薬を飲み始めたのは、薬が処方されてから3日後だったそうだ。担当の検視官は、男性の死について「血液検査の結果が出るまで時間を要した問題はあるが、男性の死に事件性はなく、悲劇的な事故」と説明している。このニュースが世界に広がると、ネット上では「こんな死に方は恥ずかしい」「傷口から感染症起こしたな。薬をちゃんと飲まないからだ」「男のプライドを守ってる場合じゃない。医者には正直に言わないと」「睾丸が腫れると地獄の痛みだが。我慢強い男だ」「担当の医者が女医だったのか。それは本当のことを言いにくい」「男はアルコール中毒で正常な判断ができなかったのでは?」「こういうニュースは報道しないであげて」など、大きな反響が寄せられた。海外では他にも、BBガンによる死亡事故が起きている。海外ニュースサイト『NEW YORK POST』および『Fox10』は2月10日、アメリカ・フロリダ州の駐車場で、車内にいた男性の目にBB弾が当たり、その傷が原因で死亡したと報じた。記事によると、17歳の男性(以下男性)は、家族ぐるみで付き合いのあった友人(年齢不明、以下友人)と、その友人男性の8歳の息子(以下息子)、10歳の息子、合計4人で車に乗って出かけたという。銀行の駐車場に停車。友人は銀行に用事があり、車を離れたという。男性は助手席、息子は後ろの座席に座って待っていたそうだ。このとき、息子がBBガンを取り出し、男性に向かって発射。BB弾が男性の左目を直撃したという。男性は意識不明の状態で、すぐに病院へ搬送された。病院に運ばれてから3日後、男性の死亡が確認されたそうだ。BB弾は目を貫通し、脳幹まで達していたとみられている。男性の母親は、子どもの監督義務を怠った友人に対し、責任を問うべきだと各社の取材に語っているが、現時点で警察が友人を逮捕したなどの続報はない。BBガンは、様々な種類のものが販売されている。威力の強いBB弾が、目などの人体の軟らかい部分に当たれば、軽傷では済まない。取り扱いには細心の注意が必要であろう。記事内の引用についてForklift driver accidentally shot himself in the testicle and dies from infection(Derby Telegraphより)https://www.derbytelegraph.co.uk/burton/forklift-driver-accidentally-shot-himself-4399367Florida teen dies days after being shot in eye with BB gun(NEW YORK POSTより)https://nypost.com/2020/02/10/florida-teen-dies-days-after-being-shot-in-eye-with-bb-gun/Family demands justice for 17-year-old boy who died after being shot in the eye by BB gun(Fox10より)https://www.fox10phoenix.com/news/family-demands-justice-for-17-year-old-boy-who-died-after-being-shot-in-the-eye-by-bb-gun