女性のような外見や内面の男性を指す用語として、海外のアニメ掲示板では「trap」という語が用いられることがあった。しかし英語圏の掲示板サイト「Reddit」のアニメコミュニティでは、罠という意味を持ち合わせる「trap」がトランスジェンダーなどの人々への配慮を欠いているとして使用を禁じた。このことに対して、掲示板内ではもちろん、日本のアニメファンの間でも物議を醸している。

多くのアニメファンを歓迎するための配慮

俗語や慣用句のクラウドソーシングオンライン辞書サイト「Urban Dictionary」の「trap」項目における、トップの定義ではこのように記載されている。

「A crossdresser, usually a fictional character in an anime, who dresses up in the opposite gender's clothing to trick people into thinking that they're the opposite gender.」

一般的に、反対の性別だと思わせるような異性装をしている架空のアニメキャラクターを指す。主に女性のような男性に対して用いられる語であり、上記サイトの例文でもこちらで使用されている。日本のアニメファンの間では「男の娘(おとこのこ)」とも言われる。

掲示板サイト「Reddit」上のアニメコミュニティ「Animemes」は、日本時間2020年8月3日に「Rule 5 Update: As of today, the word "Trap" is now banned(ルール5更新;今日から「Trap」という語を禁じます)」と発表した。「ルール5」は同コミュニティの規定した11の規則のうちの一つ、性差別、人種差別、同性愛嫌悪、または性愛嫌悪のコンテンツを投稿してはならないというもの。これまでは、「性差別/人種差別/同性愛/嫌悪感のあるコンテンツ」と感じるものは人によって異なるとして具体的に規定されていなかった。

しかし今回の発表で、フェミニンなキャラクターに対して「trap」と用いることを明確に禁じた。アニメファンたちの間で、「trap」という用語は誰かを傷つける意図をもって使用されたわけではなく、愛情表現として用いられてきたかもしれないと、同コミュニティの管理人は発表内で語る。しかし使用者側が傷つける意図を持っていなくても、このような表現を用いることを同コミュニティが許してしまったことは、実在のトランスジェンダーやジェンダーに適合しない人々の居心地を悪くしてしまったとしている。そして、多くのアニメファンを歓迎するためにこのような措置をとったと経緯を語る。

また可愛い男性について論じるのを禁じるわけではないとし、「Femboy」、「Crossdresser」、「Otokonoko(男の娘)」、「Josou(女装)」、「Tomgirl」、「Cutie」といった代わりの表現を提案した。

掲示板の対応には賛否両論

「Animemes」のこの措置に対して、掲示板内では賛否両論があがった。この決定に反対するものとしては、「言葉の利用者の意識の問題であり、言葉を検閲することに意味があるとは思えない」、「実際に中傷的な侮辱として使用されたことはない」といったコメントが寄せられている。一方で、他所の掲示板サイトでは他人を侮辱するために用いられていた語だったとして運営の方針を支持するというコメントもある。

運営は8日、この反響の大きさに謝罪コメントを発表、13日には多く寄せられたコメントのうちの「誤解」だとするものへの返答を公開している。運営は、今回の判断に関しては性急で不適切であったとしながらも、キャラクターや人に対して「trap」といった用語を用いることを禁じる方針は譲らない様子だ。

この騒動は、日本のSNSや掲示板でも話題となった。というのも日本では7月中旬に、日本の女性らしいアニメキャラクター「男の娘」が、海外では「Japanese Trap」と言われているとして話題となり、ツイッターのトレンド入りまで果たしていたからだ。ツイッター上では日本語で、

「男の娘とトランスジェンダーは同義じゃねぇんだよ!!!」「男の娘のことを『Japanese trap』って言ってるの結構好きだったんだけどな『HAHAHA!騙されたぜ!』くらいのニュアンスじゃないの?」「まぁ確かに初めて知った時罠ってwとは思ったけど もうotokonokoでいいんじゃないかね」

といった投稿が見られた。