³°¹ñÀ½ÉÊ»È¤¨¤ÐÇä¹ñÅÛ¡©¡ÄÃæ¹ñ¤Ë¿á¤¯¡Ö°¦¹ñ¾ÃÈñ¡×Ç®É÷
¡Ö¤Þ¤À³°¹ñÀ½ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¹ñ»ºÉÊ¤â¤¤¤Þ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ»ºÉÊ»ÈÍÑ¤Ç°¦¹ñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£
£±£°Æü¤ËÃæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡Ê£Ã£Ã£Ô£Ö¡Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸ÊüÁ÷¤Ë´ÇÈÄ¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¼ë¹¸¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÍÌ¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÍû²Â蒅¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¤Æ£Ã£Ã£Ô£Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂÓ²ß¡×¡Ê¥¹¥¿¡¼¤äÍÌ¾¿Í¤¬¾¦ÉÊÈÎÇä¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¿·Â¤¸ì¡ËÈÖÁÈ¤À¡££²¿Í¤ÏÆ¦Æý¡¢¥Ó¡¼¥ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤À¡£
¡þ¡Ö·ë²Ì¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¡×
¤³¤ÎÆü¡¢ëýÌÚ¾¢¤Î¥³¡¼¥à¤Ï¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£²ÉÃ¤Ç£±Ëü£³£°£°£°¸Ä¤¬Çä¤ì¤¿¡£Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤âÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤¿¡£Ìó£¹£µ£°Ëü¿Í¤¬¤³¤ÎÊüÁ÷¤ËÆ±»þ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤·¤¿¡£°ì¸À¤Ç¿Íµ¤ÇúÈ¯¤À¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¾×·â¤ÏÃæ¹ñ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡££±¡Ý£³·î´ü¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡£È¾À¤µª¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ¢½Ð¤Ï²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤¬´¶À÷¾ÉËÉ±Ö¤Ç¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆâ¼û¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ºÇ¶áÃæ¹ñ¤Ç³èÈ¯¤Ê¤Î¤¬¿·¹ñ»ºÉÊ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¿·¹ñ²ß¡×¡Ö¿·¹ñÉÊ¡×¤Î¹ØÆþ±¿Æ°¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£¹ñ»ºÉÊÉü¶½¤ÇÄãÌÂ¤·¤¿·Êµ¤¤ò²óÉü¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£³°¹ñÀ½ÉÊ¤ò»È¤¨¤ÐÇä¹ñÅÛ°·¤¤¤µ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¡£
¡þ¡ÖÆâ¼û¤ò²óÉü¤µ¤»¤è¡ª¡×
À¯ÉÜ¤¬¤¢¤ª¤Ã¤ÆÍÌ¾ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú´ë¶È¤Ê¤É¤¬¸Æ±þ¤¹¤ëÍÍÁê¤À¡£Ãæ¹ñ¹ñÌ³±¡¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤«¤é£µ·î£±£°Æü¤ò¡ÖÃæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆü¡×¤ËÄê¤á¡¢À¯ÉÜ¼¡¸µ¤Î¹ñ»ºÉÊ¹ØÆþ¾©Îå±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤â£Ã£Ã£Ô£Ö¤È¿ÍÌ±ÆüÊó¤Ê¤É¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àè¤òÁè¤Ã¤Æ¹ñ»ºÉÊ¹ØÆþ±¿Æ°¤òÀèÆ³¤¹¤ë¡£¼ë¹¸¢¤ÈÍû²Â蒅¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏÀè·î£¶Æü¤Ë¤â¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Èï³²¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤¸ÐËÌ¾Ê¤Î¾¦ÉÊÈÎÇäÈÖÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
À¯ÉÜ¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¾¦ÉÊÈÎÇä¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë´ë¶È¤âµ¡²ñ¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ô¥ó¥É¥¥¥ª¥É¥¥¥ª¡¢£Ô¥â¡¼¥ë¡¢£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ê¤É¤¬¿·¹ñ»ºÉÊ¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤ÆÂç¡¹Åª¤ÊÈÎÂ¥¹Ô»ö¤ò¹Ô¤¦¡£¿ÍÌ±ÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¥Ô¥ó¥É¥¥¥ª¥É¥¥¥ª¤Ï£±Æü¤«¤é£±£°Æü¤Þ¤Ç¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¡¦¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥Á¥ã¥¤¥Ê¡ÊÈþ¹¥À¸³è¡¦Ãæ¹ñÂ¤¡Ë¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Þ¶¹¾¾Ê¡¢»³Åì¾Ê¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¡¢Ê¡·ú¾Ê¡¢¸ÐËÌ¾Ê¤Ê¤É£²£±ÃÏ°è¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¾¦ÉÊÈÎÇäÊüÁ÷¤À¤±¤Ç£±Ëü·ï¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£
ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¹â´±¤¬Ä¾ÀÜÅÐ¾ì¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤òÇä¤Ã¤¿¡££Ô¥â¡¼¥ë¤â£±£°¡Á£±£²Æü¤Ë¡Ö¿·¹ñ»ºÉÊÂç¾Þ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤Ãæ¹ñÀ½¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Êó¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ô¥ó¥É¥¥¥ª¥É¥¥¥ª¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï£²²¯¿Í¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢Çä¤ì¤¿À½ÉÊ¤À¤±¤Ç£±£°£°²¯¸Ä¤ËÃ£¤·¤¿¡£
£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¹ñ»ºÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¿·¹ñ»ºÉÊ·×²è¤À¡£ÀøºßÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñ»º´ë¶È¤ò£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬Ä¾ÀÜ°éÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»ñËÜ¤ÈÎ®ÄÌ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÀ½ÉÊÀ¸»º¤«¤éÈÎÇä¤Ë»ê¤ëÁ´²áÄø¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÈÎÇäÀïÎ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ·Ð±ÄÌÖ¤Ï¡Ö£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¿·¹ñ»ºÉÊ·×²è¤ò»Ù±ç¤¹¤ì¤Ð¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤¬À¤³¦¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¤È¹Êó¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡££Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ÏÆÈ¼«¥¢¥×¥ê¤Ç¿·¹ñ»ºÉÊ·×²è¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È´ØÏ¢¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ë°ÆÆâ¤·¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡££Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬°éÀ®¤¹¤ë¹ñ»ºÉÊ¤ò°¦ÍÑ¤·¤í¤È¤¤¤¦¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°¦¹ñ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤À¡£
¡þ¡Ö¤È¤³¤í¤¬¤³¤ì¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡×
ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÄÌ¤¸¤ë¡£Ãæ¹ñÀ½ÉÊÁª¹¥·¹¸þ¤Ï£²£°Âå¤¬ÆÈÊâÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£Ãæ¹ñ²Ê³Øµ»½ÑÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥«¥ó¥Á¥ã¥¤¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¡Ö£±£¹£¹£µ¡Á£²£°£°£´Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î£ÚÀ¤Âå¤ÏÃæ¹ñÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤¼«Éé¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Î¹ñ»ºÉÊ¾ÃÈñ¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î¹ñ»ºÉÊ¾ÃÈñ·¹¸þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¾¯¤·²á¤®¤¿¡£Ãæ¹ñ»Ô¾ìÄ´ººµ¡´Ø¤Î¥¢¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬ºòÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö£¹£°¸å¡×¡Ê£¹£°Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ï¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¾ÃÈñ¤Î£³£µ¡¥£¶£´¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¹ñ»ºÉÊ¹ØÆþ¤Î¼çÎÏ·³¤¬Èà¤é¤ÎÀ¤Âå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
°¦¹ñ¼çµÁ¾ÃÈñ¤ÏÇ¯Îð¤¬¼ã¤¤¤Û¤É¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¹£°¸å¤è¤ê£ÚÀ¤Âå¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡££ÚÀ¤Âå¤È¤Ï¡Ö£¹£µ¸å¡×¤È¡Ö£°£°¸å¡×¤À¡££Ô¥â¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÇ¯£Ô¥â¡¼¥ë¤Ç£¹£µ¸å¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾ßÌý¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³¤Å·¾ßÌý¤ò£µ£¸Ëü¿Í¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¿·¹ñ»ºÉÊÈÎÇä±¿Æ°¤Ç¤âÈà¤é¤Î³èÌö¤¬¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â£ÚÀ¤Âå¤ÏÃæ¹ñ¤¬Âç¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿À¤³¦¤Ç°é¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤Âå¤È¤Ï°ã¤¦¡£¤·¤«¤â£²£°£±£³Ç¯¤«¤é½¬¶áÊ¿»þÂå¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿°¦¹ñ¼çµÁ¶µ°é¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤À¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹°Ê¹ßÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î°¦¹ñ¼çµÁ¶¯²½´ðÄ´¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡£
°¦¹ñ¿´¤Ë¤À¤±Íê¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉÊ¼Á¶¥ÁèÎÏ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡££Ë£Ï£Ô£Ò£ÁßÄÍÛËÇ°×´Û¤ÏºòÇ¯¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡Ö£¹£°Ç¯Âå°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¤Âå¤¬¾ÃÈñ»Ô¾ì¤Î¼çÎ®¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¾ÃÈñ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÅ¬Àµ²Á³Ê¡ÜÍ¥½¨¤Ê¾¦ÉÊ¡ÊÊ¿Ñ«Í¥ÉÊ¡Ë¡Ù¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼ã¼Ô¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡££²£°£±£¶Ç¯¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖÌÖ°×¸·Áª¡×¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¤µ¤Ë°¦¹ñ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤Î¤»¤ÆÈÎÇäÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿Ãæ¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÍûÇ«¡×¤¬ÂåÉ½Åª¤À¡£
¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñ´ë¶È¤Ë¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÉßµï¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¤À¡££Ë£Ï£Ô£Ò£ÁßÄÍÛËÇ°×´Û¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¥í¡¼¥«¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉð´ï¤È¤·¤¿¸å¡¢¤³¤³¤ËµÞÊÑ¤¹¤ë¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤êÁÇÁá¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¸å¤ËÃæ¹ñÆâ¤Î°¦¹ñ¼çµÁÀ¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ì¤Ð»Ô¾ì´Ä¶¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡þ¡ÖÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤·¤«¡×
Ãæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤ë¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñÀ½¤ò°µÅÝ¤¹¤ë²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿²¿¤«¤òÇä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤É¬Í×À¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¢¤ëÎ®ÄÌ¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤À¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤âÃæ¹ñ¤âºî¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¤â¤¦¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ô¾ì¤òºî¤Ã¤ÆÇä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£