ロッキング・オン・ジャパンは15日、8月8〜10日まで茨城・国営ひたち海浜公園で行う予定だった音楽 フェス 『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2020』の開催中止を発表した。イベントの公式サイトでは「2020年8月8日(土)・9日(日)・10日(月・祝)に国営ひたち海浜公園で開催を予定していた『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2020』は、中止とさせていただきます」と報告。中止を決めた経緯もつづり、「すべてが例年と同じようにいかないとしても、ROCK IN JAPAN FESTIVALを開催できることを信じて準備を進めてきました。しかしながら、現時点で 新型コロナウイルス の感染収束の見通しが立っておらず、会場の国営ひたち海浜公園は臨時休園が続いています」と説明。続けて「そのような状況下で、参加者・出演アーティスト・スタッフそれぞれに対応した感染防止対策を講じなければならないこと、多数の参加者が茨城県外から電車・ツアーバス等で参加されること等の課題を関係各所と話し合った結果、今年の開催は困難であると判断いたしました」としている。「この不安な非日常の先にある3日間は、私たちの日常を取り戻すためのポジティブなエネルギーに満ちた祝祭になるはずでした。それを実現できなかったことを、とても悔しく、残念に思います」と無念さをにじませた。■5月8日までに発表されていた出演アーティスト雨のパレードandropおいしくるメロンパンOKAMOTO'Sきゃりーぱみゅぱみゅ9mm Parabellum BulletCreepy Nutsthe quiet roomゴールデンボンバーコレサワSILENT SIRENSaucy Dogさユりサンボマスタージェニーハイ四星球SUPER BEAVERSCANDALストレイテナーSPARK!!SOUND!!SHOW!!Czecho No Republicchelmicoでんぱ組.inc東京スカパラダイスオーケストラドラマストアNUMBER GIRLネクライトーキーNovelbrightHYDEVaundyバックドロップシンデレラハルカミライHump BackBBHFひかりのなかにBiSHフジファブリックFLOWER FLOWERフレデリックフレンズベリーグッドマンマカロニえんぴつミオヤマザキ宮本浩次MUCCMOSHIMOヤングオオハラ緑黄色社会忘れらんねえよほか