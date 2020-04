任天堂は増加しているSwitchの受注に対応するべく、製造元への発注量を20%増やしたようです。DigiTimesが2020年4月7日に有料購読会員向けに配信したニュースで伝えています。

新型コロナウイルスの影響による外出規制を受け、多くの人々が自宅及び室内で過ごす時間が増えていることから、世界的にゲーム機の需要が増加しています。任天堂はiPhone用にも人気の高いゲームタイトルを複数ラインナップしており、大きな収益源になっていますが、専用コンソールの需要も根強いようです。

需要の増加により、Switchの店頭在庫は直近の2カ月で急速に減少しています。現在はSwitchだけではなく、Switch liteを入手することも難しい状況です。こうした状況により、プレミアム価格で販売している店舗も見受けられたとDigiTimesは伝えています。



ゲームマーケットのコンサルティングビジネス会社である、カンタンゲームズのセルカン・トト代表は「任天堂から、製造パートナー企業であるFoxconnとホシデンへのSwithの製造注文は、過去2週間で20%増加した」とTwitterに投稿しています。



Digitimes: Nintendo increased production orders for the Switch by 20% in the past 2 weeks, incl. at manufacturing partners Foxconn+Hosiden.

Digitimes says in Taiwan, for example, the exclusive sales agent in that region expects new devices at the end of April at the earliest.

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) April 7, 2020