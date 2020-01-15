ÂæÏÑ¤Î¥Ø¥êÄÆÍî¤ÏÃæ¹ñ¤Î»Â¼óºîÀï¤«
2020Ç¯¤ÎÂæÏÑÁíÅýÁª¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿èñ±ÑÊ¸»á¡Ê1·î11Æü¡¢¼Ì¿¿¡§ZUMA Press/¥¢¥Õ¥í¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
1¡¡¥¤¥é¥ó¤ÈÂæÏÑ
¡¡¥¤¥é¥ó¤Î³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¥³¥Ã¥ºÉôÂâ¡ÊÂÐ³°¹©ºîÉôÂâ¡Ë»ÊÎá´±¡¢¥½¥ì¥¤¥Þ¥Ë¾·³¤Ø¤Î¹¶·â¤ÏÊÆ¹ñ¤Î»Â¼ó¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤¾¤äËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤Ï´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¶¯Îõ¤ÊÍÞ»ßÎÏ¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤½¤Î±¢¤Ç1·î2Æü¤ËÂæÏÑ·³¤Î»²ËÅÁíÄ¹¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬¡¢ËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©¤ÎÉôÂâ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤¿¤áÂæËÌ»Ô¤Î¾¾»³¶õ·³´ðÃÏ¡Ê·³Ì±Î¾ÍÑ¡Ë¤òÎ¥Î¦¤·¤¿Ä¾¸å¡¢»³Ãæ¤ËÄÆÍî¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»²ËÅÁíÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á8¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö»ö¸Î¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î2¤Ä¤Ë²¿¤«Îà»÷À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤¬¤³¤Î2¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¹ñºÝ¼Ò²ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»ö·ï¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â·³»ö¤ÏÂ¾¿Í»ö¡¢¹ñÌ±³§É¾ÏÀ²È¤Ç¤Ï¤³¤Î¹ñ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï´í¤Ê¤¤¡£
2¡¡ÃæÅì¤Î´íµ¡
ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÂÐ·è¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤ÎÃæÅì¤Î´íµ¡¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃæÅìÀ¯ºö¤ÎÂç¤¤Ê¸í¤ê¤Ï¡¢¥¤¥é¥¯¤ò2ÅÙ¤ÎÀïÁè¤Ç²õÌÇ¤µ¤»¡¢ÎÏ¤Î¶õÇò¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÑ´ßÀïÁè¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥é¥¯¤Ï¾¯¿ô¤Î¥¹¥ó¥Ë¡¼ÇÉ¤¬»ÙÇÛ¤·¡¢²á¹ó¤ÊÅý¼£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²á¹ó¤ÊÅý¼£¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¢¥é¥Ö¤Î¹ñ¤ÎÅý¼£¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤âÎã³°¤Ç¤Ê¤¯²á¹ó¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¥¤¥é¥¯¤¬²õÌÇ¤·¡¢ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥·¡¼¥¢ÇÉ¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¿»Æ©¤¹¤ëÅÚ¾í¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥ó¥Ë¡¼ÇÉ¤Î»ÄÅÞ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¤òÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê²õÌÇ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤Î¥¤¥é¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¿»Æ©¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢³ËÉðÁõ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÈ¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë·¹ÅÝ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥¤¥é¥ó²õÌÇ¤Ë¸þ¤«¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎµÙÀï¤Ï°ì»þÅª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤¿Ì±Ê¼ÁÈ¿¥¤Ê¤É¤¬¡¢¤â¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¹¶·â¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂ¨¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤ò»Å¤«¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÃæÅì¤Î´íµ¡¤ÏÆüËÜ¤Î´íµ¡
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¡¦ËÌÄ«Á¯¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÃæ¹ñÂÇÅÝ¤òÄü¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥é¥ó¤òÃ¡¤¡¢ÃæÅì¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¸¶Ìý¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¯¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î·³»öºîÀï¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÇË²õÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÅì½ô¹ñ¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¥²¥ê¥éÀï¤Ë¤Ï¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¡¢¡·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¼ç¤È¤·¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¥¤¥é¥ó¤ò¶þÉþ¤µ¤»¤ë¢Ã»´ü·èÀï¤Ç¥¤¥é¥ó¤ò¹¶·â¤··èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥¤¥é¥óÂÐ½è¤ËÎ×¤à¤À¤í¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â³Ë¤ÎÊü´þ¤ÏÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¢¤Î¥¤¥é¥ó¤ò¹¶·â¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê¡ÖA2/AD¡×Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤ÎÍÍÁê¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¶õ·³¡¢¶õÊì¤«¤é¤ÎÂÐÃÏ¹¶·â¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀµÌÌ¤Ç¤ÏÊü´þ¤·¤¿¡Ö¥¨¥¢¥·¡¼¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç°ìµó¤Ë¥¤¥é¥ó¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤äÃÏ¾åÌÜÉ¸¤òÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤Î´°Á´ÇË²õ¤¬¼çÌÜÅª¤À¡£
¡¡³Ë¤Î¤Ê¤¤¥¤¥é¥ó¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸åÊÆ¹ñ¤Ï¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥é¥ó¤ò3Î®¹ñ¤Ë¤Þ¤ÇìÊ¤á¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¾å¼ê¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¤¥é¥ó³×Ì¿¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢ÃæÅì¤ÎÀÐÌý¤Ï¤â¤Ï¤äÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥²¥ê¥éÀï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÉÔÌÓ¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤»¤º¡¢ÃæÅì¤«¤éÂç¤¤¯µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¸«¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÃæÅìÀÐÌý°ÍÂ¸Î¨Ìó88¡ó¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¿ë¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ÈÀ¸Â¸¤Î´íµ¡¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅöÌÌ¡¢¥¤¥é¥ó¤ÈÃæ¹ñ¤È¤¤¤¦2ÀµÌÌºîÀï¤ÇÉÔÍø¤ÊÂÖÀª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¤¥é¥óÌäÂê¤¬¼ýÂ«¤·ÃæÅì¤Ë´ØÍ¿¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃæ¹ñ¤ØÀìÇ°¤Ç¤¤ë¡£½¾¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï
¡Ëü°ì¡¢ÉðÎÏ¾×ÆÍ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÂÐ·è¤Ï³¤¶õ¼çÂÎ¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î·³»ö»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂÐÃÏÍÑ¤Îµì¤¤ÃÆ¤ò·â¤Á¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐÃæ¹ñÍÑ¤Î¿··¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢ÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÁý»º¤Ø°Ü¹Ô¤¬¤Ç¤¡¢·ë²Ì¡¢¿·µì¸òÂå¤Ç¡Ê¸ÀÍÕ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤¬¡ËÌÙ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢º£¸å¤ÎÃæÅì¤Ï¡¢NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤ä´Ø·¸¹ñ¤ËÇ¤¤»¤ë¡ÊÆüËÜ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ë¡£
£Ãæ¹ñ¤ÎÀÐÌý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃæÅì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥ì¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³¤¾åÉõº¿ÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤·ÍÞ»ßÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á±ÑÊ©°õ¹ë¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤ÏÉ¬¿Ü¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î·ãÊÑ¤Ë»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Â¨¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¼«¤é¤Î¹ñ¤Ï¼«¤é¼é¤êÀÚ¤ëËÉ±ÒÎÏ¤ò»êµÞ¹½ÃÛ¡¢¤³¤Î¤¿¤á¡¢ËÉ±Ò¹ñºÄ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤ÆËÉ±ÒÈñ¤ò2¡Á3ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£
¢¥¤¥é¥ó¤ä¥í¥·¥¢¤¬¹Ô¤¦¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤äÅÅ¼§ÇÈ¹¶·â¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÈóÀµµ¬·³¡Ê³¬µé¾Ï¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÀº¶¯ÉôÂâ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀï¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤Î¡ÖÀµµ¬·³¡×¤Ç¤ÏÂÐ½è¤¬Æñ¤·¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó»öÂÖ¤ËÂÐ½è¤¹¤ëË¡µ¬¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡1È¯¤âÃÆ¤ò·â¤¿¤Ê¤¤¤ÇÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£·ë¶É¡¢¼«±ÒÂâ¤¬·³Ââ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤³¤³¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»êµÞ¡¢¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó»öÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥µ¥¤¥Ð¡¼¡¦ÅÅ¼§ÇÈ¹¶·â¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¡¢³¤¾åÌ±Ê¼¤ËÀèÆ³¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î¡ÖÀº¶¯ÉôÂâ¡×¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ë¡Î§¤ÎÀ©Äê¤â´Þ¤áÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤¹¤Ù¤¤À¡£Î¦¼«¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
£ÀÐÌý¤ËÍê¤ëÆüËÜ¤ÎÂÎ¼Á¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜµ¤¤Ç¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¡¢¿·¸¶È¯¤Î³«È¯¡¦ÁýÀß¡¢¤½¤·¤Æ¡¢µ¤¤Þ¤°¤ìÈ¯ÅÅ¤ÎÂÀÍÛ¡¢É÷¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¿åÁÇ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·ÅÅ¸»³«È¯¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿©ÎÁ¤Î¼«µëÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢ÊÄº¿Åª¤ÊÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤ÎÈ´ËÜÅª²þ³×¤ÎÃÇ¹Ô¤Ê¤É¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂô»³¤¢¤ë¡£
¡¡ÌîÅÞ¤Ïºù¤ò¸«¤ë²ñ¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤Èº³Ëö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î²þ³×¤È¼Â¹Ô¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤ÎÈË±É¤ÈËÉ±Ò¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3¡¡ÂæÏÑ¤Î´íµ¡
¡¡èñ±ÑÊ¸ÁíÅý¤ÏºÇ¹âÆÀÉ¼¤ÇºÆÁª¤µ¤ì¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤âµÄ²ñ¤Î²áÈ¾¿ô¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¸å4Ç¯´Ö¤ÏÊÆ¹ñ¤È¶¦¤Ë¡¢¼«Í³¼çµÁ¤Î½â¤È¤Ê¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤â½Ë°Õ¤Ï¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ý¥ó¥Ú¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡ÖÂæÏÑ¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤òµá¤á¤ë¹ñ¡¹¤Î¼êËÜ¤È¤Ê¤ë»ö¤òË¾¤à¡×¡ÖÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤°µÎÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Î°ÂÄê¤ËÂÐ¤¹¤ëèñ±ÑÊ¸ÁíÅý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÂæÏÑ¤¬ÆüËÜ¤Î±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·³»öÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÌÀÇò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÂæÏÑ¤¬Ãæ¹ñ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤òÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤«¤éÇÓ½ü¤·¡¢¤«¤Ä¡¢Ãæ¹ñ¤Î3¤Ä¤Î·ÐºÑÅª³Ë¿´ÅªÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¡¢
¡¡ËÌµþ¡¦Å·ÄÅ¡¢¾å³¤¡¢¹½£¡¦¼î³¤¤ò¼é¤ë³°ÊÉ¤Ç¤¢¤ëÂè1ÎóÅçÀþ¤Ë½Ð¾ë¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÇË¤ì¤¿Âè1ÎóÅçÀþ¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õµ¡¡¢·³´Ï¡¦Àø¿å´Ï¤Ê¤É¤¬ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¼«Í³¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°ÊýÅ¸³«ÀïÎ¬¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤ÎÂ¾ì¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÀïÎ¬ÅªÇËÃ¾¤ò¤¤¿¤·¡¢¥°¥¢¥à°ÊÅì¤Ø¤ÎÂàµÑ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÇÆ¸¢¤ä¸¢±×¤òÃæ¹ñ¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÀÜ¶áÁË»ß¡¦ÎÎ°èµñÈÝ¡ÊA2/AD¡Ë¡×ÀïÎ¬¤Î´°À®¤òµö¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¥Ï¥ï¥¤°ÊÅì¤Ë¶îÃà¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î·³»öÅª±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ø¤âÄ¾ÀÜµÚ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä¡¢ÊÆ·³¤â¶á¤Å¤±¤º¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Î·³Ìç¤Ë²¼¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿´¤Ë¹ï¤ß¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤À¡£
¡¡¹á¹Á¤Çíµ¤¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤âíµ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤À¤±¤¬¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º´íµ¡´¶¤â¤Ê¤¯¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ò¹ñÉÐ¤Ç¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¯¼£¡¦·ÐºÑÅª¤ËäÆÍí¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¤Ï¡¢ÁíÅýÁª¤ª¤è¤ÓÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÁêÅö¡ËÁª¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¿ÅÞÌ±¿ÊÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ÉðÎÏÅý°ì¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢2020Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÁÏÀß100¼þÇ¯µÇ°¤ÇÂæÏÑ¤òÃæ¹ñ¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢½ËÇÕ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»²ËÅÁíÄ¹¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼ÄÆÍî»ö¸Î¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿äÂ¬¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬¡¢ÂæÏÑÁíÅýÁªµó¤ÇÇÔ¿§Ç»¤¤¾ðÀª¤Ë°ìÌð¤òÊó¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÆÍî»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢º£¸å¤Î¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤òÂÔ¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÀ°È÷ÉÔÎÉ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÉôÉÊ¤ÎÂ»²õ
¢¿Í°ÙÅª¤ÊÁà½Ä¥ß¥¹
£Å·¸õÉÔÎÉ
¤Ã¯¤«¤¬ºî°Ù¤·¤ÆÄÆÍî¤µ¤»¤¿
¡¡»ö¸Î¤ÎÂè1Êó¤Ç¤Ï¡¢Å·¸õ¤ÏÎÉ¤¯µ¡³£¤Î¸Î¾ã¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖUH-60¡×¤È¤¤¤¦¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬2¤Ä¤¢¤ëÍ¥¤ì¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÄÆÍî¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢·³¥È¥Ã¥×¤Î»²ËÅÁíÄ¹¤¬¾è¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¯¤«¤¬ºî°Ù¤·¤Æ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤òÄÆÍî¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¿äÏÀ¤Ï¡¢²Í¶õ¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÂæÏÑ·³¤Î80¡ó¤ÏÃæ¹ñ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹ñÌ±ÅÞ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·üÇ°ºàÎÁ¤À¡£
¡¡¤â¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï
¡ÂæÏÑ¤Î·³¥È¥Ã¥×¤Ç¤âèñ±ÑÊ¸ÁíÅý¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ï²¿»þ¤Ç¤â»Â¼ó¹¶·â¤¬¤Ç¤¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¶¼¤·
¢Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤ÎÅý°ì¤Ï¤¢¤¤é¤á¤º¡¢ÂæÏÑ¤ÎÀ¸»¦Í¿Ã¥¤Î¸¢¤ÏÃæ¹ñ¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
£½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡¢¹øÈ´¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ø¸«¤»¤ë
¡¡¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤è¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ´ØÍ¿¤Î¾Úµò¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡Û£Ëæ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬¶¼¤·¤Ï¸ú¤¯¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÈóÆñ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤òÂæÏÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
4¡¡2020Ç¯¤ÏÆüËÜ¤Îµ´Ìç
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢²Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍèË¬¼Ô¤ò´¿·Þ¤·²¿¤È¤«À¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£½Õ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎË¬Æü¤ÏÊÌÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢³°¸ò´Ø·¸¼Ô¤ä·ÐºÑ³¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸Â¸¤È¤¤¤¦¹ñ±×¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ò¹ñÉÐ¤Ç¾·¤¯¤³¤È¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àµ·îÁá¡¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Í¿ÅÞ¤âÌîÅÞ¤âº³»ö¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¿¿¤ÎÈË±É¤ÈÀ¸Â¸¤ò¹Í¤¨¡¢Â¨¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Îò»Ë¤Î¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¡§ÍÑÅÄ ÏÂ¿Î