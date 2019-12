by Joshua Ness「殺人犯が裁判中に天井を突き破って逃走を図る」という奇妙な出来事がロシアで起きました。一連の様子は裁判所に設置されていた監視カメラにより撮影されており、その映像をロシアのニュースメディアLifeが公開しています。Russian Murder Suspect Gets Stuck in Ceiling During Botched Escape Attempthttps://www.themoscowtimes.com/2019/12/11/russian-murder-suspect-gets-stuck-in-ceiling-during-botched-escape-attempt-a68562裁判所から脱走を図る一部始終を捉えた映像は以下から見ることができます。Убийца сбежал из клетки в зале суда на глазах у полицейских - YouTubeロシアを代表する英語新聞のThe Moscow Timesによると、裁判所から逃走を図ったのは、合成薬物を使用して自身の妹を殺害したという罪で裁判にかけられているレオニード・グレイザー。防弾ケージの中にいるのがグレイザーで、裁判所から刑務所への移送を待っていたところ……グレイザーが突如ケージの天井部分にある格子部分から上半身を出しています。よくあることなのか、移送を担当する警備官たちは特に慌てることなくグレイザーをながめているだけ。しかし、格子からグレイザーの上半身が出てきたあたりから警備官たちが慌て始めます。グレイザーが天井に逃げ込もうとしたところで、ようやく警備官たちが群がります。左の警備官が警棒のようなものでグレイザーを殴打しますが、天井へ逃げ込もうとする勢いを止めることはできず。別の警備官が防弾ケージの上に乗り上げるようにして、なんとかグレイザーの足を掴むことに成功。天井に逃げ込もうとするグレイザーと、離すまいとする警備官の攻防の末、グレイザーのズボンが脱げていきます。ここで突如「バチバチッ」という音が鳴り、1人の警備官がスタンガンを持ち出します。これに観念したのか、グレイザーは警備員と何やら話をして……防弾ケージの中へ戻っていきます。防弾ケージに戻ったあと、何かを訴えるグレイザーでした。The Moscow Timesによると、ロシアでは裁判所へ移送された受刑者が入る防弾ケージが問題視されるようになっています。グレイザーの逃亡未遂を受けてか、ロシアで連邦議会上院議長を務めるワレンチナ・マトヴィエンコ氏が、下院議員に対して防弾ケージの廃止法案を政府に提出することを催促したとも報じられています。