Ž¢DeNAÅû¹á²ÅÃÒŽ£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤ÎÂç¤¤Ê°ÕÌ£
10·î29Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
10·î29Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ¤¬¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëMLBÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
Åû¹á¤Îº£²ó¤ÎMLBÄ©Àï¤Ï¡¢3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÏÀ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤Î°ÕÌ£
¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï¡¢FA¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÇ¯¸Â¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤NPB¡ÊÆüËÜ¥×¥íÌîµå¡Ë¤ÎÁª¼ê¤¬½êÂ°µåÃÄ¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Æ¡¢MLBµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤·¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¤¸Æü¤ËMLBÄ©Àï¤òÀë¸À¤·¤¿½©»³æÆ¸ã¡Êºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤Ï¡Ö³¤³°FA¸¢¡×¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢Åû¹á¤È¤Ï»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëMLBµåÃÄ¤Ï¡¢°ÜÀÒ¸µ¤ÎNPBµåÃÄ¤Ë¡Ö¾ùÅÏ¶â¡Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¡Ë¡×¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾¾ºäÂçÊå¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Î¤è¤¦¤Ë5000Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤Î¹â³Û¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£5000Ëü¥É¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢NPB¤Î1µåÃÄ¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤ò¤æ¤¦¤Ë¾å²ó¤ëÂç¶â¤À¡£¾¾ºä¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿À¾Éð¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢¾ùÅÏ¶â¤ÇÆó·³¤Î»ÜÀß¤ò²þ½¤¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿µåÃÄ¤Ø¤Î¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇDeNA¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¾ùÅÏ¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë
¤·¤«¤·¡¢MLB¤Ï¾ùÅÏ¶â¤Î¹âÆ¤ò·üÇ°¤·¡¢2013Ç¯¤«¤é¤Ï¾å¸Â¤¬2000Ëü¥É¥ë¤È·è¤á¤é¤ì¤¿¡£2017Ç¯¥ª¥ÕÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏËþ³Û¤Î2000Ëü¥É¥ë¤òÄó¼¨¤·¤¿µåÃÄ¤ÎÃæ¤«¤é¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤µ¤é¤Ë²þ¤á¤é¤ì¡¢¾ùÅÏ¶â¤Ï¡¢·ÀÌó¶âÁí³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦·ÀÌó¶âÁí³Û¤¬2500Ëü¥É¥ë°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢¾ùÅÏ¶â¤Ï¤½¤Î20¡ó
¡¦2500Ëü¡Á5000Ëü¥É¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢¾ùÅÏ¶â¤Ï¤½¤Î17.5¡ó
¡¦5000Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢¾ùÅÏ¶â¤Ï¤½¤Î15¡ó
Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾ùÅÏ¶â¤â2000Ëü¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë³Û¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢MLBÂ¦¤¬NPBÁª¼ê¤ò¸«¤ëÌÜ¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åû¹á¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹DeNA¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¾ùÅÏ¶â¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹â³Û¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Áª¼ê¤ÏMLB¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤¬Áª¼êÌ¾¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤«¤é30Æü´Ö¡¢Æþ»¥¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë¡£½¾Íè¤ÏÃ±½ã¤Ê¡Ö¾ùÅÏ¶â¤Î¶â³Û¡×¤Ç¸ò¾Ä¸¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ïÌÌ¤òÈæ³Ó¤·¤ÆµåÃÄ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸ò¾Ä¤Ï½¾Íè¤è¤ê¤â¹âÅÙ¤Ç¾ÜºÙ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¸ò¾Ä¤ÏÆüËÜÂ¦¤ÎÅû¹á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö¥ï¥Ã¥µ¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ï¥Ã¥µ¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼çÎÏÂÇ¼Ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤ä¡¢NBA¤Î¥¦¥£¥¶¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ê¤É¤ÎÂåÍý¿Í¤âÌ³¤á¤ë¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡¢ÃæÅçÍµÇ·¡Ê¸½¡¦µð¿Í¡¢¸½ºß¤Ï¹¨Ç·¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇMLBµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢ÍâÇ¯³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£
²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â½Ò¤Ù¤¿Åû¹áÁª¼ê¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Åû¹á¤Î³¤³°FA¸¢¼èÆÀ¤ÏºÇÂ®¤Ç2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
Åû¹á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ10Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤â¡¢º£Ç¯¤â¡¢²÷¤¯·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Íý²ò¤¢¤ëµåÃÄ¤ËÊó¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â·ÀÌó¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢ ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤ì¤Þ¤ÇNPB¤«¤éMLB¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Ìî¼ê¤Ï¡¢¾¯¿ô¤ÎÎã³°¤ò½ü¤ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ÏËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÏÈ¾¸º¤·¡¢ÂÇÎ¨¤â10¡ó°Ê¾å²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MLB¤Ç3000ËÜ°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤È¤µ¤ì¤ë¥¤¥Á¥í¡¼¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢ÄÌ»»ÂÇÎ¨¤ÏNPB¤¬.353¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·MLB¤Ç¤Ï.311¤È12¡ó²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ13ËÜ¤«¤é6ËÜ¤ËÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åû¹á¤â¡¢NPB»þÂå¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÀ®ÀÓ¤òMLB¤Çµó¤²¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤È¸«¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇMLB¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿NPBÌî¼ê¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¤¥Á¥í¡¼¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤â¤½¤³¤½¤³ÂÇ¤Ä¤¬¡¢°ÂÂÇ¤äÂ¤Ç¤â¹×¸¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÅû¹á¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤³èÌö¤Ç¤¤ë¤«
Åû¹á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ì¥¢¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¡£°ÜÀÒ»þÅÀ¤ÇNPBÄÌ»»200ËÜ°Ê¾å¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÇ¼Ô¤ÎMLB°ÜÀÒ¤Ï¡¢²áµî3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£Åû¹á¤¬º£²ó¤Ç4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¾¾°æ½¨´î¡¡
NPBÄÌ»»332ËÜÎÝÂÇ¡¡Ç¯Ê¿¶Ñ33.2ËÜ¡¡ËÜÎÝÂÇÎ¨13.77
MLBÄÌ»»175ËÜÎÝÂÇ¡¡Ç¯Ê¿¶Ñ17.5ËÜ¡¡ËÜÎÝÂÇÎ¨25.38
ÃæÂ¼µªÍÎ
NPBÄÌ»»307ËÜÎÝÂÇ¡¡Ç¯Ê¿¶Ñ23.6ËÜ¡¡ËÜÎÝÂÇÎ¨15.76¢¨
MLBÄÌ»»0ËÜÎÝÂÇ¡¡Ç¯Ê¿¶Ñ0ËÜ¡¡ËÜÎÝÂÇÎ¨0.00
¾ëÅç·ò»Ê
NPBÄÌ»»211ËÜÎÝÂÇ¡¡Ç¯Ê¿¶Ñ19.1ËÜ¡¡ËÜÎÝÂÇÎ¨19.10¢¨
MLBÄÌ»»48ËÜÎÝÂÇ¡¡Ç¯Ê¿¶Ñ12.0ËÜ¡¡ËÜÎÝÂÇÎ¨33.52
Åû¹á²ÅÃÒ
NPBÄÌ»»205ËÜÎÝÂÇ¡¡Ç¯Ê¿¶Ñ20.5ËÜ¡¡ËÜÎÝÂÇÎ¨16.71
¢¨ÃæÂ¼¤È¾ëÅç¤ÎNPBÄÌ»»¤Ï°ÜÀÒ»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡£
¾¾°æ½¨´î¤Ï10Ç¯´Ö¡¢MLB¤Î¼ç¼´ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃæÂ¼µªÍÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢MLB¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Å¬±þ¤Ç¤¤º¤ËÃ»´ü´Ö¤ÇÅ±Âà¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¡¢À®ÀÓ¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡Ö°ìÎ®Áª¼ê¤ÎÀ®ÀÓ¡×¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤À¡£¾¾°æ¤ÏMLB¤Ç¤ÎºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï31ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¥·¡¼¥º¥ó100ÂÇÅÀ¤ò4²óµÏ¿¤·¤¿¡£Èà¤ÏMLB¤ÎÌîµå¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¶áÇ¯MLB¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ÎÉ¾²Á¤ÏÂ¿ÌÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¤Ç¤ÎÁª¼ê¤ÎÉ½¾´¤ä¡¢Ç¯Êð¡¢·ÀÌó¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤ÆWAR¡ÊWins Above Replacement¡Ë¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤¬ºÇ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂÇ·â¡¢ÁöÎÝ¡¢¼éÈ÷¡¢Åêµå¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤ÆÁª¼ê¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WAR¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ·â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬É¾²Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
29Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¡ÊDeNA¤ÎÆ±Î½¤Î¡Ë¥Ñ¥Ã¥È¥óÅê¼ê¤¬¡ØÅû¹áÁª¼ê¤ÏÂÇ¤Ä¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¿È¤Ç¤É¤¦»×¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Åû¹á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÌîµå¤Ç¤¹¤«¤é¼éÈ÷¤âÂÇ·â¤âÁ´ÉôÂç»ö¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤â¸·¤·¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢MLB¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ü¡¼¥ë³×Ì¿¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤°ìÄê¤Î³ÑÅÙ¤ËÂ®¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢»°¿¶¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤ÄÂÇ¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯¤ËMLB¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢NPB½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¿ô»ú¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿
NPBÄÌ»»48ËÜÎÝÂÇ¡¡Ç¯Ê¿¶Ñ9.6ËÜ¡¡ËÜÎÝÂÇÎ¨21.56
MLBÄÌ»»40ËÜÎÝÂÇ¡¡Ç¯Ê¿¶Ñ20.0ËÜ¡¡ËÜÎÝÂÇÎ¨17.75
Èà¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤Æ¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ü¡¼¥ë³×Ì¿¡×¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¡Ö¿Ê²½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤è¤¦¡£
Åû¹á¤Î¿Ê²½¤Ë¤â´üÂÔ
Åû¹á¤ÏÂÇ·âµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµáÆ»¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÅû¹áÁª¼ê¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÏËÍ¼«¿È¿Ê²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤íÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Åû¹á¤Ë¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö¿Ê²½¡×¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
£ ¡ÖÆüËÜÌîµå¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë°ÕÌ£
Åû¹á¤ÏËèÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¹Ô¤¤¹¤®¤¿¡Ö¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¡×¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢ÆüËÜÌîµå³¦¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤·¤¬¤é¤ß¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½ÌòÁª¼ê¡¢¤½¤ì¤â¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
2019Ç¯1·î¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ç¾¯Ç¯Ìîµå¤Î»ØÆ³¤ò¤¹¤ëÅû¹áÁª¼ê¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
É®¼Ô¤Ï¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹Åû¹á¤Î»Ñ¤ò²¿ÅÙ¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢´¶Æ°¤ò¶Ø¤¸¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èà¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¹ñÆâ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¡¢ÅÁÅý½Å»ë¤Ë·¹¤¤¬¤Á¤ÊÆüËÜÌîµå¤Ë²þ³×¤Îµ¤±¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÌîµåÎ¥¤ì¡×¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»ØÆ³¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤ËÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
É®¼Ô¤ÏDeNA¤ÎÌîµåÉáµÚÃ´Åö¼Ô¤¬¡Ö¤¦¤Á¤ÎÅû¹á¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Åû¹á¤Ï¡¢2015Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤âÂ¿¿ô»²Àï¤¹¤ë¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÉð¼Ô½¤¹Ô¡×¤ÇÅû¹á¤Ï¸Ê¤Î¼ÂÎÏ¤ò»×¤¤ÃÎ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢MLBÎ®¤ÎÌîµå¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¤Î°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¤³¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ»²Àï¤òµ¡¤Ë¡¢Åû¹á¤ÏÂÇ·â³«´ã¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¤¤»ëÌî¤È¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Åû¹á¤Î¤¢¤È¤«¤éDeNA¤Ç¤Ï²£ÉÍ¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤Î²µºäÃÒ¤Ê¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢Åßµ¨¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤âÅû¹á¤ÏÀè¶î¼ÔÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÅû¹á¤¬¡¢MLB¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿Åû¹áÁª¼ê¡Ê É®¼Ô»£±Æ¡Ë
29Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢É®¼Ô¤ÏÅû¹á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÅû¹áÁª¼ê¤ÏËèÇ¯¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¡×
Åû¹á¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤âÌîµå³¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ìîµå³¦¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢Ì¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÌîµå³¦¤¬¤è¤ê¤è¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯¸À¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Ìîµå¿Í¤Î¡ÖÎ¹¡×¤Ç¤â¤¢¤ë
¤Ê¤ª¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾¯Ç¯Ìîµå¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Ë²¿ÅÙ¤«¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ì¤Ð¤½¤³¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï³Ø¤ó¤Ç¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
º£²ó¤ÎMLBÄ©Àï¤Ï¡¢1¿Í¤ÎÌîµåÁª¼ê¤¬¹â¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ©¤àÀï¤¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆüËÜÌîµå¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤¦¡×Ìîµå¿Í¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤à¤¿¤á¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡ÖÎ¹¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¼Â¤êË¤«¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤¦¡£
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë