Í¼ÈÓ¤ò¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤¹¤ë¤È¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»þÃ»¤Î¥³¥Ä
ËèÆüÂçÊÑ¤Ê¤ªÊÛÅö¤Å¤¯¤ê¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢ÎÁÍý¾å¼ê¤Ê¿Í¤Û¤É¤¦¤Þ¤¯¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÀáÌó¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤è¤¯¤ªÊÛÅö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ×ÂåË¨Èþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡¢Í¼ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤òÍâÆü¤ÎÊÛÅö¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¥³¥Ä¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÍâÆü¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¡ª
¡ÖÆü¡¹¤ÎÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¥¤¥Á¤«¤é¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤À¤·¡¢Ä«»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê¤È¤»ä¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¤ª¤«¤º¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤ªÊÛÅö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤Î¤È¤¤Ë¤Ò¤È¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÍâÄ«¤Î¤ªÊÛÅö¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢°ìÃÊ¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÍ¼ÈÓ¤¬¥Á¥¥óÆîÈÚ¡ÊÅâÍÈ¤²¡Ë¤Î¤È¤¢ªÍâÆü¤ÏÌýÎÔ·ÜÐ§¤Ë
¥Á¥¥óÆîÈÚ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ï¡¢ÌýÎÔ·ÜÊÛÅö¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý¡¢º½Åü¡¢¿å¤ò¼Ñ¤Ä¤á¤¿¥¿¥ì¤Ë¡¢¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤ò¤¤¤ì¤Æ¡¢¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤«¤¿¤á¤Î¤È¤í¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤Á±¿¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢Ãæ¿È¤¬Êø¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¡¢Íñ¾Æ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¤æ¤ÇÍñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÛÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌýÎÔ·ÜÐ§¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Í¥®¤Î´Å¿Ý¥½¡¼¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¡¢¾å¤Ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÍ¼ÈÓ¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¤È¤¢ªÍâÆü¤Ï¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë
Í¼ÈÓÍÑ¤ÎÂç¤¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÍÑ¤Î¥Ñ¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Çö¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ÍâÄ«¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÅÉ¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÌîºÚ¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¤®¤å¤Ã¤È²¡¤»¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡ª
Ä«¤ÏºàÎÁ¤ò¶´¤à¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥é¥¯¥Á¥ó¤Ç¤¹¡£
¡üÍ¼ÈÓ¤¬¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Î¤È¤
ÍâÆü¤Ï¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò¤´ÈÓ¤Ë¤Þ¤¼¤Æ¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ë¡ª
¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤´ÈÓ¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¾è¤»¡¢¾å¤ËÇö¾Æ¤Íñ¤ò¾è¤»¤¿¤ªÊÛÅö¤â´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
»ä¤ÏÉáÃÊ¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÆþÍáÃæ¤Ë¤ªÊÛÅö¤òÎä¤Þ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¯¤ë»þ´Ö¤Ï15Ê¬¤¯¤é¤¤¡£¥¢¥ì¥ó¥¸ÊÛÅö¤Ê¤é»þÃ»¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÛÅö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤ª¤«¤º¥ê¥á¥¤¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Úµ×ÂåË¨Èþ¡Û
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¸½ºß¡¢¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù²Ð¡¦¿å¤ÎESSE¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¤Î¤Û¤«¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈÂ¿¿ô¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¶µ¼¼¤Ë¤âÄÌ¤¤Ãæ¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï@kushiro_moemi
¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÀáÌó¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤è¤¯¤ªÊÛÅö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ×ÂåË¨Èþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡¢Í¼ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤òÍâÆü¤ÎÊÛÅö¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¥³¥Ä¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÍâÆü¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¡ª
Á°Æü¤ÎÍ¼ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤ò¡¢ÍâÆü¤ªÊÛÅö¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª
¡ÖÆü¡¹¤ÎÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¥¤¥Á¤«¤é¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤À¤·¡¢Ä«»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê¤È¤»ä¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¤ª¤«¤º¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤ªÊÛÅö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤Î¤È¤¤Ë¤Ò¤È¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÍâÄ«¤Î¤ªÊÛÅö¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢°ìÃÊ¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÍ¼ÈÓ¤¬¥Á¥¥óÆîÈÚ¡ÊÅâÍÈ¤²¡Ë¤Î¤È¤¢ªÍâÆü¤ÏÌýÎÔ·ÜÐ§¤Ë
¥Á¥¥óÆîÈÚ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ï¡¢ÌýÎÔ·ÜÊÛÅö¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý¡¢º½Åü¡¢¿å¤ò¼Ñ¤Ä¤á¤¿¥¿¥ì¤Ë¡¢¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤ò¤¤¤ì¤Æ¡¢¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤«¤¿¤á¤Î¤È¤í¤ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤Á±¿¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢Ãæ¿È¤¬Êø¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¡¢Íñ¾Æ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¤æ¤ÇÍñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÛÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌýÎÔ·ÜÐ§¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Í¥®¤Î´Å¿Ý¥½¡¼¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¡¢¾å¤Ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÍ¼ÈÓ¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¤È¤¢ªÍâÆü¤Ï¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë
Í¼ÈÓÍÑ¤ÎÂç¤¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÍÑ¤Î¥Ñ¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Çö¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ÍâÄ«¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÅÉ¤ê¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÌîºÚ¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¤®¤å¤Ã¤È²¡¤»¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡ª
Ä«¤ÏºàÎÁ¤ò¶´¤à¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥é¥¯¥Á¥ó¤Ç¤¹¡£
¡üÍ¼ÈÓ¤¬¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Î¤È¤
ÍâÆü¤Ï¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò¤´ÈÓ¤Ë¤Þ¤¼¤Æ¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ë¡ª
¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤´ÈÓ¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¾è¤»¡¢¾å¤ËÇö¾Æ¤Íñ¤ò¾è¤»¤¿¤ªÊÛÅö¤â´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
»ä¤ÏÉáÃÊ¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÆþÍáÃæ¤Ë¤ªÊÛÅö¤òÎä¤Þ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¯¤ë»þ´Ö¤Ï15Ê¬¤¯¤é¤¤¡£¥¢¥ì¥ó¥¸ÊÛÅö¤Ê¤é»þÃ»¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÛÅö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤ª¤«¤º¥ê¥á¥¤¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Úµ×ÂåË¨Èþ¡Û
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¸½ºß¡¢¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù²Ð¡¦¿å¤ÎESSE¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¤Î¤Û¤«¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈÂ¿¿ô¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¶µ¼¼¤Ë¤âÄÌ¤¤Ãæ¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï@kushiro_moemi