¥é¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬·ãÊÑ¡ª¤ªÆù¹¥¤½÷»Ò¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¿Ê²½¤·¤¿¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó3Áª
ºòº£¡¢½÷À¤òÃæ¿´¤ËÍÓÆù¤¬¥¢¥Ä¤¤¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Æù¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·°ìÈÖ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢¿·¤¿¤Ê¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ÎÌ¾Å¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Î3¸®¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÃ´¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï¢ÆüÄ¶Ëþ°÷¤ò¸Ø¤ëËãÉÛ½½ÈÖ¡ØÍÓ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ù¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ËÇ÷¤í¤¦¡£
¤¦¤Þ¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æù¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤¤¢¤¬¤ëÍÍ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¥¢¥Ã¥×¡ªÌîºÚ¤â¿·Á¯¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤Ï¡º¬¤ÏÅÚ±º»º¡£ÍÓ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ï·òºß
¥¯¥»¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤·¡ª
¥·¥§¥¢¤ï¤º¤«1¡ó¤ÎÄ¶´õ¾¯¡¦¹ñ»ºÍÓÆù¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù
¡÷¡ØÍÓ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ù
°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¤ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ç¡¢¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó»Ë¾å½é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ØÍÓ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ù¤À¡£
»¨µï¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥á¥¤¥ó¤ÎÅ¹Æâ¤ÏÏ¢ÆüÄ¶Ëþ°÷¡£
¿©ÄÌ¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÅ¹¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆù¼Á¤È¾ï¼±¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»¾åÅÚËÚ¥´¡¼¥·¥åÍÓËÒ¾ì¤Î¥Û¥²¥Ã¥È¡ï3,000¤ä¥é¥à¡ï2,800¤Ë¡¢´ä¼ê¸©±ü½£»Ô¹¾»É¤Î¥Û¥²¥Ã¥È¡ï2,800¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊ¼ï¡¢·îÎð¡¢Éô°Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¤Þ¤º¡¢¤³¤³¤Ç°·¤¦¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâÎ®ÄÌ¤¬1¡óÌ¤Ëþ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶Ë¤á¤Æ¥ì¥¢¤Ê¹ñ»º¤ÎÍÓÆù¡£
Æ¬¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ä¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤«¤é¹ñ»ºÍÓÆù¤ò°·¤¦¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥óÅ¹¤ÏÆÃ¤Ë¤á¤º¤é¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò°ÂÄê¶¡µë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ËÌ³¤Æ»¤ä´ä¼ê¤Ê¤É¤Î¡ÈÍÓ»ô¤¤¤µ¤ó¡É¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤È°¦¤Î¾Ú¡£
¥Á¥ë¥É¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÆù¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ç¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ÎÌ¾Å¹¡Ø¤·¤í¤¯¤Þ¡Ù¤Ç¤âÆ¯¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ ÎÏ¤µ¤ó¡£¹ª¤ß¤ÊÏÃ½Ñ¤âºã¤¨¤ë¡ÈÍÓÆù¤Î¥×¥í¡É¤À¡£Éô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê¸ü¤ß¤òÄÉµá¡£ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¥«¥Ã¥È¤¹¤ë
¥Á¥ë¥É¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿Æù¤ÏÉÊ¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥à¡¢¥Û¥²¥Ã¥È¡¢¥Þ¥È¥ó¤Ê¤É·îÎð¤äÉô°ÌÊÌ¤ÇÍÑ°Õ¡£
¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ì¤ÐÉ÷Ì£¤â¿©´¶¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤Î¤«¡ª¤È¡¢¾×·â¤Ë¤â»÷¤¿¶Ã¤¤¬¡£
Á¯ÅÙ¤ÎÎÉ¤µ¤òÊª¸ì¤ë·ã¥ì¥¢¤ÊÆâÂ¡Æù¤ä°ìÉÊÎÁÍý¤Ë¤â¡È°ìÍÓÆþº²¡É¤Î»×¤¤¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬1Ëç¤º¤Ä¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÍÓÆù¤Î»ºÃÏ¤ä·îÎð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÁ¯¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ï¡¢µû¤ÈÍÓ¤Ï¤È¤â¤ËÁ¯ÅÙ¤¬Âç»ö¤Ê¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤«¤éÎÚ¤ÎÍÓ¥È¥ê¥Ó¥¢¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤
Å¹¤ÏËãÉÛ½½ÈÖ±Ø¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¡£²£°ìÎó¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢4Ì¾¤¬¤±¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤â¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¿©¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Î¹â¤¤Èþ½÷¤ÎÌÜ·âÃÌ¤â¤Á¤é¤Û¤é
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
½»½ê¡§¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ2-19-10 PIAËãÉÛ½½ÈÖ¶ 3F
TEL¡§03-6809-3953
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡Ú²ÐÍË¡ÁÌÚÍË¡¦ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡Û18:00¡Á¡ÊL.O.23:30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¶âÍË¡Û18:00¡Á¡ÊL.O.25:30¡Ë
ÄêµÙÆü¡§·îÍË¡¢Âè1¡¦3ÆüÍË
ÀÊ¿ô¡§19ÀÊ
Å´ÈÄ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ª
¤³¤Á¤é¤âÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª
2ÄÌ¤ê¤Î¿©¤ÙÊý¤¬¤Ç¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¿Íµ¤Å¹
Å´Æé¤ÈÌÖ¾Æ¤¤ÇÍÓ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤à
¡÷¡ØÍÓ°ì¡Ù
ÅÄÄ®¡¢½ÂÃ«¡¢¿·½É¡¢¸ÞÈ¿ÅÄ¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ë4Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¿Íµ¤Å¹¡£
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥ê¥Ã¥ÉÆþ¤êÅ´Æé¤È¡¢ÌÖ¾Æ¤¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¸·Áª¤·¤¿¤ªÆù¤ò¡¢ÎäÅà¤»¤º¤Ë¥Á¥ë¥É¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¶õÍ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Á¯ÅÙ¤âÈ´·²¤À¡ª
½¾Íè¤ÎÍÓÆÃÍ¤Î¡¢·ù¤Ê¥¯¥»¤ÏÁ´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
ÁÇºà¡¦Ä´Íý¶¦¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ê¡¢¡Ö¥é¥à¤Ï¤³¤³¤Î¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¡£1¿ÍÁ°¡ï980¡Á¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
½»½ê¡§¹Á¶è¼Ç5-27-13 YA¥Ó¥ë 5F
TEL¡§03-6435-2947
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡Ú·îÍË¡Á¶âÍË¡Û17:00¡Á23:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¡Û16:00¡Á23:30
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÀÊ¿ô¡§46ÀÊ
¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤È¥é¥à¤·¤ã¤Ö¤ò°ì½ï¤Ë¡ª
¡÷¡ØÎÙ¤Î¥í¥Ã¥Â¡Ù
¤³¤Á¤é¤â¡¢¤ªÆù¤ÏÍÓ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¥Á¥ë¥É¤ÇÍ¢Æþ¡£
¾å¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¤¤¿¥é¥à¸ª¥í¡¼¥¹¤Ï´ä±ö¤Ç¡¢²¼¤ÎÆé¤Ç²Ð¤òÄÌ¤·¤¿¥é¥à¤·¤ã¤Ö¤Ï¥Ý¥ó¿Ý¤Ç¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÌ£¤ï¤¤¤Î°Û¤Ê¤ëÆÃÀ½2ÃÊÆé¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¤ªÞ¯Íî¤Ê¥í¥Ã¥¸É÷¤ÎÆâÁõ¤â¡¢½÷»Ò¥¦¥±¤ÎÈë·í¡£
¹Ô¤±¤Ð¡¢¤½¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤¬¤ê¶ñ¹ç¤Ë¶Ã¤¯¤Ï¤º¡ª¥é¥à¸ª¥í¡¼¥¹¡ï1,080¡Á¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
½»½ê¡§¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì2-15-4 ¶âÅÄ¥Ó¥ë 2F
TEL¡§03-6302-1670
±Ä¶È»þ´Ö¡§17:00¡Á23:00
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¦ÉÔÄêµÙ
ÀÊ¿ô¡§30ÀÊ