彼氏必見！ドライブデートで持っていくと好印象な「便利グッズ」９つ
郊外の行楽地や夜景スポットに足を運ぶなど、季節を問わず楽しめるドライブデート。せっかく行くなら準備を万端にして、彼女に気が利くところをアピールしたいもの。今回は10代から30代の独身女性335名に聞いたアンケートを参考に、「彼女とのドライブデートで準備しておくと『なんて気が利く彼氏！』と感心されるグッズ９パターン」をご紹介します。
【１】車内の雰囲気をよくする「彼女の好きなアーティストのCD」
「BGM次第でテンションが変わる」（20代女性）など、ドライブのときは好きな音楽を聴きたいという女性が多いようです。彼女の好きなアーティストの曲を用意しておけば、車内で会話が止まったときも、無言の時間を丁度よく埋めてくれそうです。
【２】車酔いしやすい女性にとっては必須の「酔い止め薬」
「実は車が苦手なので…」（20代女性）という意見のように、車に酔いやすくてドライブが苦手という女性も。出発前に酔い止めの薬を手渡しておけば、長距離のドライブでも安心でしょう。それでも酔ってしまうなら、車内で寝かせてあげるのが一番かもしれません。
【３】道中寝ないように気を使う女性も多い「眠気覚ましのガム」
「自分だけ寝ちゃいけない気がするから」（20代女性）という意見のように、助手席で居眠りしないように気をつけている女性は多いようです。クール系のガムやミントを一緒に食べつつ、あれこれと会話を楽しむのが眠気対策には効果的でしょう。
【４】軽食の袋や使ったティッシュなどを捨てられる「ゴミ箱」
「長時間乗っていれば、おやつとか鼻紙とか色々ゴミは出る」（20代女性）というように、ドライブ中の車内にゴミ箱が欲しいと思う女性は少なくないようです。コンビニ袋で代用するよりも、手頃なサイズのゴミ箱を設置した方がスマートに見えて好印象でしょう。
【５】窮屈な靴を脱いでリラックスできる「車内用サンダル」
「車内でパンプスを履き続けるのは疲れちゃう」（20代女性）という意見のように、ドライブ中の車内ではリラックスできる靴に履き替えたい女性が多いようです。車内用のスリッパやサンダルを用意しておけば、余計な足のむくみや疲労を防いであげられそうです。
【６】暑い時期ならクーラーボックスで冷やしておきたい「飲み物」
「長距離ドライブでは水分補給も大事！」（20代女性）など、彼女が好きな飲み物を色々用意しておけば、車内で過ごす時間が快適になるようです。小型のクーラーボックスや断熱材を使っておいしい温度をキープしておくと、ますます「デキる男！」と思ってもらえそうです。
【７】窓から射す日光の紫外線から肌を守る「UVカットグッズ」
「車内にいるのに日焼けするなんて絶対イヤ！」（20代女性）など、フロントガラスや窓ガラスから入る日光の紫外線は、美肌の大敵のようです。UVカットフィルムを貼ったり、日除けカーテンを付けるなどすれば、彼女も安心して車に乗ってくれそうです。
【８】車内の寒さ対策にあると嬉しい「ブランケット」
「暑い夏場でもエアコン直撃だと結構冷える」（20代女性）など、車内での体温調整に便利なブランケットがあれば、冷え性な彼女も安心なようです。助手席で眠ってしまった彼女にかけてあげることもできるので、長距離ドライブではぜひ用意したいものです。
【９】汚れた手指をサッと拭ける「ウェットティッシュ」
「ドライブにおやつは付きもの。食べこぼしや手を拭きたい」（20代女性）など、車内で飲食をする前後にサッと手を拭けるウェットティッシュがあると、キレイ好きの彼女に喜ばれるようです。鼻をかむための普通のティッシュと揃えて準備しておくとよさそうです。
車内で過ごす時間が快適でなければ、せっかくの遠出も安心して楽しめません。こんなグッズをあらかじめ用意しておけば、「さすが、ドライブ慣れしてる！」と感心してもらえそう。それに加えて、安全運転を心がけることも忘れてはいけない気遣いでしょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計335名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
