最新のJOURNEYニュース
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自分のSNS投稿が新聞やポストカードに！ しかも富士山でしか手に入らない「富士山新聞」創刊
8月1日(月)、標高2305メートルの山梨県側富士山5合目で「富士山新聞」…
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東京湾アクアライン降りたらすぐハワイ !?木更津でアロハ気分の夏イベントが盛りだくさん！
東京湾アクアライン降りたらスグそこにハワイ、千葉県木更津市にある…
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「青春18きっぷ」のツボがわかる決定版！夏の旅行がもっと楽しくなるガイドブック2冊がJTBパブリッシングより登場
JTBパブリッシングは『青春18きっぷで行こう 2016夏編』（JTB時刻表7…
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日本一の高さで足元が「シースルー」！ドキドキ感がたまらない大観覧車が大阪・エキスポシティに7月1日オープン
恋人達が今夏訪れたいNo.1になるかもしれない、高所恐怖症の人は敬遠…
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【ザ・プリンス パークタワー東京】彼氏や夫にリクエストしたい！誕生石がテーマの花とカクテルで祝う宿泊プランが胸キュン
大切な人の誕生日を思い出あるものにしたいと悩んでいるなら、誕生日…
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訪日外国人にも日本人にも！日本の魅力を一度に味わえるエンタメ旅館が3月1日にオープン
訪日外国人数が過去最高を記録するなか、外国人へのエンタメ旅館を企…
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シロイルカが豆をまいて福を呼ぶ！節分は水族館でいっしょに豆まきタイム
節分の豆まきイベントに、水族館の人気者も参戦だ。力士や芸能人の豆…
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春の旅は、いざ大阪へ！「なんばオリエンタルホテル」のおトクな無料アップグレードプランを利用しよう
美味しい食べ物も、観光名所もいっぱい！何度訪れてもわくわく楽しい…
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全国でここだけ?!伊豆箱根で風情ある「冬のストーブ川床」を、ちゃんちゃんこ姿でほっこり楽しんでみない？
冬ならではの川床が営業を開始している。静岡県伊豆市湯ヶ島の「水の…
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北海道・沖縄の旅に「女性専用レンタカー」はいかが？JTB×オリックスレンタカーが女子旅を応援！
国内旅行「エースJTB」を手がけるJTB国内旅行企画とオリックスは、エ…
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安藤忠雄建築を瀬戸内海を一望できるロケーションで、贅沢な空間にたった7部屋を貸切できるプランが登場！
親しい友人と少人数で交流したいときや、企業のオフサイトミーティン…
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白銀の世界に輝くアイスモンスターの群れを、阿仁ゴンドラに乗って鑑賞してみない?!
自然の作り出す造形は偉大だ。白銀のうねる中に妖しく輝くアオモリト…
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スヌーピー機長と4人の女の子たちが旅をアテンド！PLAZA完全オリジナルのトラベルグッズが可愛い!!
旅好き女子におススメしたい、キュートかつ機能性の高いトラベルグッ…
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通販でも手に入る新スイーツ誕生、半生ショコラクッキー「長崎レンガ教会HISTORY」
九十九島グループが展開している長崎スイーツブランド「TORY人(とらい…
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森の中で鳥かターザンのように空から地上を見渡してみない?!「日本最大の冒険の森」が2016年春にオープン!!
大人も子供も森の中で冒険してみない？森の中でコースに合わせて楽し…
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第21回神戸ルミナリエは日本初公開の屋根付きの回廊「ガレリアコペルタ」で4方向から光に囲まれよう
毎年この季節になると楽しみにしている人の多い神戸の冬の風物詩「神…
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クリスマスは箱根でしっとりと…夜を愉しむ大人の隠れ家でシークレットディナーはいかが?!
クリスマスを大人のムードでしっとりとすごしたいなら、大人の隠れ家…
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神戸の「街遊びの達人」がプロデュースするプログラムでワンランク上の神戸を体験してみない?!
観光地として人々を惹きつけてやまない街、神戸。旅人として神戸を訪…
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伊豆急行とじゃらんがコラボした「にゃらん号」が発車オーライ!!にゃらんの雰囲気たっぷりの電車で楽しい旅を
旅の旅行サイトじゃらんのCMでおなじみのにゃらんが、なんと伊豆急行…
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【京都ホテルオークラ】京都で歴史的意匠指定の町家を貸切に…自分の邸宅のようにつかえる贅沢なプラン登場
京都ホテルオークラは、ホテル館外店舗「新町1888」を完全予約制の貸…
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