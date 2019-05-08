〔地震〕青森県階上町で震度4、津波の心配なし(5/8)
気象庁によると、8日09:20頃、岩手県沖を震源とするM4.4の地震があり、青森県階上町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：5月8日09:20頃
・震源地 ：岩手県沖(北緯40.1度、東経142.1度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M4.4(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・青森県 ：階上町道仏＊
【震度3】
・青森県 ：八戸市湊町、青森南部町苫米地＊
・岩手県 ：普代村銅屋＊、軽米町軽米＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：5月8日09:20頃
・震源地 ：岩手県沖(北緯40.1度、東経142.1度)
・震源の深さ：約50km
・地震の規模：M4.4(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・青森県 ：階上町道仏＊
【震度3】
・青森県 ：八戸市湊町、青森南部町苫米地＊
・岩手県 ：普代村銅屋＊、軽米町軽米＊
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