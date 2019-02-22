¡Ø¶äº²¡Ù¤Þ¤¿´°·ë¤Ç¤¤º¡ÄÃ´ÅöÊÔ½¸¤¬¼Õºá¡Ö¤É¤¦¤¢¤¬¤¤¤Æ¤âÀäË¾¡×¡¡Â³¤¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÇÇÛ¿®
¡¡¶õÃÎ±Ñ½©»á¤ÎÌ¡²è¡Ø¶äº²¡Ù¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤è¤ê´°·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× GIGA 2019 WINTER¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â´°·ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤ç¤¦22ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ïvol.3¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£9·î¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç´°·ë¤Ç¤¤º¡¢Æ±»ï¤ËÏ¢ºÜ¤ò°Ü¤·¤Æ´°·ë¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¹æ¤Ç¡Ö´°·ë¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ºäÅÄ¶ä»þ¤¬ÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Ã´ÅöÊÔ½¸¤Î¤ªÏÍ¤Ó¥Ú¡¼¥¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÚ²¼ºÂ¡Ä´°·ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ªÏÍ¤Ó¥Ú¡¼¥¸
¡¡´°·ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´ÅöÊÔ½¸¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î¡Ø´°·ë¤»¤º¡Ù¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ò¡¢¶ä¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì3¹æÌÜ¤Þ¤Ç¤Ç´°·ë¤·¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Í¡©¡Ù¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï1¹æÌÜ¤Î¸¶¹ÆÂÔµ¡Ãæ¡£DB¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¤¬6¥Ú¡¼¥¸Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤¿»þ¤Ç¤¹¡×¡Ö1¹æÌÜ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤í¤ÎËÍ¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡Ö¤ª¤ï¤ê¡×¤Ã¤ÆÂ³¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ½»æ¡Ù¤È¤¤¤¦´ûÀ®»ö¼Â¤â¤¢¤ê¡Ø¤É¤¦¤¢¤¬¤¤¤Æ¤âÀäË¾¡Ù¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö2¹æÌÜ¤Î¸¶¹Æ¤òÂÔ¤Ä¤¿¤á¤Ë15»þ´ÖÂÚºß¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÀèÀ¸¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Î½ª·ë¤ò¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÉÁ¤¤¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥¢¥×¥êÇÛ¿®¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤é¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤Äº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶õÃÎ»á¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Êª¸ì¤ÎÂ³¤¤Ï¶äº²¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡´°·ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö·ë¶É´°·ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶äº²¤é¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¡Ê´°·ë¡Ë¤·¤Þ¤¹¤·¤Þ¤¹º¾µ½w¡×¡Ö¶äº²¡¢¥¸¥ã¥ó¥×GIGA¤Ç¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º´°·ë¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö´°·ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤¤¤ä¡¢Çö¡¹´ª¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¤µ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2018Ç¯9·î15ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë42¹æ¤Ç´°·ë¤µ¤»03Ç¯12·î¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤éÌó15Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¶õÃÎ»á¤¬¡Ö5²ó¤ÇÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ï¥´¥ê¥é¡Ê¶õÃÎ¡Ë¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÊÌ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ï¢ºÜ¤ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤«¤é¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× GIGA 2019 WINTER¡Ù¤Ë°Ü¤·¡¢18Ç¯12·î¤è¤ê3¥ö·îÏ¢Â³¤Ç´©¹Ô¤·¤Æº£¹æ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦È¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±»ï¤Ç¤Ï¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥é¡¼ÉÕ¤47¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤ä¡Ø¶äº²¡Ù¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È·Ð¸³¤Î¤¢¤ëºî²È¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¸½¾ì¤ÎË½ÏªÌ¡²è¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤ä¼¸ÀÕ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï¡¢²Í¶õ¤Î¹¾¸Í¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë³è·àÊª¸ì¤Çºî¼Ô¡¦¶õÃÎ»á¤Î½éÏ¢ºÜºîÉÊ¡£¡ÖÅ·¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÛÀ±¿Í¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢´ÅÅÞ¡õÌµÅ´Ë¤¤Ê»ø¡¦ºäÅÄ¶ä»þ¤¬¡¢¿·È¬¡¢¿À³Ú¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËËü»ö²°¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ºß76´¬¤Þ¤ÇÈ¯Çä¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤ä¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾®·ª½Ü¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÚ²¼ºÂ¡Ä´°·ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ªÏÍ¤Ó¥Ú¡¼¥¸
¡¡´°·ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´ÅöÊÔ½¸¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î¡Ø´°·ë¤»¤º¡Ù¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ò¡¢¶ä¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì3¹æÌÜ¤Þ¤Ç¤Ç´°·ë¤·¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Í¡©¡Ù¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï1¹æÌÜ¤Î¸¶¹ÆÂÔµ¡Ãæ¡£DB¡Ê¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ë¥Ñ¥í¥Ç¥£¤¬6¥Ú¡¼¥¸Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤¿»þ¤Ç¤¹¡×¡Ö1¹æÌÜ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤í¤ÎËÍ¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡Ö¤ª¤ï¤ê¡×¤Ã¤ÆÂ³¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ½»æ¡Ù¤È¤¤¤¦´ûÀ®»ö¼Â¤â¤¢¤ê¡Ø¤É¤¦¤¢¤¬¤¤¤Æ¤âÀäË¾¡Ù¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö2¹æÌÜ¤Î¸¶¹Æ¤òÂÔ¤Ä¤¿¤á¤Ë15»þ´ÖÂÚºß¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÀèÀ¸¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Î½ª·ë¤ò¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÉÁ¤¤¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥¢¥×¥êÇÛ¿®¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤é¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤Äº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶õÃÎ»á¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Êª¸ì¤ÎÂ³¤¤Ï¶äº²¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡´°·ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö·ë¶É´°·ë¤·¤Ê¤¤¤ó¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶äº²¤é¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¡Ê´°·ë¡Ë¤·¤Þ¤¹¤·¤Þ¤¹º¾µ½w¡×¡Ö¶äº²¡¢¥¸¥ã¥ó¥×GIGA¤Ç¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º´°·ë¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö´°·ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤¤¤ä¡¢Çö¡¹´ª¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¤µ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2018Ç¯9·î15ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë42¹æ¤Ç´°·ë¤µ¤»03Ç¯12·î¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤éÌó15Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¶õÃÎ»á¤¬¡Ö5²ó¤ÇÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ï¥´¥ê¥é¡Ê¶õÃÎ¡Ë¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÊÌ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ï¢ºÜ¤ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤«¤é¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× GIGA 2019 WINTER¡Ù¤Ë°Ü¤·¡¢18Ç¯12·î¤è¤ê3¥ö·îÏ¢Â³¤Ç´©¹Ô¤·¤Æº£¹æ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦È¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±»ï¤Ç¤Ï¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥é¡¼ÉÕ¤47¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤ä¡Ø¶äº²¡Ù¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È·Ð¸³¤Î¤¢¤ëºî²È¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¸½¾ì¤ÎË½ÏªÌ¡²è¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤ä¼¸ÀÕ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï¡¢²Í¶õ¤Î¹¾¸Í¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë³è·àÊª¸ì¤Çºî¼Ô¡¦¶õÃÎ»á¤Î½éÏ¢ºÜºîÉÊ¡£¡ÖÅ·¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÛÀ±¿Í¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢´ÅÅÞ¡õÌµÅ´Ë¤¤Ê»ø¡¦ºäÅÄ¶ä»þ¤¬¡¢¿·È¬¡¢¿À³Ú¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËËü»ö²°¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸½ºß76´¬¤Þ¤ÇÈ¯Çä¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤ä¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾®·ª½Ü¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£